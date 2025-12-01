Как вести бизнес в СЗФО: обзор мер поддержки и инвестиционных возможностей

Крупнейшие инвестиционные проекты

Лидером по масштабам инвестиций неожиданно стала Республика Коми, где реализуется сразу три крупнейших для СЗФО проекта. Самый масштабный из них — разработка пермокарбоновой залежи Усинского месторождения с балансовыми запасами около 960 млн тонн. Благодаря новым технологиям и льготному налогообложению для добычи высоковязкой нефти, рентабельность проекта остается высокой.

Уникальным опытом является и Ярегское месторождение, которое разрабатывается одновременно поверхностным и подземным (термошахтным) способами. Нефть Яреги используется в высокотехнологичных отраслях, включая космическую индустрию, фармацевтику и производство арктического топлива. Совокупные вложения «ЛУКОЙЛа» в эти два проекта превышают 700 млрд рублей.

Третий по капитализации проект — железнодорожная магистраль «Северный широтный ход». Эта самая северная железная дорога России станет связующим звеном между стратегическими месторождениями и морскими портами. К 2035 году магистраль обеспечит перевозку более 20 млн тонн груза ежегодно.

Лидером среди регионов СЗФО по количеству реализуемых инвестиционных проектов из топ–50 стал Санкт-Петербург. Здесь доминируют проекты внутригородского развития, новые производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение портовых мощностей.

Самый дорогой инвестпроект города — город-спутник «Южный», один из крупнейших в России проектов комплексного освоения территории. Ожидается, что через 10 лет здесь будут жить более 130 тыс. человек, а драйверами роста станут научно-образовательный комплекс «Инноград», инновационно-производственный и медицинский кластеры.

Помимо девелоперских проектов, бизнес активно вкладывается в логистику: в число крупнейших входят строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» и модернизация аэропорта Пулково. Таким образом, на долю Санкт-Петербурга и Республики Коми приходится более половины крупнейших инвестиционных проектов Северо-Западного федерального округа.