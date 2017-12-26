Онлайн-ККТ при выплате зарплаты. Причины сбоя онлайн-касс. Почему запугивать «Клерк» бесполезно. Недельный обзор

Похоже, без онлайн-касс скоро будет не обойтись никогда и никому. Так хотят депутаты. Онлайн-кассам — все равно, и они взяли, и в предновогодний торговый ажиотаж дали массовый сбой по всей стране. А на «Клерк» хотят подать в суд. В общем, неделька была жаркой.
Аж четыре темы недели
Сенсационный законопроект раскопали эксперты «Клерка».
1. При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже.
20 декабря по стране начались технические неполадки у онлайн-ККТ. Рассказываем, почему так случилось, может ли это повториться и как действовать при сбое.
2. Массовый сбой онлайн-касс: почему случился и что делать при повторении.
Банки ведут себя агрессивно. Сейчас ситуация похожа на шантаж со стороны государства: либо банки предоставят полную информацию о деятельности и сделках клиентов, либо «прощай, лицензия».
3. Заговор банков по блокировкам: вы тоже совершаете эти 10 роковых ошибок?
И еще вот это: банки стали рассказывать причины массовых блокировок счетов бизнеса. Не делайте так.
Из-за нашей новости о том, что бухгалтеры жалуются на рассылки и звонки, «Актион» на нас обиделся и требует опровержения. Иначе в суд!
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров. Она защитила уже 6500 бухгалтеров.
«НБ» за прошлую неделю:
За 18 декабря: Минфин решил отжечь с НДФЛ ИПешников;
За 19 декабря: Не успели заплатить налоги? Тогда налоговики идут к вам домой. Бухгалтеры звонят «Клерку»;
За 20 декабря: День шоковых новостей про ККТ;
За 21 декабря: Налоговая амнистия: кому, когда и что;
За 22 декабря: Батл с «Актионом». Куча материалов про изменения-2018. «Клерк» без рекламы.
Бухгалтерская энциклопедия
В бухгалтерской энциклопедии — не просто статьи, а полноценные руководства по всему, что может понадобиться бухгалтеру и кадровику. С образцами заполнения документов, примерами судебной практики и нужными ссылками на законы и письма ведомств.
— Ситуация 6: «Как заполнить платежку на налоги и взносы»
— Ситуация 5: «Средний заработок»;
— Ситуация 4: Оформление трудовой книжки: титульный лист.
Остальные ситуации тут.
15 важных новостей
- «Клерк» отключает надоедливую рекламу;
- Шок от Минфина: если в ЕГРИП нет нужного ОКВЭД, при оплате услуг предпринимателю надо удержать НДФЛ;
- ИП уплатил долги по налогам, но ИФНС все равно заблокировала счет;
- Пленум ВС ужесточил ответственность предпринимателей по долгам своего бизнеса;
- Госдума приняла законы о новых пособиях на детей и продлении маткапитала;
- Важно.Законы о налоговой амнистии приняты;
- Инспекторы ФСС неверно трактуют закон и урезают пособие по беременности;
- Как заполнить адрес поставщика и покупателя в счете-фактуре;
- Начал действовать новый порядок работы с невыясненными платежами;
- За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним;
- Кто получит налоговую льготу на шесть соток, которую обещал Путин?
- Придумали очередной неналоговый платеж;
- Как начисляется налог за баню и летнюю кухню на даче;
- Общественная организация хотела взыскать с ИП штраф в свою пользу. Но не вышло;
- Налоговики ходят по домам физлиц-должников.
13 статей про изменения-2018
1
Изменения по НДФЛ-2018: таблица
2
Какие доходы при УСН за 2017 год можно не учитывать, а какие обязательно
3
Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести
4
Дайджест по изменениям валютного законодательства-2018
5
Разбираемся с новыми правилами обмена финансовой информацией, которые заработают в 2018-м
6
Отчетность по НДС формируем по-новому: инструкция для бухгалтеров
7
Учет и налоги по новогодним подаркам-2018
8
За что чаще всего будут штрафовать инспекторы труда забывчивых работодателей в 2018-м
9
Что изменили в страховых взносах: таблица
10
Накопительная пенсия: кому, когда и сколько. И что изменили депутаты на 2018 год
11
Обновленные формы статотчетности. Посмотрите изменения в таблице
12
С 18 декабря новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера
13
Изменения по зарплатам и пособиям в 2018 году. Что не забыть?
Что обсуждают в блогах компаний
Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.
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Блог компании НДФЛка
Блог Владимира Турова
Обзоры финансовой музы
1. Наряду с кэшбеком, бонусными милями и скидками, процент на остаток стал важной маркетинговой фичей, на которую стали вестись клиенты. Как не ошибиться в выборе карты с процентом на остаток, рассказывает наш финансовый обозреватель Александра Баязитова.
«Как выбрать карту с процентом на остаток».
2. Недавно ЦБ выступил с заявлением. Оказывается, хитрые банкиры нашли новый способ впаривать страховки, от которых практически невозможно отказаться. Но ЦБ скоро-скоро защитит заемщиков. Верите? Давайте посмотрим на примере Сбербанка.
«Как ЦБ и Сбербанк ищут дураков. Кто придумал „вмененные“ страховки при выдаче кредита».
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Какая проблема появилась у «упрощенцев», имеющих право на пониженные взносы;
- Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников;
- Когда вызов в налоговую незаконен: реальные примеры, когда можно проигнорировать уведомление;
- Студент второго курса хочет работать главбухом;
- В районной больнице приставы опечатали кабинет терапевта, который плохо работал;
- Безработные могут выйти на пенсию досрочно.