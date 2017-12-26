Что нас ждет по онлайн-кассам в 2018 году: предновогодний обзор «Клерка»

Какие новости нас всех поражали по онлайн-кассам в уходящем году? Чего ждать от наступающего года?
Читайте наш обзор: с советами, как работать с онлайн-кассами с наименьшими потерями денег и нервов.
И еще расскажем, как выбрать аппарат, получить за покупку вычет и не ошибиться с кассовым софтом.
Этот обзор мы сделали совместно с нашими партнерами из LiteBox.
Смелый законопроект по онлайн-кассам
На днях всех шокировала новость по новый проект по изменению закона № 54-ФЗ.
Если вкратце, то при безналичных выплатах надо будет применять ККТ.
Поправки заставят не только применять ККТ при получении безналичного платежа от физлица, но еще и обяжут применять кассовую технику при выплатах. И при зарплате на карту тоже.
Этот законопроект, скорее всего, примут. Его разработчики — группа депутатов во главе с Андреем Макаровым (председателем Комитета по бюджету и налогам).
Кто в итоге получил отсрочку
Один из самых частых вопросов, который задают у нас на форуме и в комментариях на сайте: должен ли в 2018-м году ИП применять онлайн-кассу. Об отсрочке заговорили еще летом. Ее обещал Президент.
Отсрочку в итоге действительно дали.
До 1 июля 2019 года могут не применять ККТ:
- организации при осуществлении видов деятельности, облагающихся ЕНВД (кроме розничной торговли и общественного питания);
- ИП на вмененке или ПСН (кроме розничной торговли и общественного питания);
- ИП без наёмных работников, применяющим ЕНВД и ПСН по рознице и общепиту. Если такой ИП заключит трудовой договор с работником, он обязан в течение 30 календарных дней после этого зарегистрировать ККТ;
- ИП, торгующие с использованием торговых автоматов, если они не имеют работников;
- организации и ИП, оказывающие услуги населению и применяющие бланки строгой отчетности (БСО). Однако организации и ИП, имеющие работников и оказывающих услуги общественного питания, могут не применять ККТ только до 1 июля 2018 года.
Как предпринимателям сэкономить на покупке онлайн-касс
Сделайте три продуманных шага:
1. Купите «железо», подходящее вашему бизнесу;
2. Получите за ККТ вычет;
3. Выберите недорогой, но функциональный софт.
Давайте по пунктам.
Шаг 1. Выбираем «железо»
Сейчас в реестре ФНС России 112 моделей ККТ.
Как выбрать из них нужную вам?
Есть несколько важных критериев:
- Пропускная способность: количество чеков, выдаваемых ККТ в минуту.
- Стационарный или мобильный режим использования. Мобильная касса удобна при выездной торговле.
- Объем памяти: ограничение по количеству наименований товаров и обработки платежей.
- УТМ-модуль. Для организаций, торгующих алкоголем, необходимо устанавливать дополнительный модуль, поддерживающий ЕГАИС, либо приобретать кассы уже со встроенным модулем. Также касса должна поддерживать работу 2D сканера для считывания акцизных марок.
- Способ подключения к интернету: Ethternet кабель, Wi-Fi или встроенный модем, USB.
- Удобство управления: сенсорные или «кнопочные» кассы.
Если нужны минимальные функции, можно купить аппарат тысяч за 10. «Полный фарш» обойдется в районе 80 000 рублей.
И еще стали продавать готовые комплекты «железа», где уже все установлено.
Шаг 2. Получаем вычет за онлайн-ККТ
С 1 января 2018 года предприниматели смогут получить налоговый вычет на покупку онлайн-ККТ.
Вычет — 18 000 руб. за приобретение кассы. В них входят затраты на покупку кассы, фискального накопителя, необходимого ПО, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (например, услуг по настройке ККТ).
Условия:
- могут воспользоваться ИП на вмененке и ПСН;
- купленная ККТ должна быть в реестре ФНС;
- касса должна быть зарегистрирована в период с 01.02.2017 по 01.07.2019 (для ИП, занимающихся розничной торговлей и оказанием услуг общепита и имеющих наемных работников, в период с 01.02.2017 по 01.07.2018).
Шаг 3. Выбираем программу для онлайн-кассы
А как выбрать правильный софт?
Вот самые важные моменты:
- сравните функциональные возможности и интеграцию с кассовым оборудованием;
- оцените возможность взаимодействия с внешними бухгалтерскими и учетными системами;
- проверьте наличие систематического обновления программы в соответствии с 54-ФЗ, 171-ФЗ (ЕГАИС) и другими законами, регулирующими торговую деятельность;
- протестируйте службу технической поддержки;
- учитывайте стоимость. Хорошо, если базовый функционал софта предоставляют бесплатно.
Мы прошерстили предложения, чтобы узнать, кто так делает. Например, кассовое приложение LiteBox — бесплатно, товароучетная система за 500 рублей в месяц. Это самая низкая цена на рынке. В нее входит круглосуточная поддержка и большой функционал. И даже менее функциональные аналоги стоят дороже.
Какой функционал программы для онлайн-кассы — передовой и действительно нужный:
— специальные возможности при продаже и оплате товара;
Отлично, если в софте реализованы функции по продажам со свободной ценой, смешанные и отложенные чеки, работа с заказами, избранным и весовым товаром.
— возможность скачать приложение на гаджеты (хорошо, если скачать можно бесплатно);
— работа на разных операционных системах;
— работа без фискального регистратора (демо-режим);
— временная блокировка кассы;
— обмен данными с 1С и онлайн-бухгалтериями;
— поддержка ЕГАИС;
— работа с дополнительным оборудованием;
— интеграция с «Ecwid», «Эвотор», «Дримкасс» и «UDS Game»
— аналитика продаж, кассовых операций и функции по ценообразованию;
— реализация программ лояльности для покупателей;
— складской учет и проведение инвентаризации.
Недорого софта на рынке немало. Важно понимать, что именно предлагают.
Просто дешево купить — мало. Надо, чтобы после покупки поставщик софта предоставлял адекватную техподдержку.
И еще. Кто-то техподдержку предлагает за отдельную плату или только с 9 до 18-ти. Есть варианты, когда за 500 руб. в месяц можно получить не только софт, но и круглосуточную техподдержку.
Сбои в работе онлайн-касс
Нельзя обойти тему массового сбоя в работе онлайн-касс. 20 декабря в стране произошел массовый сбой в работе онлайн-касс. Начали отключаться фискальные регистраторы при полностью исправном оборудовании.
Неполадку быстро ликвидировали. А налоговики в тот же день экстренно выпустили разъяснение:
«В таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет».
Мы выпустили памятку, как действовать при сбое.
До того, как налоговики выступили с этим заявлением, владельцы касс успели изрядно попаниковать. Вот почему так важно иметь нормальную техподдержку.
Мы взяли комментарий у генерального директора LiteBox Романа Арифуллина:«Мы уверены в том, что от таких ситуаций сегодня, к сожалению, не застрахован никто.
Техника и программное обеспечение могут дать сбой по разным причинам. И очень важно то, как быстро проблемы можно устранить.
Чтобы минимизировать негативные последствия от подобных форс-мажоров, уделите внимание тому, как работает техподдержка компании, в которой вы купили и обслуживаете кассовую технику. То, насколько быстро специалисты устранят сбой в системе, отразится на объемах ваших убытков. Поэтому внимательно обсудите с поставщиком стоимость поддержки, быстроту обработки самой жалобы и сроки устранения неполадок».
Неважно, дело в «железе» или в кассовом программном обеспечении, в LiteBox нам пообещали, что всегда расскажут о последствиях и успокоят, подсказав, как действовать.
И никак не защититься от сбоев?
Полностью от неполадок не застрахован никто. Но если выбрать правильный софт, можно себя обезопасить.
Сергей Музыкантов, CTO, сo-Founder облачного решения для онлайн-касс LiteBox рассказывает:
«При сбое те, кто торговал без выдачи чека, вряд ли смогут восстановить историю продаж, так как чеки не регистрировались и не печатались из-за ошибки фискального регистратора. При этом даже после разъяснения ФНС, разрешившего торговлю без выдачи чеков, во многих сетях покупатели не смогли расплатиться при помощи пластиковых карт. Дело в том, что большая часть кассового ПО блокирует проведение безналичных платежей, если не напечатан чек.
Если у клиентов Litebox происходят проблемы с кассами, аналогичные произошедшим, проблем с продажами не возникнет».
Мы спросили, почему. Оказывается, еще на этапе проектирования архитектуры в LiteBox учли подобные риски.
«В нашей программе есть возможность работать без использования фискального регистратора и печати чеков. При настройке администратором системы соответствующих прав у касс, можно разрешить торговать без печати чеков на ККМ. Такую настройку может сделать полномочный на то сотрудник из центрального офиса или любой точки с доступом в Интернет. При этом чеки формируются в штатном режиме, а безналичные платежи проводятся без ограничений, но фискальный регистратор при этом не используется. Обычно это режим включается для тестирования оборудования и ПО, а также может использоваться компаниями и частными предпринимателями, которым согласно законодательству необязательно использовать фискальный регистратор в своей работе», — добавил Сергей Музыкантов.
Аноним, поясните
Вилен Гарбузов, Вы писали:
про самую низкую цену
Намедни был семинар по этим веселеньким кассам, там четко прозвучало, что кассы формата 1,0 до 01.01.2019 г. Сейчас кассы формата 1,05, ждут формат 1,1. Главное не вляпаться.
Куда подевалась отсрочка для ИП до 01 июля 2019 года, применяющих в настоящее время БСО? "Застеснялись" указать про это? Или ФМС "советует" зашорить эту отсрочку, а автор? И где в списке моделей, эти самые онлайн-БСО ? Это уже к Правительству вопрос? То же "стесняетесь" выполнить, то что сами понаписали? И зачем мне Ваш - "вычет", если я с 01 июля 2019 года, закроюсь и пойду на биржу, писать бизнес-планы, на покупку онлайн-БСО, за счёт средств поддержки предпренимателей? Хотите онлайн? Так давайте деньги на его покупку.
Она не только для ИП, она и для организаций.
Их не существует в природе. Предлагаете придумать? ))
Лидия Анатольевна, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Так-то верно конечно, но чтобы хоть какую-то статистику по продажам получить и вести нормально товароучет - еще 3000 заплатить за онлайн-кассы с офд. Плюс 500 руб за аккаунт СБИС. Итого получается за год дороже даже на целых 500 руб. А если статистика не нужна, да еще под 54-ФЗ не попадаешь, тогда можно бесплатное кассу Litebox поставить и пользоваться...а в сбисе за кассу денег просят