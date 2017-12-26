Кому «Клерк» досадил в 2017-м: обзор наших скандальных материалов

Сделали обзор наших резонансных материалов, которые не понравились их героям и вызвали шквал комментариев у читателей.
Скандал № 1. 1СВ июне, занимаясь изучением рынка бухгалтерских программ, «Клерк» обнаружил, что компания «1С» судилась с ДИЦ по поводу лицензионных прав на программу. И проиграла.
В «1С» принялись опровергать наши доводы. Читайте комментарий компании.
Скандал № 2. «Кнопка»В июле мы написали о том, как сервис удаленной бухгалтерии «Кнопка» не только делает ошибки, но и открыто о них говорит — причем, даже тогда, когда клиентам это не надо.
Между клиентом «Кнопки» и одним из основателей сервиса разразился нешуточный скандал. «Клерк», конечно же, не мог пройти мимо.
В комментариях — буча. А руководство «Кнопки» откровенно наехало на руководство «Клерка». В ходе дискуссии в Фейсбуке выяснилось, что создатели сервиса «Кнопка» не любят краснодарцев и считают их недолюдьми.
Главред выпустил по итогам скандала колонку:
Скандал № 3. Блокировка счетов налоговиками из-за копеечных недоимокВ августе мы начали рассказывать, что налоговики открещиваются от блокировки счетов из-за копейки.
Новость «Клерка» о блокировке счета за копеечную недоимку наделала много шума в интернете и даже дошла до налоговой службы. Налоговики считают, что это все придумки клерков и журналистов.
Главреда «Клерка» пригласили в ФНС, чтобы договориться об интервью, где нам все честно расскажут.
Беседа была с заместителем руководителя ФНС Дмитрием Григоренко.
Главред сходил и мы собрали реальные истории людей и передали их в ФНС (с разрешения участников истории, конечно).
После этого должно было состояться интервью.
Но надежду не оставляем, что все таки обещанное СМИ налоговики сделают.
Скандал № 4. Росевробанк и «угроза» на нашем сайтеВ августе Росевробанк просил не ходить на «Клерк», пугая придуманной угрозой. Мол, наш сайт врендоносный и на нем воруют деньги у юрлиц, работающих с ДБО. О чем банк и сообщил своим клиентам в информационной рассылке.
Наш главред, отойдя от шока, спросил в Росевробанке, что за дела. И нам быстро ответили, извинившись.
По стопам этой истории «Коммерсант» выпустил свое расследование.
Скандал № 5. Сбербанк и новый интерфейс «Сбербанк Бизнес онлайн»В сентябре мы написали, что новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам.
Сбербанк не согласился и вышел на нашего главреда.
Мы разместили обращение «Сбербанка» к читателям «Клерка».
Скандал № 6. «Мое дело»В октябре мы выпустили расследование, где разбирали претензии бухгалтеров к сервису «Мое дело». На материал нас подтолкнули посты клерков в блогах.
Сразу несколько поделились с нами информацией о том, что им навязчиво предлагают воспользоваться сервисом «Моё дело», рассказывая при этом, что он может заменить 1С и Консультант.
В итоге на нас посыпались обвинения от анонимов.
С десяток анонимных пользователей высказались о том, что сервис хорош, а мы все придумали:
— «Может статья и заказная, но сервис действительно не плох. В последнее время много доработок сделали и постоянно добавляют что-то новое (надеюсь на этом не остановятся)».
В комментарии пришли и представители «Моего дела». Вот коммент.
Если вкратце, то «Клерку», по мнению «Моего дела», нужно лучше работать.
Скандал № 7. «Эльба»В октябре, после статьи о «Моём деле» редакцию «Клерка» обвиняли то в заказе негатива в адрес сервиса, то, наоборот, в его рекламе. Кое-кто даже обижался, что статья именно про «Моё дело», а не про других, например, про «Эльбу».
А почему бы и нет, подумала редакция и пошла изучать этот сервис от СКБ Контур.
Надо отдать должное, в комменты сразу пришел руководитель проекта «Эльба».
Скандал № 8. СБИСТоже в октябре участница нашей группы на Фейсбуке рассказала: компания Тензор (СБИС) прямо в отчетный период преподнесла бухгалтеру неожиданный «сюрприз», лишив возможности отправлять отчеты.
В комментах верно заметили: новыми налоговиками становятся не только банки, но и спецоператоры.
Руководство СБИС вышло на нашего руководителя Бориса Мальцева, мягко говоря, негодуя. Обещали дать официальные комменты.
Но, видимо, СБИС и, правда, как ФНС: поговорить откровенно со СМИ — это для них слишком.
Скандал № 9. Яндекс. ДеньгиВ октябре мы написали, что если вам заблокируют электронный кошелек, объяснять ничего не будут. Но предложат открыть новый.
Мы опубликовали историю блокировки кошелька в Яндекс.Деньгах.
И поехало! Публикация вызвала шквал возмущения от сервиса.
Скандал № 10. Тинькофф банкВ ноябре мы написали про проблемы у Тинькофф банка.
ФАС проверит банк из-за жалобы платежной системы ChronoPay.
И ещё недавно Путин пообещал разобраться с тем, что происходит в банке.
Мы сделали обзор всех последних скандалов банка Тинькова.
После этой публикации посыпались десятки комментов анонимов, прославляющих банк. А в беседе с нашим коммерческим директором представили банка дали понять, что сотрудничать с нами не хотят.
Скандал № 11. «Актион» и звонки с рассылкамиИ вот буквально пару дней назад на нас обиделся «Актион-МЦФЭР» (тот, что выпускает «Главбух» и др.) из-за нашей новости о том, что бухгалтеры жалуются на рассылки и звонки.
Юрисконсульт медиахолдинга написал руководителю «Клерка» Борису Мальцеву письмо. Потребовали опровержения. Иначе в суд!
Читайте, во что выливаются подобные угрозы.
Это правильно, что Клерк пишет не только про учет, но и про рынок. Молодцы!
Уверяю вас и коллажи ваши креативные многих раздражают, как, например, сделанный к этой статье. Границ надо же придерживаться, в конце-то концов.
Я вообще удивляюсь такой политике, вместо того, чтобы выйти на диалог надо обязательно начинать скандал. Зачем? Если есть реальный косяк, возможно не одноразовый, то стоит подумать и что-то изменить в техническом плане или в плане продвижения услуги. Вот по поводу навязчивых звонков я согласна полностью. Я устала повторять, что у нас маленькая компания и нам попросту невыгодно такие громозкие и дорогостоящие системы, но все ранво регулярно шлют письма и звонят. Я уже пробовала кстати отписаться от рассылки - не спасает. К сожелению не сохранила тут одно письмо. В теме был очень кричащий заголовок, вот прямо резанул по глазам, залезла в письмо, т.к. думала оно от клиента, оказалось подписка, просто там мастера
заголовковтемы письма работают. Зачем это? Ввести в заблуждение, чтобы я открыла письмо? Думаете это реально помогает продвижению? Сомневаюсь.
ToT, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
А Вы правда думаете, что мы не знаем?