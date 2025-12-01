Как вести бизнес в СЗФО: обзор мер поддержки и инвестиционных возможностей

Чтобы эффективно развивать бизнес в данном округе необходимо грамотно настраивать налоговую политику предприятия. Для проведения комплексного анализа налоговых льгот, а также доступных в регионах мер государственной поддержки теперь можно использовать онлайн-сервис господдержка.рф. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Административный состав и экономический вес
В состав округа входят 11 субъектов Российской Федерации, в том числе 2 республики, 7 областей, 1 автономный округ и город федерального значения:
Город федерального значения: Санкт-Петербург.
Области: Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская, Калининградская.
Республики: Карелия, Коми.
Автономный округ: Ненецкий.
СЗФО обладает значительным экономическим весом, концентрируя на своей территории крупнейшие морские порты России (Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Мурманск), центры судостроения и атомной промышленности, а также огромные запасы минерально-сырьевых ресурсов. Округ является лидером по производству фосфатного сырья, апатитов, алюминия и целлюлозы.
Инвестиционный магнит России: ключевые проекты и драйверы роста
Благодаря своему географическому положению, природным богатствам, промышленному, научному и кадровому потенциалу большинство регионов СЗФО не имеют проблем с инвестициями. Крупнейшие проекты реализуются в сфере добычи полезных ископаемых, в строительстве транспортной инфраструктуры и развитии городских агломераций. При этом объем инвестиций каждого из первых шести проектов рейтинга превышает 100 млрд рублей.
Северо-Запад уже многие годы является одной из самых привлекательных для инвесторов территорий России. У каждого региона СЗФО есть свои преимущества. Санкт-Петербург как третий по величине город Европы интересен бизнесу прежде всего в плане девелоперских и транспортных проектов, здесь успешно опробованы в том числе и схемы концессий. Ленинградская, Калининградская и Архангельская области — это прежде всего выход к морю и близость к крупнейшим европейским рынкам сбыта, что делает привлекательными инфраструктурные проекты, а также создание ориентированных на экспорт производств. Карелия, Псковская область и Новгородчина — природные ресурсы, сельское хозяйство и туризм, Коми — колоссальные запасы полезных ископаемых.
Крупнейшие инвестиционные проекты
Лидером по масштабам инвестиций неожиданно стала Республика Коми, где реализуется сразу три крупнейших для СЗФО проекта. Самый масштабный из них — разработка пермокарбоновой залежи Усинского месторождения с балансовыми запасами около 960 млн тонн. Благодаря новым технологиям и льготному налогообложению для добычи высоковязкой нефти, рентабельность проекта остается высокой.
Уникальным опытом является и Ярегское месторождение, которое разрабатывается одновременно поверхностным и подземным (термошахтным) способами. Нефть Яреги используется в высокотехнологичных отраслях, включая космическую индустрию, фармацевтику и производство арктического топлива. Совокупные вложения «ЛУКОЙЛа» в эти два проекта превышают 700 млрд рублей.
Третий по капитализации проект — железнодорожная магистраль «Северный широтный ход». Эта самая северная железная дорога России станет связующим звеном между стратегическими месторождениями и морскими портами. К 2035 году магистраль обеспечит перевозку более 20 млн тонн груза ежегодно.
Лидером среди регионов СЗФО по количеству реализуемых инвестиционных проектов из топ–50 стал Санкт-Петербург. Здесь доминируют проекты внутригородского развития, новые производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение портовых мощностей.
Самый дорогой инвестпроект города — город-спутник «Южный», один из крупнейших в России проектов комплексного освоения территории. Ожидается, что через 10 лет здесь будут жить более 130 тыс. человек, а драйверами роста станут научно-образовательный комплекс «Инноград», инновационно-производственный и медицинский кластеры.
Помимо девелоперских проектов, бизнес активно вкладывается в логистику: в число крупнейших входят строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» и модернизация аэропорта Пулково. Таким образом, на долю Санкт-Петербурга и Республики Коми приходится более половины крупнейших инвестиционных проектов Северо-Западного федерального округа.
Отраслевая специфика регионов
Экономика округа отличается ярко выраженной специализацией регионов, формирующей единый, но диверсифицированный хозяйственный комплекс:
Судостроение и морская техника — ключевая отрасль для Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, Архангельской области. Здесь расположены верфи «Севмаш», «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод», «Янтарь».
Добывающая и перерабатывающая промышленность — Ненецкий автономный округ и Республика Коми являются центрами добычи нефти и газа; Мурманская область — добычи и переработки апатит-нефелиновых руд; Вологодская область — черной металлургии («Северсталь»).
Лесопромышленный комплекс — Архангельская, Вологодская области и Республика Карелия являются лидерами по заготовке и глубокой переработке древесины.
Транспорт и логистика — округ обладает самой развитой в России сетью морских портов.
IT-индустрия и туризм — Санкт-Петербург утвердился как один из ведущих IT-центров России, а туристический потенциал округа огромен.
Федеральные меры поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Федеральные меры поддержки
Федеральные меры поддержки бизнеса создают единые финансовые механизмы, доступные компаниям любого масштаба. Эти инструменты действуют на всей территории страны.
Так, например, Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) позволяет применять налоговые вычеты по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также коэффициент К рента равный 1 по НДПИ, что крайне актуально для северных регионов СЗФО.
Кроме того, действует Федеральный инвестиционный налоговый вычет, сниженные ставки по налогу на прибыль для IT-сектора, а также прямые субсидии и гранты (от ФСИ, «Сколково», РФРИТ) на реализацию проектов.
Региональные льготы и шесть точек роста (ОЭЗ) СЗФО
Социально-экономическое развитие Северо-Западного федерального округа во многом опирается на систему преференциальных режимов. Шесть особых экономических зон формируют инвестклимат СЗФО, предоставляя резидентам значительные налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и административные преференции.
Ключевым инструментом региональной поддержки являются ОЭЗ. По совокупному объему инвестиций и эффективности лидируют несколько площадок:
ОЭЗ в Калининградской области (старейшая, с 1991 г.): резиденты имеют нулевой налог на прибыль и имущество в первые 6 лет, пониженные тарифы страховых взносов. 328 резидентов, включая проекты в агропроме, туризме и переработке.
ОЭЗ «Санкт-Петербург» (технико-внедренческого типа): сниженные налоги на прибыль (2% в федеральный бюджет, 0% региональный — первые 5 лет), освобождение от налога на имущество на 10 лет, режим свободной таможенной зоны. Крупнейшая площадка для высокотехнологичных производств в фармацевтике и микроэлектронике. За последние годы привлекла 34 новых резидента.
ОЭЗ «Усть-Луга» (Ленинградская обл., пром.-произв. тип): создана в 2022 году, одна из крупнейших в стране. Низкие ставки по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество. Резиденты — крупные газохимические и газоперерабатывающие комплексы.
ОЭЗ «Моглино» (Псковская обл., пром.-произв. тип): льготы по налогам на имущество, землю, прибыль и транспорт. 14 резидентов, специализирующихся на производстве полимеров, медицинских изделий, электробусов и пищевых ингредиентов. Выручка резидентов за 5 лет выросла в 10,5 раз.
ОЭЗ «Новгородская» (пром.-произв. тип): сниженные ставки налога на прибыль, обнуление земельного, транспортного и имущественного налогов на 5 лет. Резиденты производят полимерные трубы, кабельную продукцию и компоненты для АЭС.
ОЭЗ «Вологодская» (новая, создана в 2025 г.): предлагает льготные ставки по налогу на прибыль и освобождение от имущественных налогов. Уже заявлено 12 потенциальных резидентов, включая завод по производству электронных печатных плат.
Эффективность и привлекательность ОЭЗ СЗФО
По итогам 2024 года наиболее эффективными в СЗФО стали ОЭЗ «Санкт-Петербург» (93%) и «Усть-Луга» (77%). ОЭЗ «Санкт-Петербург» стабильно входит в лидеры Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Эти площадки, наряду с калининградской ОЭЗ, демонстрируют, что, несмотря на геополитические ограничения, сохраняется высокая эффективность их функционирования и приток новых инвесторов.
Поддержка малого и среднего бизнеса: фокус на Ленинградской области
Параллельно с созданием условий для крупных инвесторов, в регионах СЗФО выстраивается комплексная система поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Ярким примером служит Ленинградская область, где власти ежегодно выделяют субсидии, гранты, оказывают финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку, проводят обучение. В 2025 году объем финансовой помощи МСП в виде субсидий в регионе составит 307 млн рублей, а на гранты выделено 78 млн рублей.
Масштабы и динамика поддержки
На май 2025 года в Ленобласти и Санкт-Петербурге зарегистрировано 87 656 субъектов МСП, подавляющее большинство из которых (85 092) — это микробизнес. По данным ФНС, только за январь–апрель 2025 года более 12 000 субъектов МСП воспользовались мерами поддержки в Ленинградской области. Всего за 2024 год помощь получили около 39 000 предпринимателей.
Наблюдается тренд на рост востребованности нематериальной поддержки. За первые четыре месяца 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 г.:
Информационная поддержка выросла на 1216% (592 факта).
Образовательная поддержка выросла на 57% (2 717 фактов).
Консультационная помощь осталась на стабильно высоком уровне (18 762 факта). В то же время спрос на финансовые меры поддержки снизился на 32%, что свидетельствует о смещении приоритетов бизнеса в сторону получения знаний и компетенций.
Для бизнеса доступен широкий спектр мер:
Налоговые послабления: понижающий коэффициент по патенту (0,7–0,9), сниженная ставка по УСН «Доходы минус расходы» до 5%, льготные ставки для сельского хозяйства и производства (1–3%).
Субсидии и гранты: компенсация расходов на лизинг оборудования (до 99%), поручительство по кредитам (до 70% суммы), возмещение затрат на участие в выставках (до 99%), гранты для молодых предпринимателей (до 500 тыс. рублей) и социального бизнеса.
Стартовое финансирование: субсидия до 700 000 рублей для новых компаний в муниципальных районах.
Образовательные программы: около 150 мероприятий ежегодно, включая курсы «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства» и «Бизнес-акселерация».
Консультации: помощь по бухгалтерскому, юридическому, финансовому и маркетинговому сопровождению.
Имущественная поддержка: льготная аренда или покупка государственного и муниципального имущества, включая программу «Рубль за метр» для объектов культурного наследия.
Экспертное мнение: почему знания важнее денег
Руководитель Академии МСП Александр Харламов связывает высокий спрос на образовательные и консультационные меры с острой нехваткой профильных знаний среди начинающих предпринимателей. «Статистика, к сожалению, такова, что через год после запуска 89% малых и средних предпринимателей закрывают свое дело. Главным образом это связано с тем, что у них не хватает знаний о том, как вести бизнес», — отмечает эксперт.
В то же время, как подчеркивает доцент РАНХиГС Артем Голубев, начинающим предпринимателям критически важны и финансовые меры поддержки, особенно в условиях высокой ключевой ставки, когда коммерческие займы становятся недоступными. Он отмечает, что общий объем выделяемых средств, при большом количестве предпринимателей, делает поддержку точечной, и потому необходимо наращивать финансирование для масштабного влияния на сектор МСП.
Как максимально эффективно использовать доступные возможности
Многоуровневая система поддержки бизнеса в СЗФО — от федеральных льгот до региональных грантов и особых экономических зон — открывает широкие возможности. Однако ориентация в этом многообразии мер требует времени и экспертизы.
Найти и узнать условия получения нужных мер поддержки теперь стало проще. Специализированный онлайн-сервис господдержка.рф позволяет быстро сориентироваться в доступных мерах и льготах.
Онлайн-сервис предлагает:
автоматизированный подбор мер господдержки: система анализирует данные вашей компании и находит налоговые льготы, субсидии, льготные займы, гранты и иные преференции, доступные именно вашему бизнеса;
экспертное сопровождение: наши специалисты и партнеры разрабатывают индивидуальный план получения господдержки и сопровождают вас на всех этапах — от подготовки заявки до сдачи отчетности;
возможность оформить подписку на ресурс: вы получите постоянный доступ к обновляемой базе мер господдержки на выгодных условиях;
решения для консалтинговых компаний и экосистем: API-интеграция, позволяющая встраивать функционал онлайн-сервиса в собственные системы и передавать отчеты клиентам в фирменном стиле.
Таким образом, анализ региональных и федеральных программ поддержки, а также возможностей особых экономических зон должен стать обязательным этапом бизнес-планирования. Это уже не просто рекомендация, а необходимое условие для эффективного запуска и устойчивого развития бизнеса в текущих экономических условиях, особенно в таком стратегически важном регионе, как СЗФО.
