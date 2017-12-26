«Ночной бухгалтер». Батл с «Актионом». Куча материалов про изменения-2018. «Клерк» без рекламы

Сегодня на «Клерке» нешуточные страсти. Но мы не забываем размещать материалы о том, как вам работать в следующем году.

Нашу песню не задушишь, не убьешь!

«Актион-МЦФЭР» (тот, который выпускает «Главбух») обиделся на нашу новость о том, что бухгалтерам надоедают бесконечные рассылки. Прислал нам устрашающую претензию и потребовал опровержений.

«Клерк» так просто не возьмешь. И смотрите, во что это вылилось: сколько здесь комментов!

Начался флеш-моб: бухгалтеры наперебой рассказывают, что сами готовы опровергать опровержения и прикрепляют скрины своих почтовых ящиков, которые завалены письмами от «Актиона».

Как не запутаться с новинками в работе бухгалтера

Мы создали раздел, где собираем все статьи и новости про изменения в 2018-м.

Там несколько десятков материалов про поправки в НК, отчетность, которую предстоит сдавать, и прогнозы экспертов о том, что ждет бизнес.

Из последнего:

— Новые коды для 2-НДФЛ за 2017 год;

— Что ждет налогоплательщиков в 2018-м;

— Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести;

— Отчетность по НДС формируем по-новому: инструкция для бухгалтеров;

— Накопительная пенсия: кому, когда и сколько. И что изменили депутаты на 2018 год.

Как читать «Клерк» и не беситься из-за рекламы

Мы придумали, как прокормить редакцию, но не доставать вас рекламными баннерами в статьях.

Узнайте, как получить «Клерк» без рекламы.

Ваша редакция, которую не заткнешь опровержениями