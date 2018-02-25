Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Сегодня расскажу про, наверное, самую первую ошибку, которую допускают начинающие предприниматели. Это постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД.
Зарегистрировали ИП или ООО, например, 2 февраля 2018 года, решили заниматься грузоперевозками и 14 февраля 2018 года подаем заявление на ЕНВД, хотя еще даже автомобиль для грузоперевозок не купили и договор аренды не заключили.
Оказывается в заявлении ЕНВД-2 многие предприниматели, не задумываясь о последствиях, указывают день своей регистрации как дату начала деятельности. Налоговый орган зафиксируют факт просрочки, за что предусмотрен штраф. А еще в этом случаете вы переплатите ЕНВД.
По факту, деятельность еще не началась, и сдавать заявление вообще было не нужно, так как согласно п.3 ст. 346.28 НК РФ заявление подается в течение 5 дней со дня начала применения ЕНВД. Если же деятельность, облагаемая ЕНВД, еще не началась, то и заявлять не о чем.
И это относится ко всем ООО и ИП, которые планируют уплачивать ЕНВД. Если, к примеру, вы занимаетесь розничной торговлей либо у вас кафе, обычно считают от даты заключения договора аренды. Хотя и это не совсем точная дата.
Налоговый кодекс не объясняет, что следует понимать под датой начала ведения деятельности, облагаемой ЕНВД. Поэтому сделать это попытались ФНС и Минфин.
ФНС приурочивает старт «вмененной» деятельности и уплаты ЕНВД к дате начала потребления трудовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для целей «вмененной» деятельности независимо от получения дохода. При таком подходе датой начала «вмененной» деятельности будет, в частности, дата первой закупки товаров для их розничной продажи или дата заключения договора аренды торгового помещения.
А Минфин в одном из своих писем указал, что дата начала «вмененной» деятельности — это день начала реализации гражданам товаров, работ или услуг. То есть, например, когда все подготовительные мероприятия уже закончены и покупатели допущены в торговый зал. Именно эта позиция и представляется наиболее правильной.
Ведь наличие торговых помещений само по себе не свидетельствует о ведении «вмененной» деятельности. С такой точкой зрения обычно соглашаются и суды.
Самитов Марат, руководитель ООО «Авирта» (каналы на Youtube и в Telegram)