Территория возможностей: какие меры господдержки для бизнеса действуют на Дальнем Востоке

Стратегические инициативы: фокус на технологиях и логистике

Новые поручения задают долгосрочные ориентиры, создавая точки роста для высокотехнологичных компаний и логистических операторов во всех 11 субъектах Дальневосточного федерального округа:

Республика Бурятия

Забайкальский край.

Камчатский край.

Приморский край.

Хабаровский край.

Амурская область.

Магаданская область.

Сахалинская область.

Еврейская автономная область.

Сухопутные территории Арктический зоны: Чукотский автономный округ. Республика Саха (Якутия).



Утверждена «дорожная карта» по развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов, что создает правовую определенность для инвесторов в этой стратегической сфере. Это прямой стимул для создания новых производств, ориентированных на технологический суверенитет страны.

Кроме того, конкретизированы планы по созданию мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Особый акцент сделан на использовании потенциала железнодорожных мостовых переходов (Нижнеленинское — Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ) и строящегося перехода через реку Туманную в направлении КНДР, который должен начать функционировать уже в 2026 году. Это открывает колоссальные возможности для бизнеса, связанного с экспортом, импортом и транзитом.