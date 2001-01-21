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Важные изменения в трудовом законодательстве-2018

Рассмотрим планирующиеся и уже принятые изменения, важные для директоров, кадровиков и бухгалтеров по зарплате. 

Какие законопроекты могут принять

1. В настоящее время в Госдуму для рассмотрения в первом чтении внесен законопроект о внесении изменений в ст. 331 ТК РФ. Если изменения будут приняты, то на работу, связанную с педагогической деятельностью нельзя будет принять граждан, совершивших правонарушение, связанное с подготовкой и проведением выборов (см. законопроект №1183613-6).

2.  Планируемые изменения в ст. 294 ТК РФ нужно учесть работодателям, которые производят сезонные работы.

Согласно изменениям при переезде по предварительной договоренности с работодателем на сезонную работу в другую местность обязательными для включения в трудовой договор с работником являются условия, связанные с переездом из другой местности и с возвращением к месту проживания при завершении срока трудового договора и при досрочном расторжении трудового договора в зависимости от оснований его расторжения. Обязанность возместить расходы, связанные с переездом и возвращением к месту проживания сезонного работника, возникает у работодателя, если такие условия включены в трудовой договор. Порядок и условия такого возмещения нужно будет установить локальными нормативными актами, включить в текст трудового или коллективного договора.

3.  В скором времени ТК РФ будет дополнен статьей 8.1, которая урегулирует порядок использования документов в электронной форме. В частности, новая статья допускает использование электронной подписи в соответствии с локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом мнения профсоюза. Однако изменения предполагают право работника отказаться от использования электронной подписи. Изменения не коснутся трудового, ученического и коллективного договоров, а также договоров о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности.

Законопроект, изменяя ст. 68 ТК РФ, также официально расширяет круг локальных нормативных актов, с которыми работник должен быть ознакомлен под роспись. Теперь работника нужно будет ознакомить не только с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а также коллективным договором, но и с локальными актами об обработке его персональных данных, охране труда, использовании его электронной подписи. После подписания трудового договора ознакомление работника с указанными документами может осуществляться  с использованием электронной подписи.

Законопроект в настоящее время готовится к публикации.

4.  Среди изменений, связанных с порядком выплаты заработной платы, нужно отметить законопроект № 276412-7, которым планируется внести изменения в ст. 131 ТК РФ. Предполагается, что будет возможно выплачивать заработную плату и иные выплаты в иностранной валюте гражданам РФ, находящимся за границей.

5. Законопроектом № 1096146-6 предлагается ввести максимальное соотношение максимального и минимального размеров средней заработной платы работодателя и работников организации. В настоящее время, по мнению законодателя, максимальная и минимальная заработная плата не должна отличаться более чем в 10 раз. Если работодатель нарушит такое соотношение и выплатит руководству организации заработную плату, превышающую эти пределы, то ему придется перераспределить между работниками сумму превышения и выплатить ее.

6. В части выплаты пособий по уходу за ребенком также планируются изменения. Законопроектом № 278518-7 планируется выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком при достижении им возраста от 1,5 до 3 лет и (или) от трех до семи лет, в случае не предоставления ребенку места в государственном детском саду. Размер пособия планируется установить в сумме 3000  рублей.

7.  Планируется также ужесточить ответственность работодателей за задержку заработной платы и других выплат, полагающихся работникам.

Вместо компенсации в размере не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) планируется ввести размер такой компенсации не ниже одной сотой ставки ЦБ РФ (Законопроект № 83422-7).

8. В первом чтении находится законопроект, которым планируется изменить ст. 91, 92 и 108 ТК РФ (Законопроект № 1101414-6).

Законодатель предлагает сократить для всех работников нормальную продолжительность рабочего времени в летнее время до 35 часов в неделю. А также уменьшить количество допустимых часов сокращенного рабочего времени для работников особых категорий:

  • для работников в возрасте до 16 лет – не более 20 часов в неделю;
  • для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 30 часов в неделю;
  • для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 30 часов в неделю;
  • для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиях труда, - не более 31 часа в неделю.
В данном законопроекте также предусматривается изменение ст. 108 ТК РФ в части увеличения обеденного перерыва в летнее время до 2 часов минимум.

9.  Планируется дополнить ТК РФ статьей 257.1 согласно которой работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск будет предоставляться по их желанию в удобное для них время (законопроект № 217278-7).

10.  Депутаты предлагают внести изменения и в ч. 1 ст. 112 ТК РФ, изменив перечень нерабочих праздничных дней. Согласно законопроекту № 274419-7 таковыми могут стать:

  • 31 декабря, 1,2 и 3 января - Новогодние праздники;
  • 7 января - Рождество Христово;
  • 23 февраля - День защитника Отечества;
  • 8 марта - Международный женский день;
  • 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией;
  • 1 мая - Праздник весны и труда;
  • 9 мая - День Победы;
  • 28 июля - День России;
  • 7 ноября - День Великой Октябрьской Социалистической революции.
Однако данный законопроект является спорным и, скорее всего, в данной редакции его не утвердят.

12. Рассматриваются изменения, согласно которым планируется освободить работодателей, которые находятся в процессе ликвидации, и работодателей, в отношении которых введена процедура конкурсного производства от соблюдения квоты для приема на работу инвалидов (Законопроект № 283616-7).

13. Интересные изменения готовятся в КоАП РФ, согласно которым будет введена отдельная ответственность за незаключение трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с иностранными гражданами. За данное правонарушение планируется ввести ответственность в виде штрафа на должностных лиц – от 25000 до 50000 рублей, на юридических лиц – от 250000 до 800000 рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Чего нового ждать от проверок трудовой инспекции?

Среди основных изменений законодательства уже принятых, а также проходящих процедуры рассмотрения и принятия, важно отметить следующие.

1. До 1 июля 2022 года трудовые инспекторы могут проверять требования, установленные нормативными актами советских времен. Также они могут проверять требования нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством РФ, в области применения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, списков работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых:

  • досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение,
  • установления районных коэффициентов к заработной плате, процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.
Поэтому, если в компании работают работники, которые в соответствии с указанными нормами имеют право на досрочную пенсию, доплаты и другие льготы, обратите внимание, что нормы указанных актов нужно учесть при оформлении кадровых документов.

2. В настоящее время в первом чтении Государственной Думой приняты изменения в ст. 360 ТК РФ. Согласно планирующимся изменениям у трудовых инспекторов добавятся поводы для внеплановой проверки работодателей. Дополнительным основанием, по мнению законодателя, должно стать неоформление работодателями трудовых отношений с работниками либо заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения (см. законопроект №1181957-6).

3. Законопроектом № 269898-7 планируется расширить права трудовой инспекции, разрешив данному органу обращаться в суд с заявлениями в защиту трудовых прав работников, в том числе в защиту трудовых прав неопределенного круга лиц, и представлять интересы работника в суде. В частности трудовая инспекция в случае принятия законопроекта сможет предъявлять иски в суд в том числе о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику  заработной платы. Изменения коснутся ст.ст. 356 и 357 ТК РФ.

4. Одной из важных новелл в законодательстве, касающемся проверок работодателей трудовой инспекцией, является введение с  2018 года  риск-ориентированного подхода. Это значит, что частота проверок ГИТ будет зависеть от степени риска деятельности организации (или индивидуального предпринимателя (Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 г. №197).

В зависимости от категории риска плановые проверки будут проводиться:

  • с высоким риском — 1 раза в 2 года;
  • со значительным риском — 1 раз в 3 года;
  • со средним риском — не чаще чем 1 раз в 5 лет;
  • с умеренным риском — не чаще чем один раз в 6 лет
  • с низким риском - плановые проверки не проводятся.
Отнесение работодателей к тому или иному степени риска будет осуществляться: к категориям значительного, среднего и умеренного риска – главным государственным инспектором труда, к категории высокого риска - главным государственным инспектором труда в соответствии Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Предварительно оценить степень риска и определить к какой категории риска относится его компания может каждый работодатель, ознакомившись с Критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории риска (утв. Постановлением Правительства от 16 февраля 2017 г. № 197).

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Юлия Жижерина

консультант Русской Школы Управления по управлению персоналом, эксперт по трудовому праву

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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