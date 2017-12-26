«Ночной бухгалтер». Итоги года для «Клерка». И перспективы 2018-го для бухгалтеров

Сегодня у нас обзор, который доказывает, почему «Клерк» остается независимым СМИ. И разместили таблицу со всеми изменениями-2018 для бухгалтера, директора и кадровика.

«Клерк» досаждает тем, кто мешает бухгалтерам

На протяжении 2017 года мы размещали независимые расследования о том, что нам рассказывали бухгалтеры.

Было и про блокировки счетов, и про сервисы для бухгалтеров, и про банки, и про надоедливые рассылки. И еще много про что.

На все наши материалы руководство этих компаний и ведомств реагировало негативно.

Читайте, в чем они обвиняли «Клерк».

«Клерк» помогает бухгалтерам

Продолжаем размещать материалы о том, как вам работать в 2018-м.

— Что нас ждет по онлайн-кассам в 2018 году: предновогодний обзор «Клерка»;

— Таблица с изменениями для бухгалтера, кадровика и директора.

Остальные материалы про новинки в наступающем году тут.

И еще одна хорошая новость, как раз под Новый год. Новогодняя распродажа в онлайн-школе Fin-Skill.ru! Акции и скидки для финансистов и бухгалтеров малого и среднего бизнеса. C 25 декабря по 7 января 2018 года онлайн-курсы «Финансовый факт», «Финансовый план», «Финансовый анализ» по специальным ценам. С выгодой от 14 до 23 тысяч рублей. Торопитесь! Начало занятий – с февраля 2018 года.

Что еще интересовало клерков

Хорошо клерки читают вот этот материал: «Кому, кроме банков, нужна ваша кредитная история. И как проверить ее бесплатно». Репутация заемщика будет полезна вам гораздо чаще, чем кажется. Кто еще сейчас интересуется кредитной историей, помимо банков? И зачем?

И по традиции, клеркам нравится наш недельный обзор (мы делаем его на выходных, забивая на отдых): «Онлайн-ККТ при выплате зарплаты. Причины сбоя онлайн-касс. Почему запугивать «Клерк» бесполезно».

Вечнозеленая тема: когда закончится кризис. Эксперт рассказывает, когда ждать выхода из стагнации: «Три года кризиса: возвращаемся в 90-е?».

И еще. Вы знаете, что можно будет получить аттестат профессионального налогового консультанта?

Ваша скандальная редакция