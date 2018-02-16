Когда пенсионеры могут лишиться пенсии при устройстве на работу

В ряде случаев пенсия и работа − несовместимы. Не зная об этом, пенсионеры могут попасть в неприятную ситуацию, когда ПФР вправе потребовать вернуть незаконно полученную пенсию.

В ПФР Дагестана напоминают, что к этой категории относится:

1) Социальные пенсии по старости. Эти пенсии назначаются мужчинам по достижении 65 лет, а женщинам – 60 лет, если у них не подтверждается право на страховую пенсию (нет требуемого стажа или «пенсионных баллов»).

Если гражданин при получении социальной пенсии устроится на оплачиваемую работу, то выплата пенсии будет приостановлена.

2) Страховая пенсия по случаю потери кормильца – когда получателями являются супруг, родитель, дедушка, бабушка умершего кормильца, либо совершеннолетние брат, сестра или ребенок, которые ухаживают за не достигшими 14-летнего возраста детьми, братьями, сестрами или внуками умершего.

В этом случае в законе также указано, что такие получатели должны быть неработающими.

3) Государственные пенсии за выслугу лет. Государственные гражданские и военные служащие, приравненные к ним сотрудники правоохранительных органов, а также космонавты получают пенсию за выслугу лет только при условии увольнения со службы.

При восстановлении на службе пенсионные выплаты таким категориям пенсионеров автоматически прекращаются. При этом заниматься иными видами оплачиваемой работы не запрещается.

4) Социальная доплата к пенсии (федеральная или региональная). Эти выплаты назначаются в тех случаях, когда получаемая пенсионером общая сумма социального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума, утвержденной для соответствующего региона проживания пенсионера.

Отсутствие у пенсионера каких-либо видов заработка, является обязательным условием получения социальных доплат.

5) Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособным. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за престарелым (старше 80 лет) или инвалидом 1 группы.

Во время получения таких выплат, заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью лицу, осуществляющему уход − запрещается.

Получателям любой из указанных пенсионных выплат, нужно помнить, что органы ПФР тщательно отслеживают поступление страховых взносов на лицевые счета этих категорий пенсионеров. Как только станет известно о перечислении страховых взносов, переплата незаконно полученной пенсии подлежит перерасчету и выставляется требование о возмещении ущерба.

При этом, по какому договору работал пенсионер − по трудовому или ГПХ, не имеет значения.

Согласно ст.25 ФЗ №173, в случае предоставления в Пенсионный фонд ложных данных, что впоследствии привело к перерасходу денежных выплат, гражданин должен возместить государству причиненный ущерб в полном объеме, напомнили в ПФР.