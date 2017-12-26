Дайджест всех изменений по страховым взносам-2018

Какие новые правила будут применяться при исчислении и уплате страховых взносов с 1 января 2018 г.? В чем суть поправок, внесенных в гл. 34 НК РФ Федеральным законом от 27.11.2017 № 335‑ФЗ?

Поправки к статье 420 НК РФ: объект обложения

Подпункт 3 п. 1. Подпунктом «а» п. 73 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ уточнен перечень договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и лицензионных договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, выплаты по которым облагаются страховыми взносами.

В редакции до 01.01.2018 В редакции после 01.01.2018 Объектом обложения страховыми взносами для юридических лиц и ИП – работодателей признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в частности: – по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства; – по издательским лицензионным договорам; – по лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями – по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ*; – по издательским лицензионным договорам; – по лицензионным договорам о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), в частности, являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау).

Как видим, внесенными поправками расширен перечень объектов, подлежащих обложению страховыми взносами.

Напомним, что до недавнего времени не облагались страховыми взносами вознаграждения за отчуждение исключительного права на программу для ЭВМ. В частности, такой вывод содержался в Письме Минфина РФ от 09.06.2017 № 03‑15‑05/36269. Чиновники разъяснили, что программы для ЭВМ не относятся к произведениям науки, литературы и искусства, а являются отдельно выделенными результатами интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Пункт 3. В данном пункте речь идет об определении объекта обложения страховыми взносами для плательщиков, которые не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

До внесения изменений этим пунктом было предусмотрено, что объектом обложения страховыми взносами для данной категории плательщиков признается МРОТ, установленный на начало соответствующего расчетного периода (в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 руб., объектом обложения страховыми взносами также признается доход, полученный плательщиком страховых взносов и определяемый в соответствии с п. 9 ст. 430 НК РФ).

Согласно поправкам пп. «б» п. 73 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ объектом обложения страховыми взносами для названных категорий плательщиков признается осуществление предпринимательской либо иной профессиональной деятельности.

Пункт 4. По правилам данного пункта не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

При этом были предусмотрены исключения. Освобождение от обложения страховыми взносами не распространяется на выплаты по договорам, перечень которых аналогичен пп. 3 п. 1 ст. 420 НК РФ. Как уже было указано, данный подпункт с 01.01.2018 действует в новой редакции. Такие же изменения затронули перечень исключений, приведенный в п. 4 ст. 420 НК РФ.

Поправки к статье 421 НК РФ: база

Пункт 8. Внесение изменений в данный пункт также связано с поправками к пп. 3 п. 1 ст. 420 НК РФ: изменение объекта обложения страховыми взносами потребовало уточнить порядок определения соответствующей базы (пп. «а» п. 74 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ).

С учетом внесенных корректировок сумма выплат и иных вознаграждений, учитываемых при исчислении базы по страховым взносам в части, касающейся договора авторского заказа, договора об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые указаны в пп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, издательского лицензионного договора, лицензионного договора о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, которые обозначены в данных подпунктах, определяется как сумма доходов, полученных по соответствующим договорам, уменьшенная на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением таких доходов.

При определении документальных расходов следует руководствоваться правилами абз. 4 п. 1 ст. 252 НК РФ.

Пункт 9. Если расходы, указанные в п. 8 ст. 421 НК РФ, не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в процентах от суммы начисленного дохода от определенного вида деятельности. В данном пункте приведены размеры таких вычетов. Подпунктом «б» п. 74 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ перечень видов расходов был дополнен.

Вид расходов Размер вычета, % Расходы на создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка 20 Расходы на создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна 30 Расходы на создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике 40 Расходы на создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов). Дополнение: фонограмм, сообщений в эфир или по кабелю радио- или телепередач 30 Расходы на создание музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле-, видеофильмов и театральных постановок 40 Расходы на создание других музыкальных произведений, в том числе произведений, подготовленных к опубликованию 25 Расходы на исполнение произведений литературы и искусства 20 Расходы на создание научных трудов и разработок. Дополнение: программ для ЭВМ, баз данных 20 Расходы на открытия, изобретения и создание промышленных образцов (процент от суммы дохода, полученного за первые два года использования). Новая редакция: расходы на открытия, селекционные достижения, изобретения, создание полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), топологий интегральных микросхем (процент от суммы дохода, полученного за первые два года использования) 30

Поправки к статье 422 НК РФ: суммы, не подлежащие обложению

Подпункт 2 п. 3. Согласно данному подпункту (в редакции до 01.01.2018) в базу для исчисления страховых взносов не включаются выплаты в части страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, в том числе по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

С учетом поправок п. 75 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не надо будет включать выплаты по гражданско-правовым договорам, в том числе:

– по договору авторского заказа;

– по договору об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ;

– по издательскому лицензионному договору;

– по лицензионному договору о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, названных в этих подпунктах.

Поправки к статье 427 «Пониженные тарифы страховых взносов» НК РФ

Подпункт 5 п. 1. Он изложен в новой редакции (пп. «а» п. 76 Федерального закона № 335‑ФЗ).

Следует отметить, что данные поправки ждали давно и с нетерпением. Дело в том, что исходя из положений пп. 5 п. 1, пп. 3 п. 2 и п. 6 ст. 427 НК РФ для плательщиков страховых взносов, применяющих ­УСНО, основным видом экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых является деятельность в социальной и производственной областях, на период до 2018 года (включительно) установлен совокупный пониженный тариф страховых взносов в размере 20% при одновременном соблюдении условий о предельной сумме доходов за налоговый период (не более 79 млн руб.) и доле доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по основному виду экономической деятельности в общем объеме доходов (не менее 70%).

При этом установленный пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ перечень видов экономической деятельности является укрупненным и включает в себя как виды деятельности, объединенные в один класс, подкласс, одну группу, подгруппу классификатора, так и отдельные виды экономической деятельности с соответствующими названиями в указанном перечне.

Проблемы у плательщиков страховых взносов возникли после того, как Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст с 1 января 2017 года была введена в действие новая редакция Общероссийского классификатора видов экономической деятельности – ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОКВЭД 2), при этом ОК 029‑2001 (КДЕС Ред. 1) (далее – ОКВЭД 1) утратил силу.

В этой связи Минэкономразвития разработало прямые и обратные переходные ключи между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2, которые размещены на официальном сайте ведомства.

Изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности вносились в целях его гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (редакция 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) путем сохранения в ОКВЭД 2 (из NACE Rev. 2) кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих группировок без изменения объемов понятий.

При этом введение ОКВЭД 2 с 01.01.2017 не должно было повлечь утрату некоторыми плательщиками права на применение пониженных тарифов страховых взносов, установленных положениями ст. 427 НК РФ.

Однако в результате введения нового ОКВЭД, повлекшего реструктуризацию разделов классификатора, у ряда плательщиков страховых взносов, осуществлявших до 01.01.2017 и продолжающих в настоящее время осуществлять деятельность в производственной и социальной областях, изменилось наименование вида экономической деятельности и некоторые из льготируемых видов деятельности согласно ОКВЭД 1 попали в состав иных видов деятельности по ОКВЭД 2.

Минфин, хоть и не сразу, признал: плательщики на ­УСНО, которые до 1 января 2017 года осуществляли вид экономической деятельности, указанный в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, согласно наименованиям видов экономической деятельности в соответствии с кодами видов деятельности по ОКВЭД 1 и продолжают вести данную деятельность после 01.01.2017, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов при условии соблюдения ими условий, предусмотренных пп. 3 п. 2 и п. 6 ст. 427 НК РФ, независимо от совпадения или несовпадения кодов видов деятельности по ОКВЭД 2 согласно применяемым ключам (письма от 17.10.2017 № 03‑15‑05/67604, от 12.10.2017 № 03‑15‑05/66714).

Финансисты в Письме от 13.10.2017 № 03‑15‑07/66964 сообщили, что в соответствии с проектом основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан проект федерального закона, предусматривающий, в частности, внесение в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ изменений, уточняющих наименования видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД 2, с целью сохранения права плательщиков, находящихся на ­УСНО, на применение пониженных тарифов страховых взносов. Данное письмо было направлено ФНС для сведения и использования в работе нижестоящим налоговым органам (Письмо от 25.10.2017 № ГД-4-11/21578@).

И вот такие поправки приняты.

Итак, с учетом изменений применять пониженные тарифы страховых взносов могут «упрощенцы», основными видами экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются следующие.

Код по ОКВЭД 2* Наименование группировки видов деятельности 10 Производство пищевых продуктов 11.07 Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 13 Производство текстильных изделий 14 Производство одежды 15 Производство кожи и изделий из кожи 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 17 Производство бумаги и бумажных изделий 20 Производство химических веществ и химических продуктов 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки 24.34 Производство проволоки методом холодного волочения 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 27 Производство электрического оборудования 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 31 Производство мебели 32.2 Производство музыкальных инструментов 32.3 Производство спортивных товаров 32.4 Производство игр и игрушек 32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования 32.9 Производство изделий, не включенных в другие группировки 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 37 Сбор и обработка сточных вод 38 Сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья 41 Строительство зданий 42 Строительство инженерных сооружений 43 Работы строительные специализированные 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 47.74 Розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 50 Деятельность водного транспорта 51 Деятельность воздушного и космического транспорта 52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пп. 2 и 3 п. 1 ст. 427 НК РФ 63 Деятельность в области информационных технологий 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 72 Научные исследования и разработки 75 Деятельность ветеринарная 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 85 Образование 86 Деятельность в области здравоохранения 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 93.11 Деятельность спортивных объектов 93.12 Деятельность спортивных клубов 93.13 Деятельность фитнес-центров 93.19 Прочая деятельность в области спорта 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

* Если код деятельности «упрощенца» входит в код вида деятельности, перечисленного в таблице, он также вправе применять пониженный тариф при соблюдении других условий о доле и размере доходов.

Остальные поправки в ст. 427 НК РФ носят технический характер (пп.«б», «в», «г» п. 76 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ).

Пункт 5 В абзацах 1, 8, 9, 11 слова «подпунктом 1» заменены словами «подпунктом 1.1» Пункт 6 – слова «от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности» заменены словами «в связи с осуществлением этого вида деятельности»; – второе предложение изложено в следующей редакции: «Общий объем доходов определяется путем суммирования доходов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 настоящего кодекса» Пункт 7 – в абзаце 4 слова «семнадцатом – двадцать первом, тридцать четвертом – тридцать шестом» заменены словами «сорок седьмом, сорок восьмом, пятьдесят первом – пятьдесят девятом»; – в абзаце 5 первое предложение изложено в следующей редакции: «Общий объем доходов определяется плательщиками, указанными в подпункте 7 пункта 1 настоящей статьи, путем суммирования доходов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 настоящего кодекса»

Поправки к статье 430 НК РФ: размер взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат физлицам

Пункт 1.Подпунктом «а» п. 77 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ данная норма изложена в новой редакции. С учетом поправок плательщики, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ, уплачивают:

1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, который определяется в следующем порядке:

Если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 руб. В фиксированном размере: – 26 545 руб. – за расчетный период 2018 года; – 29 354 руб. – за расчетный период 2019 года; – 32 448 руб. – за расчетный период 2020 года Если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 руб. В фиксированном размере: – 26 545 руб. – за расчетный период 2018 года; – 29 354 руб. – за расчетный период 2019 года; – 32 448 руб. – за расчетный период 2020 года. Плюс 1% суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 руб. за расчетный период Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного абз. 2 п. 1 ст. 430 НК РФ

2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере:

– 5 840 руб. – за расчетный период 2018 года;

– 6 884 руб. – за расчетный период 2019 года;

– 8 426 руб. – за расчетный период 2020 года.

Пункт 2. Этим пунктом установлено, что главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за себя и каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

Подпунктом «б» п. 77 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ в новой редакции изложен абз. 2 п. 2 ст. 430 НК РФ: при этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в целом по крестьянскому (фермерскому) хозяйству определяется как произведение фиксированного размера, составляющего 26 545 руб. за расчетный период 2018 года, 29 354 руб. за расчетный период 2019 года, 32 448 руб. за расчетный период 2020 года, и количества всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства.

Кроме того, появился новый абз. 3: размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование в целом по крестьянскому (фермерскому) хозяйству определяется за расчетный период как произведение фиксированного размера страховых взносов, составляющего 5 840 руб. за расчетный период 2018 года, 6 884 руб. за расчетный период 2019 года, 8 426 руб. за расчетный период 2020 года, и количества всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства.

Пункт 3. Поправки в этом пункте обусловлены введением в п. 1 ст. 430 НК РФ понятия «фиксированный платеж». Данной нормой установлен порядок определения суммы страховых взносов, подлежащих уплате в ситуации, когда ИП работает не с начала года. До внесения поправок было предусмотрено следующее: если плательщики начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев начиная с календарного месяца начала деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

После внесения изменений пп. «в» п. 77 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ слова «размер страховых взносов» заменили словами «фиксированный размер страховых взносов».

Пункт 7. Данным пунктом предусмотрено, что плательщики, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование:

– за периоды, обозначенные в п. 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 – 8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях»;

– за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых они не осуществляли соответствующую деятельность.

Подпунктом «г» п. 77 Федерального закона № 335‑ФЗ было введено обязательное условие, при котором возможна неуплата страховых взносов: при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов.

Изменения в статье 431 «Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование

на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством» НК РФ

Пункт 7. В новой редакции изложен абз. 2 данного пункта. Уточнены причины, при которых расчет по страховым взносам будет считаться непринятым (п. 78 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ). Если в представляемом плательщиком расчете сведения по каждому физическому лицу о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины, сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных исходя из базы для их исчисления, не превышающей предельной величины, базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, сумме таких страховых взносов по дополнительному тарифу за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода содержат ошибки, а также если в представляемом плательщиком расчете суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов и (или) в расчете указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц, такой расчет считается непредставленным, о чем плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), направляется соответствующее уведомление.

Напомним, что персонифицированные сведения о застрахованных лицах содержатся в разд. 3 расчета по страховым взносам, форма которого утверждена Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. При этом количество сведений о застрахованных лицах за отчетный (расчетный) период в разд. 3 расчета учитывается в соответствующих графах строки 010 подразд. 1.1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование» приложения 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование» к разд. 1 расчета.

ФНС и Минфин в своих письмах уточнили, как исправить данные о застрахованных лицах в расчетах по взносам.

Письмо ФНС РФ от 04.10.2017 № ГД-4-11/19965@ О заполнении разд. 3 расчета по страховым взносам на застрахованных лиц, уволенных в предыдущем налоговом периоде Письмо Минфина РФ от 21.09.2017 № 03‑15‑06/61030 О заполнении разд. 3 расчета по страховым взносам на застрахованных лиц, уволенных в предыдущем отчетном периоде, если в текущем отчетном периоде им не начислялись выплаты и иные вознаграждения Письмо ФНС РФ от 18.07.2017 № БС-4-11/14022@ (в дополнение к Письму ФНС РФ от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@) О представлении уточненных расчетов Письмо ФНС РФ от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ О представлении уточненных расчетов Письмо ФНС РФ от 17.03.2017 № БС-4-11/4859 О заполнении разд. 3 расчета по страховым взносам с 01.01.2017 на застрахованных лиц, уволенных в предыдущем налоговом периоде

Поправки к статье 432 НК РФ: уплата взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат физлицам

Пункт 2. Положениями данного пункта предусмотрено, что суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Если страховые взносы исчислялись с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 руб. за расчетный период, их необходимо было уплачивать не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

С учетом поправок п. 79 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ дата платежа перенесена на более поздний срок: взносы следует уплачивать не позднее 1 июля.