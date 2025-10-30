Господдержка бизнеса: цель на роботизацию производства

На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Новый подход: субсидии в обмен на производительность, а не локализацию
Раньше государственная поддержка роботизации часто зависела от уровня локализации — то есть от того, какая часть оборудования производилась в России. Теперь подход меняется. Минпромторг полностью отказывается от требования обязательной локализации до 2030 года.
Такой подход свидетельствует о прагматичном взгляде на проблему. По данным «Ведомостей», сегодня в реестр российской промышленной продукции внесены только 6 типов роботов от 4 отечественных производителей. Жесткая привязка субсидий к локализации в такой ситуации лишь искусственно ограничила бы доступ компаний к современным технологическим решениям. Новая программа, напротив, позволяет компаниям претендовать на возмещение до 20% расходов на покупку и внедрение роботов, включая зарубежное оборудование.
Причины запуска масштабной поддержки
Запуск столь значительной госпрограммы обусловлен комплексом взаимосвязанных причин:
Критическое отставание от мировых лидеров. Как отмечал Президент Владимир Путин, разрыв между Россией и технологически развитыми странами является «колоссальным». Текущие данные Минпромторга это подтверждают: если в 2024 году средняя плотность роботизации в мире составляла 162 робота на 10 000 рабочих, то в России — лишь 19. Страна занимает лишь 41 строчку в мировом рейтинге.
Преодоление беспрецедентного дефицита кадров. Острой проблемой является нехватка квалифицированной рабочей силы. Как подчеркивал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, именно массовое внедрение роботов способно стать решением демографического вызова.
Повышение производительности. Пятикратное увеличение уровня роботизации — с 29 единиц на 10 тысяч работников в 2024 году до 145 единиц к 2030 году — является прямой задачей. Всего же, по планам, количество промышленных роботов в стране должно вырасти с нынешних 15 тысяч почти до 100 тысяч к 2030 году.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Финансовый план и новые критерии эффективности
Объявленные Минпромторгом цифры демонстрируют нарастающий объем финансирования:
2026 год: более 9 млрд рублей;
2027 год: свыше 11 млрд рублей;
2028 год: почти 23 млрд рублей.
При этом распределение данных средств будет строиться на новых принципах. Как указал представитель министерства, оценка повышения производительности требует индивидуального подхода и будет учитывать отраслевую специфику и особенности технологических процессов каждого предприятия-заявителя.
Выделение 43 миллиардов рублей на развитие робототехники знаменует переход России к практической реализации курса на технологический суверенитет. Принципиально важным является отказ от протекционизма в пользу прагматизма: государство стимулирует не сам факт производства роботов в стране, а их реальный вклад в эффективность бизнеса. Эта программа нацелена на решение не только технологических, но и структурных экономических проблем. В условиях, когда одни регионы вынуждены сокращать инвестиционные стимулы, федеральная власть делает стратегическую ставку на высокие технологии как на основной источник будущего экономического роста. Успех будет зависеть от того, насколько гибко и эффективно удастся связать государственные субсидии с измеримыми результатами на конкретных производствах.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Как найти и получить действующую господдержку
Новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, о некоторых из которых мы рассказывали здесь.
Актуальные меры господдержки для вашего бизнеса можно подобрать на сайте господдержка.рф.
Онлайн-сервис предлагает:
автоматизированный подбор господдержки: система анализирует данные вашей компании и автоматически находит субсидии, льготные займы и иные преференции, доступные для бизнеса в Воронежской области;
экспертное сопровождение: наши специалисты и партнеры разрабатывают индивидуальный план получения господдержки и сопровождают вас на всех этапах – от подготовки заявки до сдачи отчетности;
актуальная информация по подписке: вы получаете постоянный доступ к обновляемой базе мер господдержки на выгодных условиях;
решения для консалтинговых компаний и экосистем: мы предлагаем API-интеграцию, позволяющую встраивать функционал онлайн-сервиса в собственные системы и передавать отчеты клиентам в фирменном стиле.
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFHpudgC
Начать дискуссию