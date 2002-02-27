Где и как найти главного бухгалтера

Хороший бухгалтер — это как хозяйка на кухне: деньги есть или нет, а кушать хочется всем, всегда и вкусно! Задавались ли вы вопросом, почему институты, заточенные под подготовку экономистов, бухгалтеров выпускают их немало из своих стен, а взять хорошего главбуха негде?

Итак, вам нужен главбух. Самое главное — понять, для чего и на какие затраты вы готовы пойти.

Без преувеличения, бухгалтер — это второе лицо любой фирмы. Ее процветание, существование в огромной степени зависят от бухгалтерии. В небольших фирмах бухгалтер заменяет директору финансового аналитика и финансового директора. В больших, конечно, эти функции распределены. Поэтому в зависимости от масштабов вашей компании вы должны понимать, кто нужен именно вам — бухгалтер-универсал или специалист узкого профиля. От этого зависит 60% успеха подбора.

Давайте пройдемся по шагам, которые вам необходимо будет сделать на этапе подготовки к поиску.

1 Шаг. Определить уровень участия будущего бухгалтера в делах компании.

Формирование бухгалтерской документации, сдача отчетов.

Налоговое и финансовое планирование деятельности компании. Оптимизация деятельности.

Определить желаемый уровень компетенций кандидата. Какие профессиональные и личные качества нужны для решения ваших задач?

Сотрудник с небольшим опытом (полгода — 1 год) — исполнение распоряжений руководства, аккуратность в бухгалтерской работе.

Сотрудник с достаточным опытом (2-4 года) в одном или нескольких узких направлениях бухгалтерской деятельности.

Сотрудник с большим опытом самостоятельной работы в компании с разными системами налогообложения, в разных сферах, имеющий опыт финансового и налогового планирования.

Промониторить уровень заработной платы на рынке труда. Важно, чтобы ваша заработная плата была конкурентноспособной. Определить не только заработную плату будущему бухгалтеру, но и запланировать финансовые расходы его деятельности: периодические издания, семинары, специальные компьютерные программы, консультации в сложных случаях. Продумать систему мотивации.

И приступить к поиску.

В последнее время проблема не в том, как оценить бухгалтера, а в том, как его найти. Брать на работу некого, руководители стонут.

За 10 лет моим центром разработана стратегия, благодаря которой можно эффективно подбирать специалистов. Ведь, совершая ошибки в вопросах найма, вы наносите своей компании непоправимый ущерб. Вы не только тратите лишние деньги и время на проведение интервью, но проблема еще и в том, что цена ошибки неквалифицированного бухгалтера велика. Поэтому нами и разработана особая система, позволяющая избежать серьезных кадровых ошибок.

1. После того, как определились с тем, кого вы ищете, составьте карту поиска вашего бухгалтера.

Я делаю это в виде майндмеп. Очень удобно. Один раз составил карту и пользуешься ей при необходимости. Для того, чтобы составить карту поиска, нужно понять, где находится ваша целевая аудитория. Помимо работных сайтов, это могут быть различные форумы главбухов, неспециализированные мероприятия, которые часто посещают нужные вам люди, включая благотворительные вечера, Business Family и т.д.

2. Напишите значимое предложение о работе.

Вам следует рассказать кандидатам о своей компании, ее целях и приоритетах. Обозначьте требования к сотрудникам с самого начала. Потенциальные сотрудники должны знать о вас все еще до того момента, как решат отправить вам свои резюме.

3. Тестируйте соискателей.

Вы заинтересованы в сотрудниках, придающих значение любой мелочи? Вы обязательно найдете их, особенно если позаботитесь получить информацию о них до того, как пригласите на собеседование. Попросите соискателей ответить на пару каких-нибудь необязательных вопроса. Например:

Что заставило вас обратить свое внимание на нашу компанию? Особое внимание уделите соискателям, заинтересованным в возможности самореализоваться и получить признание своих заслуг.

Если бы вам разрешили делать что угодно, что бы вы сделали?

Несмотря на то, что ответы на эти вопросы не являются обязательными, отвергайте резюме кандидатов, отказавшихся заполнять эту форму.

4. Проведите 10-минутные переговоры по телефону.

Рекомендую поговорить с кандидатом, уточнить, что он знает о потенциальном работодателе. В ходе разговора вы сможете узнать, почему специалист выбрал профессию бухгалтера, оценить его манеры и «болтливость».

5. Проведите личную встречу с кандидатом.

Собеседования обычно длятся от часа до полутора часов. Используйте это время для того, чтобы проанализировать слова и поступки соискателя. Прежде всего, обратите внимание на время прибытия кандидата. Смотрите на походку потенциального сотрудника. Энергичные и целеустремленные люди всегда имеют преимущество перед робкими и неуверенными.

6. Определите образ мышления кандидата.

Спрашивайте потенциальных сотрудников о затруднительных ситуациях из детства, с которыми тем приходилось сталкиваться. У бухгалтера важное качество — умение отстаивать свое мнение и точку зрения перед налоговиками и руководителем; способность прогнозировать и объяснять налоговые последствия руководителю. И вам нужно знать, способен ли соискатель извлекать уроки из произошедшего.

7. Посмотрите на кандидата в деле.

Составьте для него ряд ситуаций, с которыми ему чаще всего придется сталкиваться в вашей компании. Например: Перед вами стоит важная рабочая задача. Вы считаете, что для ее решения оптимальным является план Х. Ваш руководитель говорит, чтобы вы действовали по плану У. Но по вашему мнению, план Х лучше для пользы дела. Как должен поступить хороший руководитель в подобной ситуации?

8. Адаптируйте вновь прибывшего сотрудника.

Если ваш кандидат пройдет через вышеописанные ступени, вы можете быть уверены в том, что он действительно вам подходит. Каждый сотрудник должен быть осведомлен о ценностях компании. Вы все единая команда. Наймом правильного человека можно решить любую проблему в организации.

Практические рекомендации по поиску бухгалтера: