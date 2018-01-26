Серьезный (ну, почти) гороскоп для бухгалтеров

На переговорах и в общении с начальством всем знакам Зодиака следует руководствоваться только весомыми аргументами и логикой, а не эмоциями. Отчетный период он такой — серьезный... А вас ждет гороскоп с 29 января по 4 февраля 2018 года.

Овен

Овны будут задавать себе вопрос, если средняя заработная плата по России составляет 37000, то кто спионерил их 20000? На этой неделе вам придет оповещение от нервной системы: «Нет свободного места на диске терпения». В сложных ситуациях вам необходимо хорошо расслабиться и плыть по течению — все равно усилия не принесут должный результат. А ваш коллега-юрист знает об изменениях в ГК в 2018 году?

Телец

Тельцы вспомнят всем известную поговорку: «Ученье — свет, а неученье — чуть свет и на работу»! Вам будет очень легко идти на контакт с коллегами и начальством. Воспользуйтесь этим для того, чтобы навести мосты с теми, кто может вам оказаться полезен и поговорить по душам. А когда сдавать, какие штрафы, что нового в кодах и как заполнить справку 2-НДФЛ за прошедший год, рассказано тут

Близнецы

Близнецы-начальники будут упоительно валяться по утрам, когда другие чешут на работу, ведь начальники — не бухгалтеры, у них нет отчетного периода. В четверг в любом деле Близнецы способны пойти на принцип! Если что-то покажется им несправедливым, они будут бороться до конца. А вы умеете формировать квитанцию на уплату налогов по ИП?

Рак

Любимое время Рака — с 22.00 до 00.00. Дети уснули, можно собирать игрушки, протереть пол, помыть посуду, допить обеденный кофе, сформировать расчет по страховым взносам... В общем, ни в чем себе не отказывать! В понедельник фантазия Раков будет на высоте. Подключив ее к решению обыденных задач, вы сможете найти нестандартные и весьма изящные ходы.

Лев

Все вокруг бросают пить, курить, а Львы еще пока держатся! Ничего, скоро подрастете! А вообще, Львам везет! У них свободный график — хотят — идут на работу, не хотят — ползут. Вторник — день самостоятельности Львов. Успех принесут любые дела, где Львы ни от кого не зависят, сами готовы нести ответственность за результат и сами принимают решения.

Дева

У Девы на работе могут ввести ежемесячную проверку у психиатра, нарколога, предоставление справки об отсутствии судимости. Наверное, начинают подозревать, что адекватные люди за такую мизерную зарплату работать не станут. Рекомендации Минфина , как проводить аудит бухгалтерской отчетности за прошлый год, помогут не только аудиторам в их работе, но и компаниям.

Весы

Не обращайте ни на что внимания. Вы же верите, что ваш коллектив работает слаженно и продуктивно, и только главбух носится туда-сюда с неактуальными вопросами про страховые взносы-2017 и вносит элементы хаоса и беспредела, являясь причиной сбоев в хорошо отлаженной программе 1С. Чтобы не испортить отношения с начальством, помните: не все, что кажется истиной, обязательно ей является.

Скорпион

Скорпионам пора выдать оптимизма и вторую нервную систему. Да, не у всех рабочий день проходит так: проснулся, пролистал Инстаграм и уже 6 вечера. Наступает неделя повышенной конфликтности, учтите это в общении с партнерами, начальством и клиентами. Если не хотите навредить своей карьере, необходимо запереть свои эмоции на огромный замок, а говорить только по делу.

Стрелец

Стрельцы, не стесняйтесь того, что вы иногда тупите. Вы же умный человек! Гораздо страшнее, когда тупой постоянно умничает! Нет чувства для вас более комфортного, чем спать во время того, как кто-то собирается на работу. Во вторник у Стрельцов день креативных идей. Ваш творческий стиль мышления поможет справиться с самыми незаурядными задачами на «отлично». Чтобы к концу отчетной гонки не чувствовать себя выжатым лимоном, можно уже сейчас придерживаться советов психологов

Козерог

Козероги любят людей, которые опаздывают. Они всегда встречаются вовремя. Хоть вы и всемогущие, а встать с кровати вовремя не можете. Вам будет сложно вести двойную жизнь на этой неделе. Работа — дом, работа — дом...Точные науки — уязвимое место для Козерогов: внимательностью и усидчивостью вы не будете отличаться.

Водолей

Ищете, где можно бюджетно отметить День Рождения? В календаре маркером! Не забывайте, работа — не волк. Волк убивает сразу, а не мучает по 8 часов ежедневно на протяжении всей жизни. Но, куда ж мы без работы? И День Рождения отметить будет не с кем! Из-за своей невнимательности Водолеи рискуют подвергнуться критике коллег и наделать неисправимых ошибок. Не отвлекайтесь на посторонние мысли и чувства.

Рыбы

Вставать по утрам с улыбкой вам поможет любимая работа, здоровый образ жизни и валерьяночка. Как без нее, родненькой, в отчетный период... Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы пищеварительная система смогла снова привыкнуть к еде. Вы можете чувствовать неуверенность в обычных текущих вопросах, даже если реальных оснований для этого у вас нет.