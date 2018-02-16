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Статьи для бухгалтера

Порция асторологических шуток для бухгалтеров: про 23 февраля и 8 марта

Помните, 23 февраля — это тот великий день, который покажет, кому дарить подарки на 8 марта! Но некоторые бухгалтеры могут предложить объединить 23 февраля и 8 марта и сделать взаимозачёт.

Овен

Овны, трудитесь не покладая рук, не жалея времени и сил, и в следующем году ваш начальник купит себе машину еще круче! Овны смогут дать отпор кому угодно (даже тому, кто на них не нападал). А пока, изучите, какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году.

Телец

Невзирая на дождь, непогоду,

Несмотря на отчетность, простуду,

Тельцы придут на работу,

Придут, но работать не будут!

Вы будете обладать очень ярким и нестандартным образным мышлением. Ваши оригинальные идеи могут казаться начальству фантастическими, но к ним однозначно стоит прислушаться.

Близнецы

Все женщины жалуются, что в выходные приходится стирать, убирать, готовить. А Близнецам повезло! На их работе нет выходных! Конкурентам и завистникам следует держаться от вас подальше — к своим врагам Близнецы будут беспощадны. А вот и инструкция для ИП: как заполнить 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация».

Рак

Не знаем, как нормальные люди, а Раки приходят с работы, моргают, и опять на работу. А теперь про праздники: по примеру Добби. Каждый мужчина, получивший на 23 февраля носки, может считать себя свободным. Звезды советуют проявить фантазию. Ракам следует смириться с нарушением рабочего графика, ведь все неожиданности на этой праздничной неделе могут оказаться весьма приятными.

Лев

Львы просто обожают ходить на работу! И с работы! А вот эти 8 часов в промежутке их беспрестанно бесят. Начальство готово оценить ваш профессионализм, и скорее всего, предложит захватывающий проект, который вас непременно заинтересует. А теперь секретная статья: Налоговая амнистия — 2018: кому и что простят?

Дева

Девам нужна помощь в очень щекотливом вопросе: сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым? Логика на этой неделе не будет сильным местом Девы и не поможет безошибочно сдать СЗВ-СТАЖ. Не знаете, что делать при невозможности удержать НДФЛ? Читайте!

Весы

Весы, настоятельно следите за тем, чтобы ваши дети хорошо учились, в противном случае праздник 23 февраля может стать для них профессиональным! На работе подготовьтесь к любым приятным сюрпризам — от денежных премий и поцелуев начальства до повышения по служебной лестнице.

Скорпион

Следите за своим здоровьем, ведь больница сейчас — это то место, где назойливые пациенты мешают врачам работать с документацией. В середине недели работа в руках Скорпиона будет кипеть. Для него нет ничего невозможного! Даже сдать 2-НДФЛ в не обновленной 1С. Вы с легкостью осуществите то, за что в другое время не стали бы даже браться.

Стрелец

Стрельцам будет легче дышаться на этой неделе — есть вероятность, что начальство уедет куда-нибудь в командировку. Ведь все мы знаем, что самые большие потребители кислорода — это начальники — когда их нет, и дышится легче. Рубрика «Личная бухгалтерия». 14 способов копить деньги" для вас.

Козерог

Звезды рекомендуют взять на заметку народную примету: каким было настроение у шефа 23 Февраля, таким оно будет в бухгалтерии на 8 Марта. В четверг у Козерога день креативных идей. Вы сможете блестяще справиться с самыми сложными задачами. Памятка для ИП от Роструда: заключение и расторжение трудового договора с сотрудниками.

Водолей

Водолеям абсолютно все равно, кто будет президентом, им лишь бы понизили пенсионный возраст до их нынешнего возраста. В четверг у Водолея день необдуманных трат. Избежать потерь в бизнесе поможет осторожность в денежных вопросах, а лучше переключитесь на творчество, например.

Рыбы

Рыбы строят из себя сильного дерзкого главного бухгалтера, а дома в пижамке, такие лапули ходят. Лучший подарок Рыбам на день рождения от начальства — подарочный сертификат, дающий право опаздывать на 40 минут на работу весь 2018 год. Всю неделю вы будете способны обнаружить прибыль даже там, где ее нет!

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Александра Бурнович

астролог «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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