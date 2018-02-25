Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Сегодня расскажу про, наверное, самую первую ошибку, которую допускают начинающие предприниматели. Это постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД.

Зарегистрировали ИП или ООО, например, 2 февраля 2018 года, решили заниматься грузоперевозками и 14 февраля 2018 года подаем заявление на ЕНВД, хотя еще даже автомобиль для грузоперевозок не купили и договор аренды не заключили.

Через некоторое время приходит штраф из налоговой 10 тыс. за несвоевременную постановку на учет в качестве плательщика ЕНВД (превысили установленные законом 5 дней). За что спрашивается?

Оказывается в заявлении ЕНВД-2 многие предприниматели, не задумываясь о последствиях, указывают день своей регистрации как дату начала деятельности. Налоговый орган зафиксируют факт просрочки, за что предусмотрен штраф. А еще в этом случаете вы переплатите ЕНВД.

По факту, деятельность еще не началась, и сдавать заявление вообще было не нужно, так как согласно п.3 ст. 346.28 НК РФ заявление подается в течение 5 дней со дня начала применения ЕНВД. Если же деятельность, облагаемая ЕНВД, еще не началась, то и заявлять не о чем.

Под началом деятельности следует понимать заключение первого договора аренды на грузоперевозку, либо получение первой оплаты.

И это относится ко всем ООО и ИП, которые планируют уплачивать ЕНВД. Если, к примеру, вы занимаетесь розничной торговлей либо у вас кафе, обычно считают от даты заключения договора аренды. Хотя и это не совсем точная дата.

Вообще определить дату начала вмененной деятельности достаточно сложно.

Налоговый кодекс не объясняет, что следует понимать под датой начала ведения деятельности, облагаемой ЕНВД. Поэтому сделать это попытались ФНС и Минфин.

ФНС приурочивает старт «вмененной» деятельности и уплаты ЕНВД к дате начала потребления трудовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для целей «вмененной» деятельности независимо от получения дохода. При таком подходе датой начала «вмененной» деятельности будет, в частности, дата первой закупки товаров для их розничной продажи или дата заключения договора аренды торгового помещения.

А Минфин в одном из своих писем указал, что дата начала «вмененной» деятельности — это день начала реализации гражданам товаров, работ или услуг. То есть, например, когда все подготовительные мероприятия уже закончены и покупатели допущены в торговый зал. Именно эта позиция и представляется наиболее правильной.

Ведь наличие торговых помещений само по себе не свидетельствует о ведении «вмененной» деятельности. С такой точкой зрения обычно соглашаются и суды.

Самитов Марат, руководитель ООО «Авирта» (каналы на Youtube и в Telegram)