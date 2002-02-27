Где и как найти главного бухгалтера

Хороший бухгалтер — это как хозяйка на кухне: деньги есть или нет, а кушать хочется всем, всегда и вкусно! Задавались ли вы вопросом, почему институты, заточенные под подготовку экономистов, бухгалтеров выпускают их немало из своих стен, а взять хорошего главбуха негде?
Итак, вам нужен главбух. Самое главное — понять, для чего и на какие затраты вы готовы пойти.
Без преувеличения, бухгалтер — это второе лицо любой фирмы. Ее процветание, существование в огромной степени зависят от бухгалтерии. В небольших фирмах бухгалтер заменяет директору финансового аналитика и финансового директора. В больших, конечно, эти функции распределены. Поэтому в зависимости от масштабов вашей компании вы должны понимать, кто нужен именно вам — бухгалтер-универсал или специалист узкого профиля. От этого зависит 60% успеха подбора.
Давайте пройдемся по шагам, которые вам необходимо будет сделать на этапе подготовки к поиску.
1 Шаг. Определить уровень участия будущего бухгалтера в делах компании.
- Формирование бухгалтерской документации, сдача отчетов.
- Налоговое и финансовое планирование деятельности компании. Оптимизация деятельности.
- Сотрудник с небольшим опытом (полгода — 1 год) — исполнение распоряжений руководства, аккуратность в бухгалтерской работе.
- Сотрудник с достаточным опытом (2-4 года) в одном или нескольких узких направлениях бухгалтерской деятельности.
- Сотрудник с большим опытом самостоятельной работы в компании с разными системами налогообложения, в разных сферах, имеющий опыт финансового и налогового планирования.
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И приступить к поиску.
В последнее время проблема не в том, как оценить бухгалтера, а в том, как его найти. Брать на работу некого, руководители стонут.
За 10 лет моим центром разработана стратегия, благодаря которой можно эффективно подбирать специалистов. Ведь, совершая ошибки в вопросах найма, вы наносите своей компании непоправимый ущерб. Вы не только тратите лишние деньги и время на проведение интервью, но проблема еще и в том, что цена ошибки неквалифицированного бухгалтера велика. Поэтому нами и разработана особая система, позволяющая избежать серьезных кадровых ошибок.
1. После того, как определились с тем, кого вы ищете, составьте карту поиска вашего бухгалтера.
Я делаю это в виде майндмеп. Очень удобно. Один раз составил карту и пользуешься ей при необходимости. Для того, чтобы составить карту поиска, нужно понять, где находится ваша целевая аудитория. Помимо работных сайтов, это могут быть различные форумы главбухов, неспециализированные мероприятия, которые часто посещают нужные вам люди, включая благотворительные вечера, Business Family и т.д.
2. Напишите значимое предложение о работе.
Вам следует рассказать кандидатам о своей компании, ее целях и приоритетах. Обозначьте требования к сотрудникам с самого начала. Потенциальные сотрудники должны знать о вас все еще до того момента, как решат отправить вам свои резюме.
3. Тестируйте соискателей.
Вы заинтересованы в сотрудниках, придающих значение любой мелочи? Вы обязательно найдете их, особенно если позаботитесь получить информацию о них до того, как пригласите на собеседование. Попросите соискателей ответить на пару каких-нибудь необязательных вопроса. Например:
- Что заставило вас обратить свое внимание на нашу компанию? Особое внимание уделите соискателям, заинтересованным в возможности самореализоваться и получить признание своих заслуг.
- Если бы вам разрешили делать что угодно, что бы вы сделали?
4. Проведите 10-минутные переговоры по телефону.
Рекомендую поговорить с кандидатом, уточнить, что он знает о потенциальном работодателе. В ходе разговора вы сможете узнать, почему специалист выбрал профессию бухгалтера, оценить его манеры и «болтливость».
5. Проведите личную встречу с кандидатом.
Собеседования обычно длятся от часа до полутора часов. Используйте это время для того, чтобы проанализировать слова и поступки соискателя. Прежде всего, обратите внимание на время прибытия кандидата. Смотрите на походку потенциального сотрудника. Энергичные и целеустремленные люди всегда имеют преимущество перед робкими и неуверенными.
6. Определите образ мышления кандидата.
Спрашивайте потенциальных сотрудников о затруднительных ситуациях из детства, с которыми тем приходилось сталкиваться. У бухгалтера важное качество — умение отстаивать свое мнение и точку зрения перед налоговиками и руководителем; способность прогнозировать и объяснять налоговые последствия руководителю. И вам нужно знать, способен ли соискатель извлекать уроки из произошедшего.
7. Посмотрите на кандидата в деле.
Составьте для него ряд ситуаций, с которыми ему чаще всего придется сталкиваться в вашей компании. Например: Перед вами стоит важная рабочая задача. Вы считаете, что для ее решения оптимальным является план Х. Ваш руководитель говорит, чтобы вы действовали по плану У. Но по вашему мнению, план Х лучше для пользы дела. Как должен поступить хороший руководитель в подобной ситуации?
8. Адаптируйте вновь прибывшего сотрудника.
Если ваш кандидат пройдет через вышеописанные ступени, вы можете быть уверены в том, что он действительно вам подходит. Каждый сотрудник должен быть осведомлен о ценностях компании. Вы все единая команда. Наймом правильного человека можно решить любую проблему в организации.
Практические рекомендации по поиску бухгалтера:
- Разместите объявления на ресурсах, где «тусуются» переезжающие. Заведите в любой поисковик фразу «Как переехать в ваш город» и получите массу ссылок на форумы и блоги, где обсуждают вопросы переезда.
- Чтобы найти бухгалтера и заинтересовать его работой в компании, необходимо выглядеть на рынке труда очень привлекательным работодателем. И это порой может явиться основным вообще при поиске любых сотрудников.
- Договоритесь с налоговой о размещении у них объявления в период сдачи отчетности.
- Берите на работу только того, кто умеет и любит работать бухгалтером. Что произойдет, если вы захотите из уток сделать орлов? Думаете, получите уток, высоко парящих, как орлы? Нет. Вы получите несчастных и измотанных уток.
хмм... статья на мой взгляд из серии "сферический конь в вакууме"
Отличная статья
И эти самые " пару каких-нибудь необязательных вопроса " непонятно зачем придуманы. Глупые вопросы типа "почему вы выбрали нашу фирму?" Как будто я в Big4 пришла устраиваться. Так и хочется ответить - просто ваша вакансия попалась под руку.
Аноним, Вы писали:
"Когда работаешь за троих, сил на энергичную походку не остается.
И эти самые " пару каких-нибудь необязательных вопроса " непонятно зачем придуманы. Глупые вопросы типа "почему вы выбрали нашу фирму?" Как будто я в Big4 пришла устраиваться. Так и хочется ответить - просто ваша вакансия попалась под руку.
"
А мне сразу статейка про то, как отвечать на вопросы интервью вспомнилась. Тут где-то на сайте есть.
Какие все злые
Цитата:
"Я делаю это в виде майндмеп. Очень удобно. Один раз составил карту и пользуешься ей при необходимости. Для того, чтобы составить карту поиска, нужно понять, где находится ваша целевая аудитория. Помимо работных сайтов, это могут быть различные форумы главбухов, неспециализированные мероприятия, которые часто посещают нужные вам люди, включая благотворительные вечера, Business Family и т.д. "
Автор наверное хотела показать хорошее знание английского, употребляя выделенные слова. А по мне так это плохое знание русского языка.
Да уж.. Особенно умилили варианты, где ж искать главного бухгалтера..
Я часто хожу по благотворительным вечерам. Особенно в период квартальной отчетности.
А уж из налоговой ПРОСТО НЕ ВЫЛЕЗАЮ!!
Цитата:
"А ключевых специалистов нужно подбирать по принципу личной преданности. "
Аноним из Санкт-Петербурга, пожалуйста поподробнее расскажите об этом принципе -)
В моем понимании преданность приходит со временем, либо не приходит, а при приеме на работу нового сотрудника трудно требовать преданности (особенно, к примеру, зажимая зарплату -))
Цитата:Цитата:
"Ага, особенно трудно, если хотят найти опытного и грамотного и т.д., но при этом не старше 30 лет ))) " И чтоб вел 354 фирмы за зарплату 20 тыр.
"ищите главбуха по рекомендациям " Эту историю тоже не оч понимаю. Если все хорошо, то с работы не увольняются, рекомендации не нужны. А если нехорошо, то увольняются, и положительные рекомендации выглядят... хм... как-то наигранно... И вообще, как говорит Мэри Поппинс: "У меня правило: никаких рекомендаций. Весьма старомодный обычай, по-моему!"
Согласна со всеми! Удивительное единодушие в отзывах. Я тоже главбух с 20-летним стажем. И вопрос "чтобы бы я сделала... и т.д." меня бы взбесил. Это вопрос для кандидата на должность какого-нибудь креативного директора или т.п.
Короче, чушь.
Реальная проблема - когда подбирать серьезного специалиста доверяют девочке, мало что понимающей в специфике его работы.
ИМХО, общаться с кандидатами в главбухи должен гендиректор - т.е. человек на уровне принятия решений. И определяться с выбором так же, как определяется с выбором серьезных контрагентов. Главбуха подбирают, как машину, как дом, как жену... Под себя. Т.к. главбуху доверено самое дорогое и трепетное, что только есть у бизнесмена - деньги)))
Лоханется - ну, значит, хреновый он бизнесмен)))
Оценить профессионализм можно, только поработав вместе с полгодика.
А если главбух кидает фирму, то это редко случается без причины - обычно потому, что ее или зажимают на деньги, или начальство показывает свой неадекват.
Да что ВЫ? А с увольнением тех,кто слишком много знает/помнит.Вы не сталкивались?А с придурью? Например "мы будем жить теперь по-новому.Проект финансового контроля.Над каждым бухгалтером закрепляется аудитор,считающий количество сделанных проводок за день.Этим определяют эффективность сотрудника.Кому не понравится-никого не держим,параллельно ведется набор новых сотрудников кадровой службой."
Аноним, Вы писали:
"...А с увольнением тех,кто слишком много знает/помнит..."
Те, кто слишком много знают, те после ухода уже новую работу не ищут. Они трудоустраиваются бывшим работодателем на должности смотрителя-кормителя водных биоресурсов.
Цитата:
"А с придурью? " А с придурью - это уже не все хорошо.
Из "веселенького" - долго буду помнить собеседование в консалтинговой компании. Пафосный офис. Дяденька-начальник в розовой рубашке. Единственное, что его интересовало - какие документы в 1С8 я знаю. А я наивная, еще проводки учила, да НПА всякие... Это был тот редкий случай, когда с HR было общаться приятнее, чем с начальником.
Аноним, Вы писали:
"мы будем жить теперь по-новому.Проект финансового контроля.Над каждым бухгалтером закрепляется аудитор,считающий количество сделанных проводок за день.Этим определяют эффективность сотрудника.Кому не понравится-никого не держим,параллельно ведется набор новых сотрудников кадровой службой."
"
Как замечательно работает компания! Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы над каждым бухом аудитора закрепить... Им-же, аудиторам, больше нечем заняться, как проводки считать, их только этому пять лет в ВУЗе учили.. А бухи, бедолажки, сидят на потоке однотипных документов и молотят одно и то же.. как операторская служба... И именно этим ценны и эффективны..
Зашибись, картинка вырисовывается.
Про поиск главбухов в налоговых инспекциях по объявлению - прикольно. Сразу видно, что Елена Татдаева в налоговой давно-о-о не была...
Мне 51 год я Главный бухгалтер с стажем более 15 лет. Уже два месяца ищу работу- старая говорят. Хотя выгляжу моложе и душой и телом. Люди добрые помогите найти работу !!!!
..при все уважении, конечно ...автор старалась, все понятно.статья называется - как выбрать главбуха! главного бухгалтера. походка? это равно как и выбирать по внешности вообще. про ошибки из детства ? у главбуха со стажем 20 лет? ну правда, это как-то... почему она выбрала лет 30 назад эту профессию? ну не стоит это спрашивать у человека со таким опытом. это все не смертельно, но это - лишние вопросы, они почти ничего не дадут. в у вчерашних студентов - да, даже надо им задавать такие вопросы. "Берите на работу только того, кто умеет и любит работать бухгалтером" - самый лучший совет, а, главное, неожиданный, новый
И ЗП чтоб получал раз в два месяца и не ныл что маленькая ЗП так и осталась как на испытательный срок...и зачем фирме юрист даже для переоформления учредительных документов, раз мы вас опытного взяли,а кадровик нам и вовсе не нужен вам что тяжело одного человека раз в два три месяца оформить и уволить...и т,д,и т,п, о хамстве и наглости "подросших на папиных ворованных деньгах" директоров мы молчим -малограмотный хам с лексиконом бомжа... о боги он ещё и из этой деревни дураков что на рублевском....
Аноним, Вы писали:
пришлите резюме на account@briko.ru
Аноним, Вы писали:
89670893434 ищем главного бухгалтера толкового, с большим опытом)
Аноним, Вы писали:
Нам нужен главный бухгалтер! 89670893434
Marina81, Вы писали:
Марина, можете, только если вас возьмут по знакомству под свою ответственность, простые люди со стороны будут бояться Вас принимать так как "понимают" что бюджетный учет это не коммерция. А по факту с бюджетного учета переучиться на Бухгалтерский гораздо проще, так как по коммерции больше обучающих материалов, а в бюджете меньше.
Деньги не едят.