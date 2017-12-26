«Ночной бухгалтер». Члены ИПБ вступили в противостояние с «Актионом»

Наша история с опровержением, которое потребовал от нас «Актион», получила продолжение в блоге ИПБ России.

Какие письма приходят членам ИПБ России

К посту о правилах получения аттестатов профбухгалтеров в блоге ИПБ пошли очень интересные комментарии.

Рассказывают, что «Актион» шлет членам ИПБ письма, где склоняют их проходить независимую оценку квалификации в ЦОКе «Актиона». А ИПБешные аттестаты, мол, ничего не представляют из себя.

Помните, несколько дней назад на «Клерк» обиделся «Актион» из-за новости о надоедливых рассылках? От нас потребовали опровержения, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию.

Как заметил юзер в комменте к посту ИПБ: «Ну совсем, красавчики. Как статья на Клерке, так требование опровержения и угрозы пойти в суд. А господин юрист из Актиона читал рассылки собственной компании с обличением коллег по цеху? Это все подпадает под недобросовестную конкуренцию. Ай-яй-яй, Актион, как же подленько!»

Что сделает с налогами новое правительство?

2018 год может стать переломным для налоговой системы РФ. Главный вопрос — решатся ли власти на переход к прогрессивной шкале налогообложения?

Какой сценарий разбирает эксперт?

Два новых материала про изменения-2018

— Дайджест всех изменений по страховым взносам-2018;

— Что в 2018-м изменится в проверках.

А еще у нас стишок

Мы разместили обзор самых горячих бухгалтерских обсуждений недели.

И там затесалось стихотворное поздравление бухгалтерам.

Не вершина жанра, но все равно очень мило.

Ваша уже почти новогодняя редакция