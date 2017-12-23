12 предновогодних шуток для бухгалтера: специально по знакам Зодиака

Скоро, скоро яркое торжество и удивительные события! Праздник подарков, гирлянд и конфетти! Море улыбок, посиделок и совместных игр! Предпраздничная неделя началась! Минута молчания тем, кто работает с 31 на 1…

Овен

Бухгалтерия для Овнов - вредная привычк:, вредно, но любимо. Если вы хотите иметь в Новом году то, что никогда не имели, — начните делать то, что никогда не делали. Обязательно обсудите в семье, чем бы каждый в обязательном порядке хотел полакомиться на торжестве. Неделя подходит не только для того, чтобы создавать что-то новое, но и для того, чтобы использовать на все 100 процентов уже имеющиеся ресурсы. Рассчитайте зимние отпускные так, как говорит Роструд.

Телец

Тельцы, все скоро наладится! Ведь только для мандаринок Новый год – это конец света! К тому же, женщиной быть гораздо проще. Покапризничала чуток – получила желаемое в подарок. Мужчиной быть сложнее: покапризничал немного и даже кушать на праздник нечего… Но существует вероятность совершить кучу ошибок в делах, требующих внимания, усидчивости и кропотливости.

Близнецы

Мы живем в эпоху, когда 35-летние женщины выглядят лучше, чем 20-летние! Так мило, когда обычные тетеньки из бухгалтерии называют друг друга девочками! Будьте вечно молоды, но помните простую истину: не губы красят женщину, а женщина красит губы. Для ответственных решений и переговоров наступает лучшее время.

Рак

Не доверяйте на этой предпраздничной неделе психопатам, которые с жареной курочки снимают кожу и выбрасывают ее. «Работать» - это когда у Раков в конце рабочего дня в смартфоне сохранилось 95% зарядки. Будьте максимально консервативны в преддверии праздника – шеф не оценит новых инициатив и проектов. Мы собрали в таблице разъяснения чиновников по льготным тарифам страховых взносов для УСН.

Лев

Большинство Львов – это те люди, которые не ждут Новый год. Они точно знают, что в следующем году ничего не изменится. В детстве Львам приходилось делать вид, что они пьяны, а теперь пора изображать трезвость! Неделя обещает быть удачливой и прибыльной. Даже в бухгалтерии можно полагаться на интуицию не меньше, чем на Налоговый кодекс.

Дева

У вас перед Новым годом тоже будут скидки. Будете скидывать нафиг ненужных людей. И не суйте свои пальцы куда попало. Особенно в обручальные кольца. В 2018 году сбудется самая глупая мечта детства – стать взрослым. Вопреки здравому смыслу самые авантюрные проекты могут оказаться весьма прибыльными!

Весы

Если вы ушли с утра в налоговую, то не отвечать на звонки главбуха ни в коем случае нельзя! Ведь после второго пропущенного вы становитесь без вести пропавшим. Если вы считаете, что директор вас немного недооценивает, скажите ему об этом прямо – главное, чтобы ваши требования были обоснованными, четкими и конкретными.

Скорпион

Скорпионы, могли бы уже и винишко в кулер налить, все равно на этой неделе работать никто не собирается. Вы ни за что не станете слушать музыку в одиночестве! С вами это будут делать еще 4 этажа! В конце недели для вас характерно состояние медлительности, граничащей с ленью и апатией. Знаете, за что штрафует Роскомнадзор?

Стрелец

Всем известно, что в шоколаде содержатся вещества, спасающие от депрессии, но вы предпочтете виноград – старый, разлитый по бутылкам. Бухгалтеры-Стрельцы в этом году нарушат традицию и насобирают столько крышечек от Колы, сколько нужно по акции. « Принудительное банкротство, или чем могут грозить долги перед налоговой » - статья специально для вас.

Козерог

Надоело, что задерживают зарплату? Устройтесь на НПО "Ижмаш" в отделение, где выпускают автомат Калашникова. Там зарплату выдают не то, что день в день – минута в минуту! У Козерогов отлично получится общаться с начальством, и заводить знакомства и связи, которые помогут ему в будущем. Обновленные формы статотчетности. Посмотрите изменения в таблице

Водолей

Считаете себя недалеким? Вспомните тех людей, которые ищут розовый майонез для салата «Сельдь под шубой». Вот ждете вы 2018-й, а возьмет и появится 2017S. Чтобы не наделать ошибок, Водолеям стоит сосредоточиться на процессе – тогда успех к вам придет сам собой. А «Клерк» поясняет, что будет с пенсиями и маткапиталом в 2018-м.

Рыбы