«Ночной бухгалтер». Проверьте, разобрались ли в новинках-2018. И послушайте песню про новогодних бухгалтеров

Все-таки какой-никакой, а праздник впереди — Старый Новый год. У нас музыкальное поздравление. А еще тест по поправки-2018. И куча другого полезного про новые правила работы.

С субботы на воскренье наступит Новый год по юлианскому календарю. Решение о переходе на григорианское летоисчисление было принято как раз 100 лет назад.

Слушайте песню для бухгалтеров, которые даже в Новый год не могут забыть о работе.

Завтра в последний раз оливье и на диету, «чтобы похудеть к лету»? Посмотрите, обещают ли звезды бухгалтерам хорошие нервы и фигуру.

Теперь ненадолго забудем о выходных и посмотрим самые полезные материалы дня:

— Тест про все изменения-2018. Вы кто, новичок или гуру в результатах?

— Поправки по налогу на прибыль-2018: инструкция для бухгалтера;

— Как делить расходы на прямые и косвенные;

— Как без ошибок заполнить раздел 3 РСВ;

— Кому не положен вычет на детей.

Вам подняли зарплату с начала года или хотя бы на 13-ю зарплату раскошелились? У нас обзор: кто готов платить главбуху 250 тысяч в месяц и за что?

Как отключить на Клерке всю рекламу и наслаждаться? Очень просто: «Клерк» отключает надоедливую рекламу.

Ваша поющая вместе с Апиной редакция