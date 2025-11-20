Экономические перспективы развития бизнеса в Центральном федеральном округе (ЦФО)

Федеральные меры поддержки

Федеральные меры поддержки бизнеса создают единые финансовые механизмы, доступные компаниям любого масштаба — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Эти инструменты действуют на всей территории страны и предоставляют равные возможности для предприятий из разных регионов.

Так, например, Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) позволяет применять налоговые вычеты по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также коэффициент К рента равный 1 по НДПИ в сфере добычи определенных видов полезных ископаемых.

Кроме того, действует и Федеральный инвестиционный налоговый вычет — механизм, позволяющий уменьшать налог на прибыль на первоначальную стоимость приобретенных основных средств.

Немаловажно отметить и такую меру как снижение налоговой ставки по налогу на прибыль, НДС, тарифов страховых взносов для отдельных отраслей: образование, медицина, айти.

Помимо налоговых льгот, бизнес может рассчитывать на прямую финансовую поддержку из федерального бюджета: