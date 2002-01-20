Поправки по налогу на прибыль-2018: инструкция для бухгалтера

Правило зачета дебиторской и кредиторской задолженностей с разными сроками

До 1 января 2018 г. при наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом (абз.1 п.1 ст.266 НК РФ).

При этом правила такого зачета установлены не были. По мнению финансистов в первую очередь кредиторская задолженность перекрывает (уменьшает) дебиторскую задолженность с наибольшим сроком возникновения (Письмо Минфина РФ от 20.04.2017 г. №03-03-06/1/23835).

Начиная с 1 января 2018 г. при наличии встречных задолженностей перед компанией с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей производится, начиная с первой по времени возникновения дебиторской задолженности.

Например, если у компании имеется дебиторская задолженность контрагента со сроком возникновения 245 дней и 70 дней, то зачитывать кредиторскую задолженность того же контрагента для расчета резерва нужно начиная с более поздней задолженности, т.е. сначала засчитывается долг со сроком в 245 дней (абз.1 п.1 ст.266 НК РФ в редакции Федерального закона от 27.11.2017 г. №335-ФЗ).

Таким образом, если в 2017 г. вопрос оставался спорным, то в 2018 г. компаниям придется учитывать «возраст» дебиторской задолженности.

Важно!

Внесенная поправка невыгодна налогоплательщикам, ведь, учитывая «возраст» дебиторской задолженности, меньше расходов можно отнести в резерв по сомнительным долгам.

Благоприятное изменение касается возможности учета в налоговых расходах долгов физического лица-банкрота по которым он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (п.2 ст.266 НК РФ).

Изменен перечень необлагаемых доходов

До внесения поправок компании могли принимать от своих участников (независимо от доли в уставном капитале) имущество, деньги на пополнение чистых активов (пп.3.4 п.1 ст.251 НК РФ).

C 1 января 2018 г. взнос учредителей на пополнение чистых активов исключен из перечня необлагаемых операций. Такое изменение связано с приведением НК РФ с нормами гражданского законодательства (ст.66.1 ГК РФ). Теперь освободить от налога на прибыль можно имущество, денежные средства, внесенные участниками компании как вклад в имущество (без увеличения уставного капитала).

С 1 января 2018 г. налог на прибыль не уплачивается в отношении доходов в виде невостребованных дивидендов и имущества, имущественных и неимущественных прав, полученных в качестве вклада в имущество организации (пп.3.7 п.1 ст.251 НК РФ).

При этом в уставе компании должны быть утверждены правила, согласно которым участники будут вносить имущество и денежные средства (п.1 ст.27 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ, п.1 ст.32.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ).

С 1 января 2018 г. не подлежат налогообложению излишки в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав (пп.3.6 п.1 ст.251 НК РФ).

Такие изменения внесены Федеральными законами от 30.09.2017 г. №286-ФЗ, от 18.07.2017 г. №166-ФЗ.

Изменен перечень расходов, учитываемых в целях налогообложения

С 1 января 2018 г. компании могут в большем размере учесть расходы на подготовку и переподготовку персонала (пп.23 п.1 ст.264 НК РФ в редакции Федерального закона от 18.07.2017 г. №169-ФЗ). Законодателями разрешено учитывать расходы на обучение по сетевой форме.

Сетевая форма дает возможность освоения работниками образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных и иных организаций (ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

К расходам на обучение также относятся расходы компании, осуществленные на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, в частности расходы на содержание помещений и оборудования компании, используемых для обучения, оплату труда, стоимость имущества, переданного для обеспечения процесса обучения, и иные расходы в рамках указанных договоров. Такие расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они были понесены, при условии, что в данном налоговом периоде хотя бы один из обучающихся, окончивших обучение в указанных образовательных организациях, заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не менее одного года (п.3 ст.264 НК РФ).

Таким образом, компаниям будет выгодно обучать (осуществлять переподготовку) своих работников. Введенная норма будет работать до 2022 года.

Новые льготы для туристического бизнеса на Дальнем Востоке

Компании, осуществляющие туристический бизнес на Дальнем Востоке, могут применять 0 ставку за налоговые периоды с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. (п.1.11, введена ст.284.6 НК РФ в редакции Федерального закона от 18.07.2017 г. №168-ФЗ).

При этом должны соблюдаться следующие условия:

местом нахождения компании является территория Дальневосточного федерального округа;

компания осуществляет деятельность, включенную в утвержденный Правительством РФ перечень видов туристско-рекреационной деятельности;

в течение всего налогового периода компании на праве собственности принадлежат гостиница и (или) иное средство размещения, которые поставлены на государственный кадастровый учет в Дальневосточном федеральном округе;

компания в течение всего налогового периода не применяет пониженных ставок по налогу на прибыль (п.1 - 1.10 ст.284 НК РФ);

компания не совершает в налоговом периоде операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами;

компания не имеет обособленных подразделений, не входящих в Дальневосточный федеральный округ;

за налоговый период доходы компании от осуществления туристско-рекреационной деятельности, включенной в перечень, составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы (без учета доходов в виде положительных курсовых разниц, предусмотренных п.11 ст.250 НК РФ).

Важно! Если компания нарушит хотя бы одно из условий либо не представит в установленные сроки сведения (п.4 ст.284.6 НК РФ), то применяется общеустановленная налоговая ставка. При этом сумма налога на прибыль подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой пеней (п.5 ст.284.6 НК РФ).

Скорректирован порядок расчета расходов на НИОКР

С 1 января 2018 г. компании в большем размере смогут включать расходы на НИОКР.

В фактические расходы на научные разработки, помимо расходов, потраченных на разработку, включаются и страховые взносы (пп.2 п.2 ст.262 НК РФ в редакции Федерального закона от 18.07.2017 г. №166-ФЗ). При этом компании по-прежнему будут использовать коэффициент 1,5 к фактическим расходам на научные разработки.

В фактических затратах можно учесть покупку исключительных прав на изобретения, полезные модели, образцы (пп.3.1 п.2 ст.262 НК РФ).

Компании, осуществляющие расходы на НИОКР в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5, представляет в налоговую инспекцию отчет о выполненных НИОКР (отдельных этапах работ).

Отчет представляется в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, в котором завершены научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (отдельные этапы работ). Отчет представляется в отношении каждого научного исследования и опытно-конструкторской разработки (отдельного этапа работы) и должен соответствовать установленным национальным стандартом общим требованиям к структуре и правилам оформления научных и технических отчетов (п.8 ст.262 НК РФ).

Изменения в части применения повышающего коэффициента к основной норме амортизации

При начислении амортизации в отношении зданий, имеющим высокую энергетическую эффективность, повышающий коэффициент 2 не применяется (пп.4 п.1 ст.259.3 НК РФ в редакции Федерального закона от 30.09.2017 г. №286-ФЗ).

Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, по перечню, установленному Правительством РФ (пп.4 п.2 ст.259.3 НК РФ в редакции Федерального закона от 30.09.2017 г. №286-ФЗ).

Инвестиционный вычет при приобретении и модернизации основных средств

С 1 января 2018 г. компания имеет право уменьшить суммы налога (авансового платежа) на инвестиционный налоговый вычет в порядке, предусмотренном ст.286.1 НК РФ (введена Федеральным законом от 27.11.2017 г. №335-ФЗ).

Важно!

Инвестиционный налоговый вычет применяется к основным средствам, относящимся к 3 - 7 амортизационным группам (п.4 ст.286.1 НК РФ).

Суть вычета - это возможность в уменьшении доходов на расходы, связанные с покупкой или модернизацией основных средств 3 - 7 амортизационной группы.

Правила предоставления инвестиционного вычета

вычет в региональной части налога прибыль (аванса) - не более 90 % суммы расходов текущего периода, на покупку, доработку, модернизацию, техническое перевооружение основных средств. Инвестиционный вычет не предоставляется на расходы по ликвидации основных средств (п.2 ст.286.1 НК РФ).

вычет в части федерального бюджета инвестиционный вычет текущего налогового (отчетного) периода не может составлять более 10 % суммы расходов текущего периода, на покупку, доработку, модернизацию, техническое перевооружение основных средств.

При этом сумма налога в результате такого уменьшения может быть снижена до нуля (п.3 ст.286.1 нк рф).

размер инвестиционного налогового вычета не может быть более предельной величины. Предельная величина инвестиционного вычета равна разнице между расчетной суммой налога, зачисляемой в региональный бюджет по обычной ставке и суммой налога по ставке 5 процентов (если иной размер ставки не определен региональными властями).

инвестиционный налоговый вычет применяется к налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) период, в котором введен в эксплуатацию объект основных средств либо изменена первоначальная стоимость объекта основных средств (п.5 ст.286.1 НК РФ).

То есть основные средства 3 - 7 амортизационной группы должны быть введены в эксплуатацию либо изменена их первоначальная стоимость после 01.01.2018 г.

Важно!

Компании, которые воспользуются вычетом уже не вправе учитывать в расходах амортизацию по таким объектам (п.7 ст.258 НК РФ).

Применение вычета должно отражаться в учетной политике для целей налогообложения. Вычет должен распространяться на все объекты основных средств (нельзя применять выборочно), а использование (отказ от использования) права на применение вычета допускается с начала очередного налогового периода.

При этом компания вправе изменить ранее принятое решение об использовании (отказе от использования) права на применение вычета по истечении 3-х последовательных налоговых периодов применения такого решения, если иной срок не определен решением субъекта РФ.

Законом определены категории налогоплательщиков, которые не вправе применять инвестиционный налоговый вычет. Например, организации - резиденты особых экономических зон, осуществляющие деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья (п.11 ст.286.1 НК РФ).

В том случае, если компания решить продать основное средство, в отношении которого применен вычет, до истечения срока его полезного использования сумма налога, подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой соответствующих сумм пеней (п.12 ст.286.1 НК РФ).

Что должны сделать региональные власти?

Для того чтобы норма заработала, региональные власти должны принять закон, в котором вправе установить:

право на применение инвестиционного вычета;

размеры инвестиционного вычета;

категории налогоплательщиков, которым предоставляется (не предоставляется) вычет;

категории объектов основных средств, в отношении которых предоставляется (не предоставляется) вычет.

Отметим, что и сейчас ряд субъектов РФ создают благоприятные условия для привлечения новых инвесторов и для реализации инвестиционных проектов. Так, Закон Челябинской области от 23.06.2011 г. №154-ЗО «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» устанавливает пониженную ставку налога для компаний:

созданных после 01.01.2011 г. и осуществивших капитальные вложения производственного назначения на территории Челябинской области в размере не менее 8 млн рублей.

Показатель снижения ставки налога рассчитывается в зависимости от стоимости капитальных вложений, осуществленных в налоговом периоде.

Пониженная ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, с учетом показателя снижения не может быть ниже 13,5 %.

реализующих, начиная с 2011 г. приоритетные инвестиционные проекты с суммарным объемом инвестиций по проекту не менее 300 млн руб. - на пять последовательных налоговых периодов.

Законом Санкт-Петербурга от 14.07.95 г. №81-11 «О налоговых льготах» предусмотрено право на применение пониженной ставки, если компанией осуществлены вложения на сумму от 800 млн рублей и более. Для того чтобы воспользоваться «местной» льготой, плательщики должны предоставить в Администрацию города ряд документов и впоследствии формировать специальные отчеты (перечень капитальных вложений, расчет экономического эффекта от использования инвестиционных проектов и пр.).