Дайджест всех изменений по страховым взносам-2018

Какие новые правила будут применяться при исчислении и уплате страховых взносов с 1 января 2018 г.? В чем суть поправок, внесенных в гл. 34 НК РФ Федеральным законом от 27.11.2017 № 335‑ФЗ?

Подпункт 3 п. 1. Подпунктом «а» п. 73 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ уточнен перечень договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и лицензионных договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, выплаты по которым облагаются страховыми взносами.

Как видим, внесенными поправками расширен перечень объектов, подлежащих обложению страховыми взносами.

Напомним, что до недавнего времени не облагались страховыми взносами вознаграждения за отчуждение исключительного права на программу для ЭВМ. В частности, такой вывод содержался в Письме Минфина РФ от 09.06.2017 № 03‑15‑05/36269. Чиновники разъяснили, что программы для ЭВМ не относятся к произведениям науки, литературы и искусства, а являются отдельно выделенными результатами интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Пункт 3. В данном пункте речь идет об определении объекта обложения страховыми взносами для плательщиков, которые не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

До внесения изменений этим пунктом было предусмотрено, что объектом обложения страховыми взносами для данной категории плательщиков признается МРОТ, установленный на начало соответствующего расчетного периода (в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 руб., объектом обложения страховыми взносами также признается доход, полученный плательщиком страховых взносов и определяемый в соответствии с п. 9 ст. 430 НК РФ).

Согласно поправкам пп. «б» п. 73 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ объектом обложения страховыми взносами для названных категорий плательщиков признается осуществление предпринимательской либо иной профессиональной деятельности.

Пункт 4. По правилам данного пункта не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

При этом были предусмотрены исключения. Освобождение от обложения страховыми взносами не распространяется на выплаты по договорам, перечень которых аналогичен пп. 3 п. 1 ст. 420 НК РФ. Как уже было указано, данный подпункт с 01.01.2018 действует в новой редакции. Такие же изменения затронули перечень исключений, приведенный в п. 4 ст. 420 НК РФ.

Пункт 8. Внесение изменений в данный пункт также связано с поправками к пп. 3 п. 1 ст. 420 НК РФ: изменение объекта обложения страховыми взносами потребовало уточнить порядок определения соответствующей базы (пп. «а» п. 74 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ).

С учетом внесенных корректировок сумма выплат и иных вознаграждений, учитываемых при исчислении базы по страховым взносам в части, касающейся договора авторского заказа, договора об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые указаны в пп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, издательского лицензионного договора, лицензионного договора о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, которые обозначены в данных подпунктах, определяется как сумма доходов, полученных по соответствующим договорам, уменьшенная на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением таких доходов.

При определении документальных расходов следует руководствоваться правилами абз. 4 п. 1 ст. 252 НК РФ.

Пункт 9. Если расходы, указанные в п. 8 ст. 421 НК РФ, не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в процентах от суммы начисленного дохода от определенного вида деятельности. В данном пункте приведены размеры таких вычетов. Подпунктом «б» п. 74 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ перечень видов расходов был дополнен.

Подпункт 2 п. 3. Согласно данному подпункту (в редакции до 01.01.2018) в базу для исчисления страховых взносов не включаются выплаты в части страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, в том числе по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

С учетом поправок п. 75 ст. 2 Федерального закона № 335‑ФЗ в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не надо будет включать выплаты по гражданско-правовым договорам, в том числе:

– по договору авторского заказа;

– по договору об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ;

– по издательскому лицензионному договору;

– по лицензионному договору о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, названных в этих подпунктах.

Поправки к статье 427 «Пониженные тарифы страховых взносов» НК РФ

Подпункт 5 п. 1. Он изложен в новой редакции (пп. «а» п. 76 Федерального закона № 335‑ФЗ).

Следует отметить, что данные поправки ждали давно и с нетерпением. Дело в том, что исходя из положений пп. 5 п. 1, пп. 3 п. 2 и п. 6 ст. 427 НК РФ для плательщиков страховых взносов, применяющих ­УСНО, основным видом экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых является деятельность в социальной и производственной областях, на период до 2018 года (включительно) установлен совокупный пониженный тариф страховых взносов в размере 20% при одновременном соблюдении условий о предельной сумме доходов за налоговый период (не более 79 млн руб.) и доле доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по основному виду экономической деятельности в общем объеме доходов (не менее 70%).

При этом установленный пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ перечень видов экономической деятельности является укрупненным и включает в себя как виды деятельности, объединенные в один класс, подкласс, одну группу, подгруппу классификатора, так и отдельные виды экономической деятельности с соответствующими названиями в указанном перечне.

Проблемы у плательщиков страховых взносов возникли после того, как Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст с 1 января 2017 года была введена в действие новая редакция Общероссийского классификатора видов экономической деятельности – ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОКВЭД 2), при этом ОК 029‑2001 (КДЕС Ред. 1) (далее – ОКВЭД 1) утратил силу.

В этой связи Минэкономразвития разработало прямые и обратные переходные ключи между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2, которые размещены на официальном сайте ведомства.

Изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности вносились в целях его гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (редакция 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) путем сохранения в ОКВЭД 2 (из NACE Rev. 2) кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих группировок без изменения объемов понятий.