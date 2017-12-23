Массовый сбой онлайн-касс: почему случился и что делать при повторении

20 декабря по стране начались технические неполадки у онлайн-ККТ. Рассказываем, почему так случилось, может ли это повториться и как действовать при сбое.
Что произошло?Вчера в России произошел массовый сбой в работе онлайн-ККТ.
Первыми с проблемами столкнулись магазины Дальнего Востока.
Директор приморской сети DNS Дмитрий Алексеев в Фейсбуке поздравил «всех счастливых обладателей фискального регистратора Штрих-М −01Ф с праздником торговли и торжеством системы онлайн касс». Все ККТ этой марки разом отказались работать.
С проблемами столкнулись во всех городах страны, причем не только при работе с техникой АО «ШТРИХ-М», но и с ККТ производства ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».
По подсчетам ритейлеров, за время сбоя они потеряли около 10 миллиардов рублей выручки.
По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, сбой затронул 9% рынка ритейла.
К концу рабочего дня по Москве в Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что кассы заработали.
Это хакеры?Специалисты по борьбе с кибер-преступностью из Group IB говорят, что нет.
Сейчас основная верия массового сбоя — ошибка в обновлении программного обеспечения касс.
Вот какое сообщение выпустила компания «Штрих-М»:
В общем, пока официальных версий и полноценных объяснений о точных причинах нет.
Но эксперты советуют внимательно относиться к обновлениям прошивки ККТ.
Что делать при сбоеНе паниковать. Налоговики разрешили продолжать продажи без применения ККТ.
Федеральная налоговая служба выпустила разъяснение, что после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.
Будут штрафовать?Налоговики подтвердили, что пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет.
Как покупателю подтвердить, что покупка былаРоспотребнадзор посоветовал при сбое касс фотографировать процесс покупки.
Ведомство рекомендует при сбоях онлайн-касс фиксировать на фото или видео процесс покупки дорогостоящих товаров.
Больше того, советуют запастись свидетелями ее совершения, чтобы иметь право на возврат в случае необходимости.
Возможно оформление дополнительных документов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее цены.
" Голь на выдумку горазда...." Где-то убыло, а у кого-то прибыло! 10 млрд. руб. мимо кассы, супер!
Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 13
принуждение к использованию онлайн-касс лишает предпринимателя самостоятельности, а потому 100% антиконституционно.
РПН не подменили. Умственного им здоровья!