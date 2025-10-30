Господдержка бизнеса: цель на роботизацию производства

Новый подход: субсидии в обмен на производительность, а не локализацию

Раньше государственная поддержка роботизации часто зависела от уровня локализации — то есть от того, какая часть оборудования производилась в России. Теперь подход меняется. Минпромторг полностью отказывается от требования обязательной локализации до 2030 года.

Такой подход свидетельствует о прагматичном взгляде на проблему. По данным «Ведомостей», сегодня в реестр российской промышленной продукции внесены только 6 типов роботов от 4 отечественных производителей. Жесткая привязка субсидий к локализации в такой ситуации лишь искусственно ограничила бы доступ компаний к современным технологическим решениям. Новая программа, напротив, позволяет компаниям претендовать на возмещение до 20% расходов на покупку и внедрение роботов, включая зарубежное оборудование.