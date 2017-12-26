Кому «Клерк» досадил в 2017-м: обзор наших скандальных материалов

Сделали обзор наших резонансных материалов, которые не понравились их героям и вызвали шквал комментариев у читателей.

Скандал № 1. 1С

В июне, занимаясь изучением рынка бухгалтерских программ , «Клерк» обнаружил, что компания «1С» судилась с ДИЦ по поводу лицензионных прав на программу. И проиграла.

Большое расследование «Клерка»: чем для бухгалтеров могло обернуться противостояние 1Си конкурентов?

В «1С» принялись опровергать наши доводы. Читайте комментарий компании.

Скандал № 2. «Кнопка»

В июле мы написали о том, как сервис удаленной бухгалтерии «Кнопка» не только делает ошибки, но и открыто о них говорит — причем, даже тогда, когда клиентам это не надо.

Между клиентом «Кнопки» и одним из основателей сервиса разразился нешуточный скандал. «Клерк», конечно же, не мог пройти мимо.

«Кнопка» заявила о своих косяках, раскрыв данные клиента.

В комментариях — буча. А руководство «Кнопки» откровенно наехало на руководство «Клерка». В ходе дискуссии в Фейсбуке выяснилось, что создатели сервиса «Кнопка» не любят краснодарцев и считают их недолюдьми.

Главред выпустил по итогам скандала колонку:

Почему главред «Клерка» думает о парусах, бухгалтерах, белой птице, «Кнопке» и старается не злиться.

Скандал № 3. Блокировка счетов налоговиками из-за копеечных недоимок

Новость «Клерка» о блокировке счета за копеечную недоимку наделала много шума в интернете и даже дошла до налоговой службы. Налоговики считают, что это все придумки клерков и журналистов.

Главреда «Клерка» пригласили в ФНС, чтобы договориться об интервью, где нам все честно расскажут.

Беседа была с заместителем руководителя ФНС Дмитрием Григоренко.

Главред сходил и мы собрали реальные истории людей и передали их в ФНС (с разрешения участников истории, конечно).

После этого должно было состояться интервью.

Ну, что мы можем вам сказать: все эти месяцы налоговая просто спускает интервью на тормозах. Все, что могли, чтобы это интервью состоялось, мы сделали.

Но надежду не оставляем, что все таки обещанное СМИ налоговики сделают.

Скандал № 4. Росевробанк и «угроза» на нашем сайте

В августе Росевробанк просил не ходить на «Клерк», пугая придуманной угрозой . Мол, наш сайт врендоносный и на нем воруют деньги у юрлиц, работающих с ДБО. О чем банк и сообщил своим клиентам в информационной рассылке.

Наш главред, отойдя от шока, спросил в Росевробанке, что за дела. И нам быстро ответили, извинившись.

По стопам этой истории «Коммерсант» выпустил свое расследование.

Скандал № 5. Сбербанк и новый интерфейс «Сбербанк Бизнес онлайн»

Сбербанк не согласился и вышел на нашего главреда.

Мы разместили обращение «Сбербанка» к читателям «Клерка».

Скандал № 6. «Мое дело»

В октябре мы выпустили расследование , где разбирали претензии бухгалтеров к сервису «Мое дело». На материал нас подтолкнули посты клерков в блогах.

Сразу несколько поделились с нами информацией о том, что им навязчиво предлагают воспользоваться сервисом «Моё дело», рассказывая при этом, что он может заменить 1С и Консультант.

В итоге на нас посыпались обвинения от анонимов.

С десяток анонимных пользователей высказались о том, что сервис хорош, а мы все придумали:

— «Консультации. СЕРВИС — 24!!! КРУГЛОСУТОЧНО! Для меня, как для начинающего „балбеса“ это очень удобно. И оперативно! В общем считаю, что статейка „заказная“ — это личное мое мнение...»;

— «Может статья и заказная, но сервис действительно не плох. В последнее время много доработок сделали и постоянно добавляют что-то новое (надеюсь на этом не остановятся)».

В комментарии пришли и представители «Моего дела». Вот коммент.

Если вкратце, то «Клерку», по мнению «Моего дела», нужно лучше работать.

Скандал № 7. «Эльба»

В октябре, после статьи о «Моём деле» редакцию «Клерка» обвиняли то в заказе негатива в адрес сервиса, то, наоборот, в его рекламе. Кое-кто даже обижался, что статья именно про «Моё дело», а не про других, например, про «Эльбу».

А почему бы и нет, подумала редакция и пошла изучать этот сервис от СКБ Контур.

Посмотрите, что вышло.

Надо отдать должное, в комменты сразу пришел руководитель проекта «Эльба».

Скандал № 8. СБИС

В комментах верно заметили: новыми налоговиками становятся не только банки, но и спецоператоры.

Руководство СБИС вышло на нашего руководителя Бориса Мальцева, мягко говоря, негодуя. Обещали дать официальные комменты.

Но, видимо, СБИС и, правда, как ФНС: поговорить откровенно со СМИ — это для них слишком.

Скандал № 9. Яндекс. Деньги

В октябре мы написали, что если вам заблокируют электронный кошелек, объяснять ничего не будут. Но предложат открыть новый.

Мы опубликовали историю блокировки кошелька в Яндекс.Деньгах.

И поехало! Публикация вызвала шквал возмущения от сервиса.

Скандал № 10. Тинькофф банк

В ноябре мы написали про проблемы у Тинькофф банка.

ФАС проверит банк из-за жалобы платежной системы ChronoPay.

И ещё недавно Путин пообещал разобраться с тем, что происходит в банке.

Мы сделали обзор всех последних скандалов банка Тинькова.

После этой публикации посыпались десятки комментов анонимов, прославляющих банк. А в беседе с нашим коммерческим директором представили банка дали понять, что сотрудничать с нами не хотят.

Скандал № 11. «Актион» и звонки с рассылками

И вот буквально пару дней назад на нас обиделся «Актион-МЦФЭР» (тот, что выпускает «Главбух» и др.) из-за нашей новости о том, что бухгалтеры жалуются на рассылки и звонки.

Юрисконсульт медиахолдинга написал руководителю «Клерка» Борису Мальцеву письмо. Потребовали опровержения. Иначе в суд!

Читайте, во что выливаются подобные угрозы.