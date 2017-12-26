«Ночной бухгалтер». Батл с «Актионом». Куча материалов про изменения-2018. «Клерк» без рекламы

Сегодня на «Клерке» нешуточные страсти. Но мы не забываем размещать материалы о том, как вам работать в следующем году.
Нашу песню не задушишь, не убьешь!
«Актион-МЦФЭР» (тот, который выпускает «Главбух») обиделся на нашу новость о том, что бухгалтерам надоедают бесконечные рассылки. Прислал нам устрашающую претензию и потребовал опровержений.
«Клерк» так просто не возьмешь. И смотрите, во что это вылилось: сколько здесь комментов!
Начался флеш-моб: бухгалтеры наперебой рассказывают, что сами готовы опровергать опровержения и прикрепляют скрины своих почтовых ящиков, которые завалены письмами от «Актиона».
Как не запутаться с новинками в работе бухгалтера
Мы создали раздел, где собираем все статьи и новости про изменения в 2018-м.
Там несколько десятков материалов про поправки в НК, отчетность, которую предстоит сдавать, и прогнозы экспертов о том, что ждет бизнес.
Из последнего:
— Новые коды для 2-НДФЛ за 2017 год;
— Что ждет налогоплательщиков в 2018-м;
— Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести;
— Отчетность по НДС формируем по-новому: инструкция для бухгалтеров;
— Накопительная пенсия: кому, когда и сколько. И что изменили депутаты на 2018 год.
Как читать «Клерк» и не беситься из-за рекламы
Мы придумали, как прокормить редакцию, но не доставать вас рекламными баннерами в статьях.
Узнайте, как получить «Клерк» без рекламы.
Ваша редакция, которую не заткнешь опровержениями