Массовый сбой онлайн-касс: почему случился и что делать при повторении

20 декабря по стране начались технические неполадки у онлайн-ККТ. Рассказываем, почему так случилось, может ли это повториться и как действовать при сбое.

Что произошло?

Вчера в России произошел массовый сбой в работе онлайн-ККТ.

Первыми с проблемами столкнулись магазины Дальнего Востока.

Директор приморской сети DNS Дмитрий Алексеев в Фейсбуке поздравил «всех счастливых обладателей фискального регистратора Штрих-М −01Ф с праздником торговли и торжеством системы онлайн касс». Все ККТ этой марки разом отказались работать.

С проблемами столкнулись во всех городах страны, причем не только при работе с техникой АО «ШТРИХ-М», но и с ККТ производства ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

По подсчетам ритейлеров, за время сбоя они потеряли около 10 миллиардов рублей выручки.

По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, сбой затронул 9% рынка ритейла.

К концу рабочего дня по Москве в Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что кассы заработали.

Это хакеры?

Специалисты по борьбе с кибер-преступностью из Group IB говорят, что нет.

Сейчас основная верия массового сбоя — ошибка в обновлении программного обеспечения касс.

Вот какое сообщение выпустила компания «Штрих-М»:

«Для перевода оборудования в штатный режим работы требуется обновление прошивки на новую версию от 20.12.2017. Методика и рекомендации по обновлению ПО отправлены всем организациям, обслуживающим ККТ „Штрих-М“. Вся ККТ, на которой было включено автоматическое обновление программного обеспечения, была обновлена и избежала данного сбоя».

В общем, пока официальных версий и полноценных объяснений о точных причинах нет.

Но эксперты советуют внимательно относиться к обновлениям прошивки ККТ.

За пять дней до сбоя ФНС дали премию «Цифровые вершины» в спецноминации за «Доверие и прозрачность».

Что делать при сбое

Не паниковать. Налоговики разрешили продолжать продажи без применения ККТ.

Федеральная налоговая служба выпустила разъяснение, что после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.

Будут штрафовать?

Налоговики подтвердили , что пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет.

Как покупателю подтвердить, что покупка была

Роспотребнадзор посоветовал при сбое касс фотографировать процесс покупки.

Ведомство рекомендует при сбоях онлайн-касс фиксировать на фото или видео процесс покупки дорогостоящих товаров.

Больше того, советуют запастись свидетелями ее совершения, чтобы иметь право на возврат в случае необходимости.

Возможно оформление дополнительных документов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее цены.