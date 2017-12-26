«Ночной бухгалтер». Итоги года для «Клерка». И перспективы 2018-го для бухгалтеров

Сегодня у нас обзор, который доказывает, почему «Клерк» остается независимым СМИ. И разместили таблицу со всеми изменениями-2018 для бухгалтера, директора и кадровика.
«Клерк» досаждает тем, кто мешает бухгалтерам
На протяжении 2017 года мы размещали независимые расследования о том, что нам рассказывали бухгалтеры.
Было и про блокировки счетов, и про сервисы для бухгалтеров, и про банки, и про надоедливые рассылки. И еще много про что.
На все наши материалы руководство этих компаний и ведомств реагировало негативно.
Читайте, в чем они обвиняли «Клерк».
«Клерк» помогает бухгалтерам
Продолжаем размещать материалы о том, как вам работать в 2018-м.
— Что нас ждет по онлайн-кассам в 2018 году: предновогодний обзор «Клерка»;
— Таблица с изменениями для бухгалтера, кадровика и директора.
Остальные материалы про новинки в наступающем году тут.
И еще одна хорошая новость, как раз под Новый год. Новогодняя распродажа в онлайн-школе Fin-Skill.ru! Акции и скидки для финансистов и бухгалтеров малого и среднего бизнеса. C 25 декабря по 7 января 2018 года онлайн-курсы «Финансовый факт», «Финансовый план», «Финансовый анализ» по специальным ценам. С выгодой от 14 до 23 тысяч рублей. Торопитесь! Начало занятий – с февраля 2018 года.
Что еще интересовало клерков
Хорошо клерки читают вот этот материал: «Кому, кроме банков, нужна ваша кредитная история. И как проверить ее бесплатно». Репутация заемщика будет полезна вам гораздо чаще, чем кажется. Кто еще сейчас интересуется кредитной историей, помимо банков? И зачем?
И по традиции, клеркам нравится наш недельный обзор (мы делаем его на выходных, забивая на отдых): «Онлайн-ККТ при выплате зарплаты. Причины сбоя онлайн-касс. Почему запугивать «Клерк» бесполезно».
Вечнозеленая тема: когда закончится кризис. Эксперт рассказывает, когда ждать выхода из стагнации: «Три года кризиса: возвращаемся в 90-е?».
И еще. Вы знаете, что можно будет получить аттестат профессионального налогового консультанта?
Ваша скандальная редакция
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