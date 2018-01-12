Какая выдержка ждет в отчетность бухгалтеров каждого из знаков Зодиака

У каждого из бухгалтеров на неделе с 15 по 21 января 2018 года Звезды гороскопа будут усиливать такие качества, как упорство в достижении цели (положительный протокол по СЗВ-М), силу воли (при формировании декларации по НДС), энергичность и твердость (при уплате налогов в срок). И еще – прямоту (признание начальству о получении требования из ИФНС).

Овен

Во вторник на работе для Овна будет актуальна поговорка: «Язык мой – враг мой!». Дабы не испортить отношения с начальством и коллегами, вам стоит держать свое мнение при себе. Дрессируя муху (водя мышкой по экрану и сгоняя муху с места на место), проверьте, не стоит ли за спиной любимый директор.

Телец

Когда директор подчеркивает, что говорит правду, можете не сомневаться: он врет. Тельцам на этой неделе нужна мелодия на будильник, под которую они будут подниматься, как змея от индийской дудки, иначе вам гарантирована работа в режиме нехватки времени. Слышали про проблемы со сдачей среднесписочной численности? Проверьте свою квитанцию.

Близнецы

Никогда не презирайте низших ступеней лестницы, ведь с них и начинается восхождение к величию. Суета на рабочем месте обещает продлиться целую неделю, но при этом Близнецы имеют все шансы хорошо зарекомендовать себя перед начальством и перевыполнить план. Подготовьтесь заранее к сдаче СВЗ-СТАЖ.

Рак

На нашей планете бесконечное множество прекрасных мест, но самое притягательное то, где вас просто ждут... Возвращайтесь домой пораньше, родные это обязательно оценят. Вместо глобальных планов вам лучше заняться текущими проектами, где все уже давно продумано. Не ошибиться при заполнении 6-НДФЛ поможет инструкция от ФНС.

Лев

Львам полезно вспомнить прошлое, чтобы сильнее ценить настоящее. На этой неделе вас может ожидать ссора в сети. Собеседник не поверит ни одной вашей букве, а еще не повышайте ни на кого шрифт и не тыкайте восклицательными знаками! Эту неделю стоит посвятить планированию. Как заполнить и сдать сведения о среднесписочной численности за 2017 год, рассказываем тут

Дева

Вы можете быть на этой неделе отличным оратором, организатором или вести самые важные переговоры – все это будет даваться легко и естественно. Девы будут летать в облаках до тех пор, пока небо не кончится, и все выходные пролежат на диване и не станут останавливаться. Потому что они вообще без тормозов. Пройдите тест СЗВ-СТАЖ

Весы

Теплыми бывают не только батарея, варежки, чай. Теплым бывает все — друзья, беседы, письма, взгляды. Это все то, что дает нам силы жить, любить, мечтать, верить. Весы, помните об этом и радуйтесь жизни! При отсутствии аврала (что сомнительно в первые недели работы после новогодних праздников) рекомендуется его обязательно придумать или организовать мощный мозговой штурм в качестве встряски.

Скорпион

Скорпионы, помните, все, что можно купить за деньги - уже дешево. Цените близких. Тем временем, ваша жизнь делится на два этапа: 1. Сдача отчета. 2. Воспоминания об этом. Звезды обещают привнести в вашу жизнь свежую струю знаний и оригинальных идей. Ознакомьтесь со статьей «Выплаты при увольнениях: как избежать проблем с налоговиками»

Стрелец

В жизни существует только одна валюта, которая никогда не обесценится – верность. Главбухов-Стрельцов в отчетный период, как правило, ожидает вкус лапши Доширак, иногда — пельменей. Девиз этой недели – эффективность, простота и напор. А вот переговоры стоит отложить: неделя не склоняет к дипломатии. Тем временем, утверждены новые правила взыскания налогов со счетов…

Козерог

Звезды не многословны на этот раз: готовьтесь к приятным сюрпризам и постарайтесь быть немного добрее. Может поступить заманчивое предложение, которое обещает оказаться прибыльным и весьма перспективным. А вы в курсе, что с 1 января 2018 года кардинальным образом изменился порядок определения налоговой базы, исчисления и вычетов НДС

Водолей

Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не тем, что будете делать завтра, т.е. отчетами и еще раз отчетами. Постарайтесь сохранить в себе на этой неделе ощущение эмоциональной легкости и запишитесь на аква-фитнес! Только бассейн поможет вам отвлечься от пристального внимания со стороны налоговой. «Клерк» подготовил подробный гид и образец заполнения декларации по ЕНВД за 4 квартал 2017 года.

Рыбы

Интернет ни в коем случае не сближает. Интернет - это одиночество. Вы, вроде как, и вместе со всеми, но каждый сам по себе. Иллюзия жизни, иллюзия дружбы, иллюзия общения... Рыбам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! Дело тут совсем не в мистике, а в том, что днем анализировать обстановку мешают ваши эмоции и желания.