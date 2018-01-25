Все о сдаче и заполнении 2-НДФЛ за 2017 год

Справка по форме 2-НДФЛ – один из наиболее востребованных документов. Ее составляет и предъявляет в контролирующие органы налоговый агент: предприниматель или организация, выплатившие подчиненным деньги или иной доход. Как правило, это работодатели. При этом составлять справку нужно по каждому человеку, который получает доход.

Справка нужна для того, чтобы подтвердить величину доходов, которые человек получил за тот или иной период (как правило, за год), а также сумму НДФЛ, удержанную из этих доходов. С помощью таких справок налоговые инспекции проверяют, правильно ли организация применила вычеты и рассчитала сумму налога к уплате в бюджет.

Кому понадобится справка 2-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ с признаком 1 представляется по каждому физическому лицу, которому организация выплачивала доходы. Исключение составят те, кому выплачивали доходы:▪ по договорам купли-продажи;▪ по договорам, заключенным как с предпринимателями;▪ в виде дивидендов (если организация – АО).

Справку 2-НДФЛ с признаком 2 надо представить на тех физлиц, с доходов которых организация не смогла полностью удержать исчисленный НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК РФ, разд. II Порядка заполнения справки).

Такая ситуация возможна, например, при вручении физическому лицу, не являющемуся работником организации, подарка стоимостью больше 4000 руб. По этим же людям надо сдать и справку 2-НДФЛ с признаком 1 (письмо ФНС России от 30.03.2016 № БС‑4–11/5443).

В справке по форме 2-НДФЛ указывают сумму выплаченных доходов в денежной или недежной форме и размер денежных средств к отчислению в бюджет.

Порядок заполнения разделов справки по форме 2-НДФЛ, а также формат представления ее в налоговые органы в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ‑7–11/485@.

Куда требуется справка 2-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ нужна для представления в налоговую инспекцию (п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ) или для выдачи физическому лицу по его заявлению (п. 3 ст. 230 НК РФ).

В налоговую инспекцию справку необходимо предоставить, когда:

налоговым агентом выплачены доходы, с которых он должен удержать и перечислить подоходный налог в бюджет (п. 2 ст. 230 НК РФ);

налоговым агентом выплачены доходы, с которых не было возможности удержать налог. Тогда не позднее 2 месяцев по истечении налогового периода нужно известить инспекцию о невозможности удержать налог и по итогам налогового периода подать сведения по форме 2-НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Если физическое лицо обращается к налоговому агенту с заявлением о выдаче ему справки 2-НДФЛ, то, скорее всего, она нужна ему:

на новое место работы, чтобы получить стандартные налоговые вычеты. Для предоставления таких вычетов учитываются все доходы, выплаченные с начала года, включая доходы от прежнего работодателя (абз. 2 п. 3 ст. 218 НК РФ);

для декларации 3-НДФЛ, заполняемой на основе сведений из справки 2-НДФЛ;

для представления по иному месту требования (например, при оформлении кредита в банке).

Налогоплательщик не обязан сообщать, для каких целей и куда понадобилась ему справка 2-НДФЛ. При этом налоговый агент не может отказать в выдаче справки.

Справку подписывает руководитель организации либо любое должностное лицо, уполномоченное на это внутренними документами компании (например, приказом руководителя).

В частности, справку может подписать главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, отвечающий за расчет зарплаты.

Срок представления справок 2-НДФЛ и штрафные санкции за нарушения

Справку 2-НДФЛ с признаком 2 надо сдать не позднее 1 марта года, следующего за годом выплаты дохода, а справку с признаком 1 – не позднее 1 апреля (п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ).

Таким образом, за 2017 год надо сдать справки 2-НДФЛ (п. 7 ст. 6.1 НК РФ):

с признаком 2 – не позднее 01.03.2018 г.;

с признаком 1 – не позднее 02.04.2018 г. (1 апреля 2017 г. – выходной день).

Если не сдать справки 2-НДФЛ вовремя, то одновременно может быть наложено два штрафа:

на организацию – в размере 200 руб. за каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ);

на должностное лицо организации – в размере от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

Если ИФНС обнаружит, что в справке 2-НДФЛ содержатся недостоверные сведения, например, некорректный ИНН (присвоенный иному лицу), на организацию будет наложен штраф в размере 500 руб. за каждую справку с ошибками.

Штрафа за недостоверные данные можно избежать, если налоговый агент самостоятельно выявит ошибку в справке 2-НДФЛ за 2017 год и своевременно (до того, как ошибку найдет ИФНС) подаст корректирующую справку 2-НДФЛ.

Досрочная подача справок от штрафа не спасет

Организация подала справки 2-НДФЛ за 2017 год в феврале 2018 года.

В марте 2018 года налоговики нашли неточности и сообщили об этом. В таком случае, даже если до 2 апреля 2018 года организация исправит ошибки и представит уточненные справки, ее все равно оштрафуют (письмо Минфина России от 30.06.2016 № 03-04-06/38424)/

Как заполнить справку 2-НДФЛ

Порядок заполнения справки по форме 2-НДФЛ, а также формат представления в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ‑7–11/485@.

Раздел I

Указывают данные об организации.

В поле «Код по ОКТМО» и «КПП» заполняют данные, если:

▪ физлицо получало доходы от головного подразделения организации – код ОКТМО и КПП организации;

▪ физлицо получало доходы от обособленного подразделения (ОП) организации – код ОКТМО и КПП обособленного подразделения.

Раздел II

Указывают данные о физлице, по которому составлена справка. В поле «Гражданство (код страны)» надо указать код страны, гражданином которой является физлицо. Код берут из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Например, по работнику – гражданину РФ надо поставить код 643. В поле «Код документа, удостоверяющего личность» укажите код в соответствии со Справочником. Например, паспорту гражданина РФ соответствует код 21.

Раздел V

Показывают общую сумму:

▪ доходов, отраженных в разделе 3 справки;

▪ исчисленного и удержанного НДФЛ с этих доходов;

▪ налога, перечисленного в бюджет.

При этом сумма НДФЛ, исчисленная с зарплаты за декабрь текущего года, всегда отражается в справке 2-НДФЛ за этот же год в полях: «Сумма налога исчисленная» и «Сумма налога удержанная».

Раздел III-V

Если в течение года одному и тому же человеку выплачивались доходы, облагаемые НДФЛ по разным ставкам, надо представить в ИФНС одну справку 2-НДФЛ, заполнив в ней отдельные разделы 3–5 для каждой из ставок НДФЛ. Если показателей нет, проставляется ноль.

Раздел III

Приводятся сведения о полученных физлицом доходах, облагаемых по конкретной ставке налога (13, 15, 30 или 35%), и о налоговых вычетах, которые применяются к конкретным видам доходов. К ним относятся, в частности, профессиональные вычеты и суммы, не облагаемые НДФЛ по ст. 217 НК РФ. Стандартные, имущественные и социальные вычеты в разделе 3 не показывают.

Суммы доходов отражают в хронологическом порядке в разбивке по месяцам и кодам доходов. При этом суммы доходов показываются в том месяце, в котором соответствующий доход считается фактически полученным. Например, если зарплату за декабрь 2016 года работник получил в январе 2017 года, то ее сумму надо отразить в справке за 2016 год в составе доходов за декабрь.

Раздел IV

Отражаются стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты, предоставленные физлицу. Такие вычеты могут быть предоставлены только налоговым резидентам РФ в отношении доходов, облагаемых по ставке 13% (кроме дивидендов) (п. 3 ст. 210 НК РФ). Если человек получал от организации доходы, облагаемые по другим ставкам, или не является резидентом, то в суммовых полях этой справки надо проставить нули (разд. I Порядка заполнения справки).

Раздел V

Показывают общую сумму:

▪ доходов, отраженных в разделе 3 справки, облагаемых НДФЛ по ставке, указанной в заголовке этого раздела;

▪ исчисленного и удержанного с этих доходов НДФЛ;

▪ налога, перечисленного в бюджет.

Сумма НДФЛ, исчисленная с зарплаты за декабрь текущего года, всегда отражается в справке 2-НДФЛ за этот же год в полях: «Сумма налога исчисленная», «Сумма налога удержанная» и «Сумма налога перечисленная». Не имеет значения, что налог может быть удержан и перечислен в бюджет уже в следующем году.

Какие коды доходов и вычетов надо указывать в справке 2-НДФЛ

Больше нет кода 1543 – доходы по операциям на индивидуальном инвестиционном счете – и кода 2791 – доходы работников организации на ЕСХН в виде аграрной продукции.

Некоторые коды были уточнены. Добавилось 12 новых кодов. Таблица кодов опубликована на сайте: fingazeta.ru/discuss/51772/

Самые распространенные коды доходов:

[1010] – дивиденды;

[2000] – заработная плата;

[2010] – вознаграждение по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг);

[2012] – отпускные;

[2300] – пособие по временной нетрудоспособности;

[2610] – материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами;

[2760] – материальная помощь работникам (кроме матпомощи, выдаваемой в связи со смертью члена семьи, рождением ребенка, стихийным бедствием или иными чрезвычайными обстоятельствами);

[4800] – доходы, для которых нет своих кодов. Например, сверхнормативные суточные, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Для стандартных, налоговых вычетов по справке 2-НДФЛ с 26 декабря 2016 года введены новые коды вычетов вместо старых.

Для родителей, опекунов, усыновителей, попечителей и приемных родителей существовали единые коды, теперь их разделили, поскольку установили новые суммы вычетов.

Для родителей детей-инвалидов вычет установлен в размере 12 000 руб., а для опекунов (попечителей, приемных родителей) – 6000 руб. Вычеты на детей предоставляются работникам, доходы которых облагаются по ставке 13%. Чтобы получить вычет, работник должен написать заявление и приложить к нему копию свидетельства о рождении ребенка.

Самые распространенные коды вычетов:

[126] – стандартный вычет на первого ребенка родителю (в одинарном размере);

[127] – стандартный вычет на второго ребенка родителю (в одинарном размере);

[128] – стандартный вычет на третьего и следующего ребенка родителю (в одинарном размере).

[311] – имущественный вычет в размере суммы, потраченной на приобретение (строительство) жилья;

[327] – социальный вычет по расходам работника на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни;

[403] – профессиональный вычет по ГПД на выполнение работ (оказание услуг);

[501] – вычет из стоимости подарков (до 4000 руб. в год);

[503] – вычет из суммы матпомощи (до 4000 руб. в год).