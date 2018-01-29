Налоговики решили уступить ИП в расчете взносов. Главбухам звонят ночью

Всем доброго начала рабочей недели! Сегодня хорошие новости. ИП на упрощенке смогут считать взносы с учетом расходов, и налоговики не будут противиться. Читайте «Ночной бухгалтер».

Когда налоговики решили не бороться с очевидным

Налоговики подготовили обзор дел КС и ВС, на которые должны ориентироваться инспекторы.

Так вот. Там приводится дело, где суд признал недействительным решение ПФР о начислении взносов с дохода, без учета расходов. Речь о взносах в 1% с доходов свыше 300 тыс руб.

Но интересен не сам факт включения этого дела в обзор, а то, что ФНС сообщила о применении этих выводов к взносам из главы 34 НК.

Посмотрим, все ли на практике будет так радужно.

Завтра крайний срок для сдачи годового расчета по взносам. Проверьте свой РСВ так, как предлагают налоговики.

ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Срок сдачи формы СЗВ-СТАЖ за 2017 год — до 1 марта 2018 включительно.

Однако у ПФР свой взгляд на этот вопрос.

Узнайте, когда ждут новую отчетность.

А вам звонит начальник ночью?

Нашим читателям звонят, и часто.

У нас обсуждение «Главбух на связи всегда — и днем, и ночью».

Рассказывайте, а ваш шеф уважает ваше время отдыха?

А еще наш опрос показал, что почти половина бухгалтеров работают в праздники.

Понятно, почему директорам не спится. Иногда налоговики идут на все, лишь бы доначислить налоги. Смотрите 13 идей доначислений для одного ООО.

И проверьте свои знания. В блоге ИПБ разместили 9 тестов, которые они предлагают при выдаче аттестатов.

Ваша и ночью работающая редакция

И пусть новая рабочая неделя будет не такой: