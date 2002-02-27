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Где и как найти главного бухгалтера

Хороший бухгалтер — это как хозяйка на кухне: деньги есть или нет, а кушать хочется всем, всегда и вкусно! Задавались ли вы вопросом, почему институты, заточенные под подготовку экономистов, бухгалтеров выпускают их немало из своих стен, а взять хорошего главбуха негде?

Итак, вам нужен главбух. Самое главное — понять, для чего и на какие затраты вы готовы пойти.

Без преувеличения, бухгалтер — это второе лицо любой фирмы. Ее процветание, существование в огромной степени зависят от бухгалтерии. В небольших фирмах бухгалтер заменяет директору финансового аналитика и финансового директора. В больших, конечно, эти функции распределены. Поэтому в зависимости от масштабов вашей компании вы должны понимать, кто нужен именно вам — бухгалтер-универсал или специалист узкого профиля. От этого зависит 60% успеха подбора.

Давайте пройдемся по шагам, которые вам необходимо будет сделать на этапе подготовки к поиску.

1 Шаг. Определить уровень участия будущего бухгалтера в делах компании.

  • Формирование бухгалтерской документации, сдача отчетов.
  • Налоговое и финансовое планирование деятельности компании. Оптимизация деятельности.
2 Шаг. Определить желаемый уровень компетенций кандидата. Какие профессиональные и личные качества нужны для решения ваших задач?

  • Сотрудник с небольшим опытом (полгода — 1 год) — исполнение распоряжений руководства, аккуратность в бухгалтерской работе.
  • Сотрудник с достаточным опытом (2-4 года) в одном или нескольких узких направлениях бухгалтерской деятельности.
  • Сотрудник с большим опытом самостоятельной работы в компании с разными системами налогообложения, в разных сферах, имеющий опыт финансового и налогового планирования.

Как быстро найти бухгалтера на «Клерке»

Мы создали сервис для поиска бухгалтеров. Вы быстро найдете специалиста любого уровня.

Почитайте подробнее про наш проект по поиску бухгалтеров. Если нужно закрыть вакансию, заполните форму.

3 Шаг. Промониторить уровень заработной платы на рынке труда. Важно, чтобы ваша заработная плата была конкурентноспособной. Определить не только заработную плату будущему бухгалтеру, но и запланировать финансовые расходы его деятельности: периодические издания, семинары, специальные компьютерные программы, консультации в сложных случаях. Продумать систему мотивации.

И приступить к поиску.

В последнее время проблема не в том, как оценить бухгалтера, а в том, как его найти. Брать на работу некого, руководители стонут.

За 10 лет моим центром разработана стратегия, благодаря которой можно эффективно подбирать специалистов. Ведь, совершая ошибки в вопросах найма, вы наносите своей компании непоправимый ущерб. Вы не только тратите лишние деньги и время на проведение интервью, но проблема еще и в том, что цена ошибки неквалифицированного бухгалтера велика. Поэтому нами и разработана особая система, позволяющая избежать серьезных кадровых ошибок.

1. После того, как определились с тем, кого вы ищете, составьте карту поиска вашего бухгалтера.

Я делаю это в виде майндмеп. Очень удобно. Один раз составил карту и пользуешься ей при необходимости. Для того, чтобы составить карту поиска, нужно понять, где находится ваша целевая аудитория. Помимо работных сайтов, это могут быть различные форумы главбухов, неспециализированные мероприятия, которые часто посещают нужные вам люди, включая благотворительные вечера, Business Family и т.д.

2. Напишите значимое предложение о работе.

Вам следует рассказать кандидатам о своей компании, ее целях и приоритетах. Обозначьте требования к сотрудникам с самого начала. Потенциальные сотрудники должны знать о вас все еще до того момента, как решат отправить вам свои резюме.

3. Тестируйте соискателей.

Вы заинтересованы в сотрудниках, придающих значение любой мелочи? Вы обязательно найдете их, особенно если позаботитесь получить информацию о них до того, как пригласите на собеседование. Попросите соискателей ответить на пару каких-нибудь необязательных вопроса. Например:

  • Что заставило вас обратить свое внимание на нашу компанию? Особое внимание уделите соискателям, заинтересованным в возможности самореализоваться и получить признание своих заслуг.
  • Если бы вам разрешили делать что угодно, что бы вы сделали?
Несмотря на то, что ответы на эти вопросы не являются обязательными, отвергайте резюме кандидатов, отказавшихся заполнять эту форму.

4. Проведите 10-минутные переговоры по телефону.

Рекомендую поговорить с кандидатом, уточнить, что он знает о потенциальном работодателе. В ходе разговора вы сможете узнать, почему специалист выбрал профессию бухгалтера, оценить его манеры и «болтливость».

5. Проведите личную встречу с кандидатом.

Собеседования обычно длятся от часа до полутора часов. Используйте это время для того, чтобы проанализировать слова и поступки соискателя. Прежде всего, обратите внимание на время прибытия кандидата. Смотрите на походку потенциального сотрудника. Энергичные и целеустремленные люди всегда имеют преимущество перед робкими и неуверенными.

6. Определите образ мышления кандидата.

Спрашивайте потенциальных сотрудников о затруднительных ситуациях из детства, с которыми тем приходилось сталкиваться. У бухгалтера важное качество — умение отстаивать свое мнение и точку зрения перед налоговиками и руководителем; способность прогнозировать и объяснять налоговые последствия руководителю. И вам нужно знать, способен ли соискатель извлекать уроки из произошедшего.

7. Посмотрите на кандидата в деле.

Составьте для него ряд ситуаций, с которыми ему чаще всего придется сталкиваться в вашей компании. Например: Перед вами стоит важная рабочая задача. Вы считаете, что для ее решения оптимальным является план Х. Ваш руководитель говорит, чтобы вы действовали по плану У. Но по вашему мнению, план Х лучше для пользы дела. Как должен поступить хороший руководитель в подобной ситуации?

8. Адаптируйте вновь прибывшего сотрудника.

Если ваш кандидат пройдет через вышеописанные ступени, вы можете быть уверены в том, что он действительно вам подходит. Каждый сотрудник должен быть осведомлен о ценностях компании. Вы все единая команда. Наймом правильного человека можно решить любую проблему в организации.

Практические рекомендации по поиску бухгалтера:

  1. Разместите объявления на ресурсах, где «тусуются» переезжающие. Заведите в любой поисковик фразу «Как переехать в ваш город» и получите массу ссылок на форумы и блоги, где обсуждают вопросы переезда.
  2. Чтобы найти бухгалтера и заинтересовать его работой в компании, необходимо выглядеть на рынке труда очень привлекательным работодателем. И это порой может явиться основным вообще при поиске любых сотрудников.
  3. Договоритесь с налоговой о размещении у них объявления в период сдачи отчетности.
  4. Берите на работу только того, кто умеет и любит работать бухгалтером. Что произойдет, если вы захотите из уток сделать орлов? Думаете, получите уток, высоко парящих, как орлы? Нет. Вы получите несчастных и измотанных уток.

Стань экспертом
Елена Тадтаева

директор Центра Кадрового Консалтинга «Академия»


Мнения
 
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44 мнения
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Аноним
, Омск
Я работаю гл. бухгалтером 17 лет. Никогда не искала работу. Меня всегда "переманивали". Вот не знаю, чтоб я ответила на этот вопрос: "Если бы вам разрешили делать что угодно, что бы вы сделали?". И походка у меня не энергичного и целеустремленного человека. И вот здесь бы я ничего не вспомнила: "Спрашивайте потенциальных сотрудников о затруднительных ситуациях из детства, с которыми тем приходилось сталкиваться".  Интервью я бы точно не прошла.
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Аноним
, Шатура
Хорошего бухгалтера фирма сама растит  должна , сама . А профессию человек выбирает по двум критериям или ему нравиться она ,а в профессии бухгалтера это  сомнительно редко смолоду найдёшь человека чтоб  добровольно  сидел часами за столом в бумажной пыли ,среди однообразных форм да же на компе, за частую при собеседование почему все таки стали бухгалтером ,ответ если откровенный  а больше никуда не поступила , либо  он к ней с молоду предназначен .Например почему я стал бухгалтером  - да просто хромой  и из того выбора что было в семьдесят втором  эта профессия оказалась мне   для меня самой удобной  .Так что в оценке по походке  ,а она у меня медленная и осторожная  ,  наниматель  ошибеться сразу.
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Аноним
, Санкт-Петербург
Ржачно. Из серии "как заработать мильен, ничего не делая". Предыдущая главбухша фирму опустила на 200тыс убитых енотов и так хитрож... это сделала что ничего не предъявить. Нашли специалиста через агенство- и с сертификатом главбуха, и с лучшим тестированием. А она присматривала где сто плохо лежит. Что в голове у человека, знает только он сам. А ключевых специалистов нужно подбирать по принципу личной преданности.
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Аноним
, Москва
Когда работаешь за троих, сил на энергичную походку не остается.


И эти самые " пару каких-нибудь необязательных вопроса " непонятно зачем придуманы. Глупые вопросы типа "почему вы выбрали нашу фирму?" Как будто я в Big4 пришла устраиваться. Так и хочется ответить - просто ваша вакансия попалась под руку.

Клерк
Mihalich
, Краснодар

Аноним, Вы писали:
"Когда работаешь за троих, сил на энергичную походку не остается.


И эти самые " пару каких-нибудь необязательных вопроса " непонятно зачем придуманы. Глупые вопросы типа "почему вы выбрали нашу фирму?" Как будто я в Big4 пришла устраиваться. Так и хочется ответить - просто ваша вакансия попалась под руку.
"

А мне сразу статейка про то, как отвечать на вопросы интервью вспомнилась. Тут где-то на сайте есть.

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Аноним
, Саратов
Так "творчество" специалистов по "кадровому консалтингу", "хедхантингу" и т.п. ничего, кроме злости или смеха, у реальных участников рынка труда обычно не вызывает ))
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Аноним
, Пермь

Цитата:
"Я делаю это в виде майндмеп. Очень удобно. Один раз составил карту и пользуешься ей при необходимости. Для того, чтобы составить карту поиска, нужно понять, где находится ваша целевая аудитория. Помимо работных сайтов, это могут быть различные форумы главбухов, неспециализированные мероприятия, которые часто посещают нужные вам люди, включая благотворительные вечера, Business Family и т.д. "

Автор наверное хотела показать хорошее знание английского, употребляя выделенные слова. А по мне так это плохое знание русского языка. ;)

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Аноним
, Санкт-Петербург
Да, бред. Но повсеместно взятый за основу кадровиками и прилагаемый ими к любой профессии. Типа на научной основе кадры подбирают. Такой способ продавать свои услуги. 
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Аноним
, Москва
В интернете куча статей про "Как впарить себя фирме". А это статья - для противоположной стороны: "Как впарить фирму работнику". И всё. А походка и детские реминисценции - это признаки слишком переучившегося кадровика (терпеть не могу наше произношение HR, принципиально говорю "хэ-эр").
Клерк
Тамри

Да уж.. Особенно умилили варианты, где ж искать главного бухгалтера..

Я часто хожу по благотворительным вечерам. Особенно в период квартальной отчетности.

А уж из налоговой ПРОСТО НЕ ВЫЛЕЗАЮ!!

Клерк
Вера_
, Москва
"В последнее время проблема не в том, как оценить бухгалтера, а в том, как его найти. Брать на работу некого, руководители стонут."

Ага, особенно трудно, если хотят найти опытного и грамотного и т.д., но при этом не старше 30 лет )))


Клерк
INTERIM
, Екатеринбург
ужооос... автор статьи, видимо, никогда в жизни не был в налоговой, чтобы "разместить объявление"... да и на "благотворительных вечерах главбухов" я вот ни разу не была... ищите главбуха по рекомендациям, попросите в резюме указать рекомендателей, используйте тесты профессиональные, на этот же Клерке есть очень хорошие тесты для бухгалтеров, если понравившийся кандидат не имеет опыта работы в Вашей сфере деятельности (работала главбухом в сельском хозяйстве 5 лет, а вот в металлургии ни разу) проверьте восприятие и запоминание новой информации, используйте, в конце концов, услуги специализированных компании по отбору персонала... хотя и в этой сфере у нас еще много халтуры(( 
кво
Вислоухая
, Обнинск

Цитата:
"А ключевых специалистов нужно подбирать по принципу личной преданности. "

Аноним из Санкт-Петербурга, пожалуйста поподробнее расскажите об этом принципе -)

В моем понимании преданность приходит со временем, либо не приходит, а при приеме на работу нового сотрудника трудно требовать преданности (особенно, к примеру, зажимая зарплату -))

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Аноним
, Москва


Цитата:
"Ага, особенно трудно, если хотят найти опытного и грамотного и т.д., но при этом не старше 30 лет ))) " И чтоб вел 354 фирмы за зарплату 20 тыр.

Цитата:

"ищите главбуха по рекомендациям " Эту историю тоже не оч понимаю. Если все хорошо, то с работы не увольняются, рекомендации не нужны. А если нехорошо, то увольняются, и положительные рекомендации выглядят... хм... как-то наигранно... И вообще, как говорит Мэри Поппинс: "У меня правило: никаких рекомендаций. Весьма старомодный обычай, по-моему!"

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Аноним
, Астрахань

Согласна со всеми! Удивительное единодушие в отзывах. Я тоже главбух с 20-летним стажем. И вопрос "чтобы бы я сделала... и т.д." меня бы взбесил. Это вопрос для кандидата на должность какого-нибудь креативного директора или т.п.

Короче, чушь.

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Аноним
, Ростов-на-Дону

Реальная проблема - когда подбирать серьезного специалиста доверяют девочке, мало что понимающей в специфике его работы.

ИМХО, общаться с кандидатами в главбухи должен гендиректор - т.е. человек на уровне принятия решений. И определяться с выбором так же, как определяется с выбором серьезных контрагентов. Главбуха подбирают, как машину, как дом, как жену... Под себя. Т.к. главбуху доверено самое дорогое и трепетное, что только есть у  бизнесмена - деньги)))

Лоханется - ну, значит, хреновый он бизнесмен)))

Оценить профессионализм можно, только поработав вместе с полгодика.

А если главбух кидает фирму, то это редко случается без причины - обычно потому, что ее или зажимают на деньги, или начальство показывает свой неадекват.

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Аноним
, Москва
"Если все хорошо, то с работы не увольняются, рекомендации не нужны"

Да что ВЫ? А с увольнением тех,кто слишком много знает/помнит.Вы не сталкивались?А с придурью? Например "мы будем жить теперь по-новому.Проект финансового контроля.Над каждым бухгалтером закрепляется аудитор,считающий количество сделанных проводок за день.Этим определяют эффективность сотрудника.Кому не понравится-никого не держим,параллельно  ведется набор новых сотрудников кадровой службой."
Клерк
Mihalich
, Краснодар

Аноним, Вы писали:
"...А с увольнением тех,кто слишком много знает/помнит..."
Те, кто слишком много знают, те после ухода уже новую работу не ищут. Они трудоустраиваются бывшим работодателем на должности смотрителя-кормителя водных биоресурсов.

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Аноним
, Москва

Цитата:
"А с придурью? "  А с придурью - это уже не все хорошо.

Из "веселенького"  - долго буду помнить собеседование в консалтинговой компании. Пафосный офис. Дяденька-начальник в розовой рубашке. Единственное, что его интересовало - какие документы в 1С8 я знаю. А я наивная, еще проводки учила, да НПА всякие... Это был тот редкий случай, когда  с HR было общаться приятнее, чем с начальником.

Клерк
Тамри

Аноним, Вы писали:
 "мы будем жить теперь по-новому.Проект финансового контроля.Над каждым бухгалтером закрепляется аудитор,считающий количество сделанных проводок за день.Этим определяют эффективность сотрудника.Кому не понравится-никого не держим,параллельно  ведется набор новых сотрудников кадровой службой."
"

Как замечательно работает компания! Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы над каждым бухом аудитора закрепить... Им-же, аудиторам, больше нечем заняться, как проводки считать, их только этому пять лет в ВУЗе учили.. А бухи, бедолажки, сидят на потоке однотипных документов и молотят одно и то же.. как операторская служба... И именно этим ценны и эффективны..

Зашибись, картинка вырисовывается.

Клерк
Главбух М
, Екатеринбург

Про поиск главбухов  в налоговых инспекциях по объявлению - прикольно. Сразу видно, что Елена Татдаева в налоговой давно-о-о не была... 

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Аноним
, Санкт-Петербург
В одной рекрутинговой фирме фирме мне сказали, что их клиент ищет бухгалтера для ЗАО (давно было), а я только в ООО работала - поэтому не подхожу. На мое возражение, что бухучет отличается по отраслям деятельности, а не по форме собственности организации, мне "авторитетно" заявили, что в ЗАО бухучет совершенно другой.
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Аноним
, Москва

 Мне 51 год я Главный бухгалтер с стажем более 15 лет. Уже два месяца ищу работу-  старая говорят. Хотя выгляжу моложе  и душой и телом. Люди добрые помогите найти работу !!!!

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Аноним
, Черноголовка
Вот и у меня та же проблема... Можно быть отличным специалистом, можно замечательно себя чувствовать и еще лучше выглядеть, но... год рождения в паспорте - не поменять никак!
Клерк
Vera_111
, Москва

..при все уважении, конечно ...автор старалась, все понятно.статья называется - как выбрать главбуха! главного бухгалтера. походка? это равно как и выбирать по внешности вообще. про ошибки из детства ? у главбуха со стажем 20 лет? ну правда, это как-то... почему она выбрала лет 30 назад эту профессию? ну не стоит это спрашивать у человека со таким опытом. это все не смертельно, но это - лишние вопросы, они почти ничего не дадут. в у вчерашних студентов - да, даже надо им задавать такие вопросы. "Берите на работу только того, кто умеет и любит работать бухгалтером" - самый лучший совет, а, главное, неожиданный, новый:)

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Аноним
, Москва
Ага, особенно трудно, если хотят найти опытного и грамотного и т.д., но при этом не старше 30 лет )))

  И ЗП чтоб получал раз в два месяца и не ныл что маленькая ЗП так и осталась как на испытательный срок...и зачем фирме юрист даже для переоформления учредительных документов, раз мы вас опытного взяли,а кадровик нам и вовсе не нужен вам что тяжело одного человека раз в два три месяца оформить и уволить...и т,д,и т,п, о хамстве и наглости "подросших на папиных ворованных деньгах" директоров мы молчим -малограмотный         хам с лексиконом бомжа... о боги он ещё и из этой деревни дураков что на рублевском....

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Аноним
, Москва
Аноним

Аноним, Вы писали:

 Мне 51 год я Главный бухгалтер с стажем более 15 лет. Уже два месяца ищу работу-  старая говорят. Хотя выгляжу моложе  и душой и телом. Люди добрые помогите найти работу !!!!

пришлите резюме на account@briko.ru

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Аноним
нам ОЧЕНЬ нужен главный бухгалтер с большим опытом в некоммерческой сфере. Пишите на почту po.vsdaria@gmail.com

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Вот и у меня та же проблема... Можно быть отличным специалистом, можно замечательно себя чувствовать и еще лучше выглядеть, но... год рождения в паспорте - не поменять никак!

 89670893434 ищем главного бухгалтера толкового, с большим опытом) 

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

нам ОЧЕНЬ нужен главный бухгалтер с большим опытом в некоммерческой сфере. Пишите на почту po.vsdaria@gmail.com

 Нам нужен главный бухгалтер!  89670893434

Клерк
Marina81
, Кольчугино
‌Я главный бухгалтер, но в бюджетной сфере. То что на крутили и на вертели в бюджетном учёте и какая мозговая активность нужна это поймут только бюджетные главбухи. При всем при этом эта работа мне нравиться. Вот хочу податься в коммерцию, но только потому что хочу заиметь другой опыт, а именно в коммерческой сфере, может даже фин. директором,  т.к очень привыкла читать и применять в работе кучу нормативов, делать финансовый анализ, дабы на конец года не было никакой кредиторской задолженности, что у меня очень хорошо получается. Привыкла изучать налоговый, трудовой и гражданский кодексы для применения в работе и другие НПА,  в том числе местное законодательство. Раньше сдавала отчёты в ПФР, теперь они сдаются в налоговую, но отдала сотруднику по зарплате, потому что сама уже не успеваю, 6-ндфл сдаю сама и прочие налоговые декларации. Есть опыт успешных проверок КРИ. Считаю себя очень обучаемой. Умею очень хорошо пользоваться всем программным обеспечением,  которое используется в работе. Планирование осуществляю в электронном виде. Могу заменить любого сотрудника у себя в подчинении. Соответственно консультант всегда под рукой.  Есть плюс -  ранее работала менеджером по продажам, поэтому знаю насколько важна стратегия фирмы в получении прибыли и увеличения продаж. Небольшой плюс - хорошо умею работать в программе "фотошоп". Опыт работы главбухом 6 лет. Вопрос: меня могут взять главбухом или фин директором в коммерческую фирму.  
Клерк
StanSi241
, Москва
У меня работает парень-бухгалтер, реально цены нет. Как нашел? Сел и написал, каким требованиям должен соответствовать сотрудник, предложил нормальную зп, дал на авито объявление и вот и откликнулся) все просто)
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Аноним
, Москва

Marina81, Вы писали:

‌Я главный бухгалтер, но в бюджетной сфере. То что на крутили и на вертели в бюджетном учёте и какая мозговая активность нужна это поймут только бюджетные главбухи. При всем при этом эта работа мне нравиться. Вот хочу податься в коммерцию, но только потому что хочу заиметь другой опыт, а именно в коммерческой сфере, может даже фин. директором,  т.к очень привыкла читать и применять в работе кучу нормативов, делать финансовый анализ, дабы на конец года не было никакой кредиторской задолженности, что у меня очень хорошо получается. Привыкла изучать налоговый, трудовой и гражданский кодексы для применения в работе и другие НПА,  в том числе местное законодательство. Раньше сдавала отчёты в ПФР, теперь они сдаются в налоговую, но отдала сотруднику по зарплате, потому что сама уже не успеваю, 6-ндфл сдаю сама и прочие налоговые декларации. Есть опыт успешных проверок КРИ. Считаю себя очень обучаемой. Умею очень хорошо пользоваться всем программным обеспечением,  которое используется в работе. Планирование осуществляю в электронном виде. Могу заменить любого сотрудника у себя в подчинении. Соответственно консультант всегда под рукой.  Есть плюс -  ранее работала менеджером по продажам, поэтому знаю насколько важна стратегия фирмы в получении прибыли и увеличения продаж. Небольшой плюс - хорошо умею работать в программе "фотошоп". Опыт работы главбухом 6 лет. Вопрос: меня могут взять главбухом или фин директором в коммерческую фирму.  

 Марина, можете, только если вас возьмут по знакомству под свою ответственность, простые люди со стороны будут бояться Вас принимать так как "понимают" что бюджетный учет это не коммерция. А по факту с бюджетного учета переучиться на Бухгалтерский гораздо проще, так как по коммерции больше обучающих материалов, а в бюджете меньше.

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