Территория возможностей: какие меры господдержки для бизнеса действуют на Дальнем Востоке

На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Стратегические инициативы: фокус на технологиях и логистике
Новые поручения задают долгосрочные ориентиры, создавая точки роста для высокотехнологичных компаний и логистических операторов во всех 11 субъектах Дальневосточного федерального округа:
Республика Бурятия
Забайкальский край.
Камчатский край.
Приморский край.
Хабаровский край.
Амурская область.
Магаданская область.
Сахалинская область.
Еврейская автономная область.
Сухопутные территории Арктический зоны:
Чукотский автономный округ.
Республика Саха (Якутия).
Утверждена «дорожная карта» по развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов, что создает правовую определенность для инвесторов в этой стратегической сфере. Это прямой стимул для создания новых производств, ориентированных на технологический суверенитет страны.
Кроме того, конкретизированы планы по созданию мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Особый акцент сделан на использовании потенциала железнодорожных мостовых переходов (Нижнеленинское — Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ) и строящегося перехода через реку Туманную в направлении КНДР, который должен начать функционировать уже в 2026 году. Это открывает колоссальные возможности для бизнеса, связанного с экспортом, импортом и транзитом.
Одно из самых амбициозных поручений — создание на базе АО «Восточная биржа имени В.В. Николаева» финансового центра с особыми регуляторными условиями. Цель — обеспечить благоприятные условия для привлечения капитала и размещения акций российских компаний непосредственно на Дальнем Востоке.
Правовая лаборатория: экспериментальные режимы для новых технологий
Власти делают ставку на создание гибкой правовой среды, которая позволит бизнесу тестировать и внедрять инновации.
Единый экспериментальный правовой режим будет применен на всей территории Дальнего Востока. Это означает особые условия для работы в сфере:
Беспилотных систем в различных секторах экономики.
Цифровых платформ (включая проведение госзакупок через отечественные маркетплейсы).
Искусственного интеллекта и оборота данных.
Для IT-компаний и технологических стартапов это возможность работать по гибким правилам, опережающим общее законодательство.
Навигатор мер государственной поддержки
Инфраструктура для МСП: создание 10 новых парков
К 2030 году в ДФО будет создано не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов. Ключевое уточнение: они предназначены для субъектов МСП, работающих в сфере национальных технологических приоритетов, а также для компаний, входящих в их кооперационные цепочки. Это целенаправленное создание экосистемы для высокотехнологичного бизнеса.
Венчурные инвестиции и госзакупки
Правительству поручено подготовить предложения по расширению деятельности венчурного фонда «Восход» при содействии «Интерроса». Это прямой канал финансирования для стартапов и проектов, обеспечивающих технологическое лидерство.
Вместе с этим будет расширена практика контрактов со встречными инвестиционными обязательствами, что стимулирует инвесторов не просто поставлять товары, а создавать производства в регионе. Кроме того, с 2026 года закупки для школ и колледжей будут проводиться на отечественных цифровых платформах, что открывает новые рынки сбыта для малого и среднего бизнеса.
Унификация преференций: новый сквозной режим
Самое масштабное системное изменение — введение с 1 января 2027 года на всей территории ДФО единого преференциального режима. Он заменит собой существующие инструменты, предложив единый набор льгот в зависимости от вида деятельности. При этом льготы для нынешних резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток будут сохранены, что гарантирует стабильность условий для действующего бизнеса.
До настоящего времени поддержка бизнеса в макрорегионе осуществлялась через несколько отдельных механизмов, главными из которых являются:
Территории опережающего развития (ТОР).
Свободный порт Владивосток (СПВ).
Различные государственные программы и субсидии.
Новый единый преференциальный режим призван консолидировать эти инструменты, создав прозрачную и унифицированную систему льгот, которая будет действовать на всей территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны.
Ключевые принципы нового режима
Согласно поручению, режим будет базироваться на двух фундаментальных принципах:
Дифференцированный набор льгот в зависимости от вида деятельности. Вместо единого шаблона для всех резидентов (как в ТОР или СПВ), государство разработает «меню» льгот и преференций, привязанных к конкретным отраслям и видам экономической деятельности.
Сохранение льгот для действующих резидентов.
В поручении отдельно подчеркивается: льготные условия для нынешних резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток будут сохранены. Это важнейшая гарантия стабильности для инвесторов, которые уже вложили средства в развитие своих проектов в регионе. Они продолжат работать по тем правилам, которые были действующими на момент их регистрации, что защищает их от любых изменений в худшую сторону.
Какие льготы могут войти в «меню» преференций
Хотя точный перечень будет сформирован Правительством к установленным срокам, он, вероятно, будет включать лучшие практики из существующих режимов:
Налоговые льготы:
Нулевая ставка налога на прибыль в федеральный бюджет на длительный срок.
Пониженная ставка налога на прибыль в региональный бюджет (0–5%).
Освобождение от налога на имущество организаций.
Освобождение от земельного налога.
Инвестиционные налоговые вычеты.
Пониженные тарифы страховых взносов (возможно, ниже текущих 7,6%).
Административные преференции:
Упрощенный порядок получения земельных участков.
Режим «свободной таможенной зоны» (для импорта оборудования и сырья).
Упрощенные процедуры подключения к инфраструктуре.
Применение экспериментальных правовых режимов для тестирования новых технологий.
Кому будет доступен новый режим
Ожидается, что новый режим будет доступен для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории ДФО, которые соответствуют установленным критериям.
Комплекс поручений по итогам ВЭФ–2025 выводит поддержку бизнеса на Дальнем Востоке на качественно новый уровень. Регион становится не просто зоной с налоговыми льготами, а крупнейшей в России центром для тестирования новых технологий, притяжения стратегических инвестиций. Создание единого преференциального режима к 2027 году обещает упростить доступ к преференциям и сделать Дальний Восток одним из самых комфортных регионов для ведения и масштабирования бизнеса.
Как найти и получить действующую господдержку
Новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, о некоторых из которых мы рассказывали здесь.
Актуальные меры господдержки для вашего бизнеса можно подобрать на сайте господдержка.рф.
Онлайн-сервис предлагает:
автоматизированный подбор господдержки: система анализирует данные вашей компании и автоматически находит субсидии, льготные займы и иные преференции, доступные для бизнеса в Воронежской области;
экспертное сопровождение: наши специалисты и партнеры разрабатывают индивидуальный план получения господдержки и сопровождают вас на всех этапах — от подготовки заявки до сдачи отчетности;
актуальная информация по подписке: вы получаете постоянный доступ к обновляемой базе мер господдержки на выгодных условиях;
решения для консалтинговых компаний и экосистем: мы предлагаем API-интеграцию, позволяющую встраивать функционал онлайн-сервиса в собственные системы и передавать отчеты клиентам в фирменном стиле.
