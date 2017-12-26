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Статьи для бухгалтера

Онлайн-ККТ при выплате зарплаты. Причины сбоя онлайн-касс. Почему запугивать «Клерк» бесполезно. Недельный обзор

Похоже, без онлайн-касс скоро будет не обойтись никогда и никому. Так хотят депутаты. Онлайн-кассам — все равно, и они взяли, и в предновогодний торговый ажиотаж дали массовый сбой по всей стране. А на «Клерк» хотят подать в суд. В общем, неделька была жаркой.

Аж четыре темы недели

Сенсационный законопроект раскопали эксперты «Клерка».

1. При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже.

20 декабря по стране начались технические неполадки у онлайн-ККТ. Рассказываем, почему так случилось, может ли это повториться и как действовать при сбое.

2. Массовый сбой онлайн-касс: почему случился и что делать при повторении.

Банки ведут себя агрессивно. Сейчас ситуация похожа на шантаж со стороны государства: либо банки предоставят полную информацию о деятельности и сделках клиентов, либо «прощай, лицензия».

3. Заговор банков по блокировкам: вы тоже совершаете эти 10 роковых ошибок?

И еще вот это: банки стали рассказывать причины массовых блокировок счетов бизнеса. Не делайте так.

Из-за нашей новости о том, что бухгалтеры жалуются на рассылки и звонки, «Актион» на нас обиделся и требует опровержения. Иначе в суд!

4. «Актион» угрожает «Клерку».

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров. Она защитила уже 6500 бухгалтеров.

«НБ» за прошлую неделю:

За 18 декабря: Минфин решил отжечь с НДФЛ ИПешников;

За 19 декабря: Не успели заплатить налоги? Тогда налоговики идут к вам домой. Бухгалтеры звонят «Клерку»;

За 20 декабря: День шоковых новостей про ККТ;

За 21 декабря: Налоговая амнистия: кому, когда и что;

За 22 декабря: Батл с «Актионом». Куча материалов про изменения-2018. «Клерк» без рекламы.

Бухгалтерская энциклопедия

В бухгалтерской энциклопедии — не просто статьи, а полноценные руководства по всему, что может понадобиться бухгалтеру и кадровику. С образцами заполнения документов, примерами судебной практики и нужными ссылками на законы и письма ведомств.

— Ситуация 6: «Как заполнить платежку на налоги и взносы»

— Ситуация 5: «Средний заработок»;

— Ситуация 4: Оформление трудовой книжки: титульный лист.

Остальные ситуации тут.

15 важных новостей

  1. «Клерк» отключает надоедливую рекламу;
  2. Шок от Минфина: если в ЕГРИП нет нужного ОКВЭД, при оплате услуг предпринимателю надо удержать НДФЛ;
  3. ИП уплатил долги по налогам, но ИФНС все равно заблокировала счет;
  4. Пленум ВС ужесточил ответственность предпринимателей по долгам своего бизнеса;
  5. Госдума приняла законы о новых пособиях на детей и продлении маткапитала;
  6. Важно.Законы о налоговой амнистии приняты;
  7. Инспекторы ФСС неверно трактуют закон и урезают пособие по беременности;
  8. Как заполнить адрес поставщика и покупателя в счете-фактуре;
  9. Начал действовать новый порядок работы с невыясненными платежами;
  10. За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним;
  11. Кто получит налоговую льготу на шесть соток, которую обещал Путин?
  12. Придумали очередной неналоговый платеж;
  13. Как начисляется налог за баню и летнюю кухню на даче;
  14. Общественная организация хотела взыскать с ИП штраф в свою пользу. Но не вышло;
  15. Налоговики ходят по домам физлиц-должников.

13 статей про изменения-2018

1

Изменения по НДФЛ-2018: таблица

2

Какие доходы при УСН за 2017 год можно не учитывать, а какие обязательно

3

Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести

4

Дайджест по изменениям валютного законодательства-2018

5

Разбираемся с новыми правилами обмена финансовой информацией, которые заработают в 2018-м

6

Отчетность по НДС формируем по-новому: инструкция для бухгалтеров

7

Учет и налоги по новогодним подаркам-2018

8

За что чаще всего будут штрафовать инспекторы труда забывчивых работодателей в 2018-м

9

Что изменили в страховых взносах: таблица

10

Накопительная пенсия: кому, когда и сколько. И что изменили депутаты на 2018 год

11

Обновленные формы статотчетности. Посмотрите изменения в таблице

12

С 18 декабря новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера

13

Изменения по зарплатам и пособиям в 2018 году. Что не забыть?

Что обсуждают в блогах компаний

Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.

Подпишитесь в этом списке. Иначе в вашу ленту не попадут важные статьи.

Блог компании НДФЛка

  1. Список документов для оформления имущественного вычета;
  2. Налоговики опять опоздали: новая форма 3-НДФЛ не вступит в силу с 1 января;
  3. ФНС рассказала о самых частых ошибках в 3-НДФЛ.

Блог Владимира Турова

  1. Как чиновники в 2017-м били рекорды по жестокости к бизнесу: список документов;
  2. 12 свежих поправок в Налоговый кодекс, о которых надо знать бухгалтеру;
  3. Три крайне важных документа о субсидиарной ответственности.

Обзоры финансовой музы

1. Наряду с кэшбеком, бонусными милями и скидками, процент на остаток стал важной маркетинговой фичей, на которую стали вестись клиенты. Как не ошибиться в выборе карты с процентом на остаток, рассказывает наш финансовый обозреватель Александра Баязитова.

«Как выбрать карту с процентом на остаток».

2. Недавно ЦБ выступил с заявлением. Оказывается, хитрые банкиры нашли новый способ впаривать страховки, от которых практически невозможно отказаться. Но ЦБ скоро-скоро защитит заемщиков. Верите? Давайте посмотрим на примере Сбербанка.

«Как ЦБ и Сбербанк ищут дураков. Кто придумал „вмененные“ страховки при выдаче кредита».

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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