«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании

30 марта 2018 года вступят в силу изменения, которые должны переломить вектор формального отношения Банков и иных кредитных учреждений к организациям и предпринимателям, которым ранее кем-то и по каким-то основаниям было отказано в банковском обслуживании. Подробно об изменения рассказывают специалисты Центра taxCoach.

Проблема приобрела угрожающий характер. Только за прошедший год более полумиллиона организаций и предпринимателей столкнулись с блокировкой платежей по своим расчётным счетам в банках, сообщает Деловая Россия.

Это, как правило, представители среднего и малого бизнеса.

Если учесть, что в России по данным nalog.ru около 6 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства, то получается, что каждый ШЕСТОЙ предприниматель стал «жертвой» повышенных требований банковской системы к обоснованности того или иного платежа как в пользу третьих лиц, так и на свой личный счёт.

Закон даёт банкам право приостанавливать сомнительные банковские операции и даже отказывать клиентам в обслуживании. При этом неприятен не столько сам факт отказа, хотя и этого уже не мало, но и, самое главное, что информация об этом автоматически передаётся в Центральный банк для включения в так называемый «список отказников», рассылаемый во все банки страны.

От попадания в «список отказников» не застрахован ни один предприниматель, поскольку, наряду с понятными критериями сомнительности операции (например, регистрация клиента по адресу массовой регистрации), существует отдельный, неоднозначный критерий — «иные признаки, свидетельствующие о возможном отмывании доходов», устанавливаемые банками самостоятельно в своих внутренних инструкциях.

При этом такие оценочные категории как «систематичность», «значительность», «излишняя озабоченность клиента», «необоснованная поспешность», «неоправданные задержки», «небольшой период» и тому подобные, а также суммы операций, по которым возможно приостановление, определяются в инструкциях Банками самостоятельно.

Многие судебные акты свидетельствуют о приостановлении перечислений по расчетным операциям при наличии у Банков сомнений в реальной возможности у Клиентов на исполнение конкретных гражданско-правовых договоров, при переводах поступивших средств на карты физических лиц (с последующим снятием). При наличии сомнений в легальности операций Банк обязан запросить дополнительные документы и объяснения у Клиентов об обоснованности платежей и, если Клиент не предоставит устраивающие Банк пояснения, может операцию приостановить.

Отсутствие запроса Банком документов до приостановки операции — железобетонное основание для суда в признании действий Банка незаконными.

В большинстве случаев при походе Клиентов в арбитражный суд после отказа Банка в проведении операции, Банкам удавалось отстоять свою позицию, подтвердив сомнительный характер действий Клиентов.

Однако нередки случаи отказов и по абсурдным причинам, например:

отсутствие лицензии на осуществление основного вида деятельности на момент подачи заявления об открытии счёта или

непогашенная задолженность по исполнительному производству в службе судебных приставов в незначительном размере или

«плохая» кредитная история у Клиента (ИП), однако, заметим, Клиент обращался в Банк не за кредитом, а наоборот — хотел открыть расчётный счёт, на который поступали ли бы его деньги в Банк.

Но самые разорительные случаи для Клиентов связаны с введением Банками драконовских комиссий и штрафов, естественно с подачи Центрального Банка, при закрытии счёта сразу после приостановления сомнительной операции.

Одним из последних таких случаев является пример, когда Клиент не предоставил по запросу Банка обоснование экономического смысла приостановленной транзакции, а просто направил заявление о закрытии счёта. Банк, согласно своим тарифам, с которыми Клиент был конечно же ознакомлен, оштрафовал Клиента на всю сумму остатка по счёту, а она, на секундочку, составила около 3 700 000 руб.

Не желая иметь на обслуживании «проблемных» клиентов, иногда Банки предлагают добровольно закрыть счет и не допускать «черной метки» в биографии компании. Понимая, что основание отказать в обслуживании у Банка всегда найдется, Клиенты отправляются на поиски нового, менее требовательного финансового учреждения.

Не стоит говорить, что лицензия для банка важнее нескольких клиентов. Поскольку отсутствие десятка другого сомнительных клиентов не принесёт какую-то часть прибыли, а отзыв у Банка лицензии — the End и далеко не Happy.

Справка. За период с 2013 года по настоящее время Центральный банк РФ лишил лицензии более 360 банков. Какие-то банки объединялись или поглощались. На сегодняшний день осталось чуть более 500 банковских организаций, при том, что в 2012 году их насчитывалось более 1 000 по всей России.

Вторая неприятность, которая поджидает Клиента Банка после отказа ему в обслуживании, — это включение его в «список отказников», т.е. организаций и ИП, в отношении которых принимались решения о приостановлении операции по счёту или об отказе в открытии расчётного счёта.

В этот список, по разным оценкам, уже включены от 400 до 500 тысяч лиц. Чем это чревато? Организация или ИП становятся персоной нон грата в любом банке страны.

Дело в том, что Банк обязан сообщить в Центробанк, а последний, в свою очередь, оповещает остальные Банки, в случае:

отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

отказа от заключения договора банковского счета;

расторжения договора банковского счета с клиентом.

10 ноября 2017 Банк России признал, что ряд банков принимает решения об отказе, исходя из обстоятельств, напрямую не связанных с риском «отмывания» денежных средств и финансированием терроризма Клиентом.

Банкам рекомендовано:

взаимодействовать с клиентами, вести разъяснительную работу по структуре и содержанию документов, которые необходимо предоставлять в банк в обоснование необычной сделки;

анализировать проводимые клиентом операции комплексно, а не по отдельным формальным признакам. В качестве примера ЦБ РФ приводит несоответствие вида деятельности, заявленного клиентом, и характера операции. Ведь вид деятельности организации может поменяться;

удалять из «списка отказников» информацию о клиенте, если им представлены запрошенные обосновывающие документы;

точно также целесообразно отслеживать, не исключены ли другой кредитной организацией сведения из «списка отказников» в отношении текущих клиентов Банка.

Одновременно были разработаны поправки в законодательство, описывающие последовательность действий Банков и их Клиентов при наличии у первых подозрений по транзакции и дающие Клиентам возможность обосновывать свои действия и обжаловать приостановку операции в Центробанк. 30 марта 2018 года изменения вступят в силу.

Каким же станет порядок взаимоотношений Банк-Клиент?

При сомнениях Банка в законности операции, он обязан объяснить причину подозрений и запросить у Клиента подтверждающие транзакцию документы.

Если Клиент не представил документы или они не убедили Банк, последний приостанавливает операцию, вносит Клиента в «Список отказников» и сообщает об этом в ЦБ и Росфинмониторинг. Здесь никаких изменений.

Если позднее Клиент направит в Банк обосновывающие документы, которые удовлетворят Банк, то в течение одного рабочего дня операция должна быть проведена Банком, а Клиент исключён из «Списка отказников» с уведомлением Центробанка и Росфинмониторинга.

Если Клиент «не нашёл общего языка» с Банком и через 10 рабочих дней после предъявления в Банк сведений операция не проведена, то Клиент может обратиться в Центральный Банк России с жалобой.

ЦБ РФ должен в течение 20 рабочих дней изучить вопрос и либо приказать Банку отменить ограничения, либо подтвердить правомерность действий Банка по приостановке сомнительной операции.

Таким образом, появится прописанный в Законе алгоритм досудебного урегулирования спора Клиента с Банком по приостановленным банковским операциям, которого раньше не было.

А если всё-таки банки отказали в проведении платежа, то необходимо обращаться в суд.

Будем надеяться, что внесенные изменения позволят превратить отношения с Банком в игру по понятным правилам, с возможностью Клиента воззвать к арбитру в лице ЦБ РФ.

Однако главный вывод из всего изложенного при работе с Банками — будьте готовы подтвердить, обосновать, доказать (кому как больше нравится) действительность, легальность и обоснованность той или иной транзакции финансовых средств через ваш расчётный счёт и её экономический смысл. Любое промедление может грозить потерей ценного контракта и прибыли.