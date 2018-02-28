Астрошутки для бухгалтеров: как разбогатеть

Хотите раскрыть свои способности? Любите роскошь? Надоело жить на гроши? Нужны деньги? Желаете стать знаменитым? Считаете, что достойны большего? Вам поможет адский труд! Но это сразу после прочтения свежего гороскопа.

Овен

Овны, ваш опыт в бухгалтерии бесценен. Плохо только то, что за него приходится платить собственной молодостью. Если вы на корпоративе пролили соус на скатерть и хотите, чтобы все быстро забыли об этом конфузе – встаньте и громко скажите начальству про письмо из налоговой об огромном штрафе. Реальность и мифы про карту «Мир» на «Клерке».

Телец

Все могло бы быть иначе, начни вы понедельник не с чашечки кофе, а с бокальчика шампанского! Звезды рекомендуют расслабиться, особенно те, что левее. Даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить весь день. В среду у Тельцов намечается очень продуктивный день. Он наделит вас энергией и пробивными способностями, благодаря которым вам по плечу будут практически все задумки.

Близнецы

Женщины-Близнецы могут научиться всему – зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать огород, формировать декларацию по налогу на прибыль … Для этого нужно лишь одно – неудачно выйти замуж! Чтобы не оказаться крайней, поумерьте свой пыл, старайтесь не выделяться и быть как все. Все ли вы знаете о пособиях по временной нетрудоспособности

Рак

Психологи обнаружили, что раскрашивание картинок в течение всего лишь нескольких минут в стрессовые периоды намного увеличивает вероятность завершения составления баланса в срок. То есть вы сможете не только пережить стресс, но и, возможно, создадите какое-нибудь произведение искусства. Главное, сдержаться и ничего не нарисовать для любимого налогового инспектора на самом балансе. Всю неделю визитной карточкой Раков могут стать опоздания: в любых делах им будет очень сложно уложиться в срок. Чтобы это не отразилось на сдаче отчетов, Ракам стоит еще с утра понедельника перевести время на 30 минут вперед.

Лев

Раскладывание вещей по местам поможет Львам упорядочить мысли, сосредоточиться на формировании отчетов. Кроме того, аккуратный вид окружающего пространства дает колоссальный психологический эффект – внешний порядок и организованность человек бессознательно переносит на собственную жизнь. Звезды советуют быть предельно аккуратными, дабы не потерять выигрышный лотерейный билет. Декларация по УСН («доходы»): как заполнить за 2017 год. «Клерк» разъясняет.

Дева

Останьтесь в кабинете одна, чтобы упорядочить мысли. Включите успокаивающую музыку (только не Колю Баскова), достаньте из холодильника любимое блюдо (только не сыр с плесенью), устройтесь на любимом диванчике (только не на диванчике шефа). Подумайте, чего бы вам хотелось больше всего на свете, и запишите желание на листке бумаге. Вид четкого плана поможет определиться с дальнейшими действиями. Полный справочник по детским вычетам -2018 ждет вас.

Весы

Весы, обязательно потанцуйте в офисе! Энергичные движения под музыку отлично помогают снять стресс от вновь не принятой 2-НДФЛ. К тому же, танцы воспринимаются как развлечение, в отличие от надоевшей производственной гимнастики. На этой неделе вам особенно хорошо будет даваться умственный труд: голова будет работать четко и ясно. Планирование, поиск или обработка информации будут продвигаться успешно – в отличие от всего, что Весам придется делать руками.

Скорпион

Восточные практики учат: «Хотите избавиться от плохого настроения, переставьте 30 предметов в кабинете». Считается, что это освобождает пространство для энергии, которая сможет беспрепятственно скользить в правильном направлении. Обязательно попробуйте данный метод и убедитесь на собственном опыте, что он помогает мозгу отвлечься от отчетности, назойливых менеджеров и отдохнуть. Прислушивайтесь к советам коллег. Чужие идеи способны уберечь вас от ошибок или натолкнуть на интересную мысль.

Стрелец

Справиться с эмоциональным негативом в отчетный период помогает 10-минутный душ. Встаньте под теплые струи воды, чтобы они массировали плечи, голову и все тело. Вскоре вы почувствуете, как вода забирает все ненужное. В случае, если в вашей бухгалтерии душ не предусмотрен, вам такие условия для работы не подходят. Ставьте вопрос ребром – или душ или сдача баланса отменяется! Как предоставить декларацию по налогу на прибыль и рассчитаться с бюджетом, расскажет эта статья.

Козерог

Козероги – мечтатели! Загадывая желание, безоговорочно и твердо верьте, что оно непременно сбудется. Отбросьте все сомнения прочь! Просто загадайте желание, на некоторое время отрешитесь от него. Энергия желания должна немного «повариться» в вашем подсознании и тогда мечта не заставит себя долго ждать. Особо важный момент — продумать, каким образом это желание будет реализовываться. Например: «Желаю поехать поближе к морю». Но ведь можно и кухонной рабочей на океанский лайнер попасть! Поэтому, желание лучше сформулировать так: — Хочу поехать в кругосветный круиз отдыхать и... — Дополните фразу какими-нибудь подробностями. Чем больше их будет, тем лучше!

Водолей

Водолеев будет безмерно огорчать, когда в выходные дни их душенька царская потребует кутежа и гуляний, но их казна окажется пустой, как голова холопа. Придержите бесполезные траты. А похудеть к пляжному сезону можно только одним способом – идти на юг пешком (жителям Краснодарского края это не поможет). В рабочие будни Водолея могут вмешаться его домашние заботы. Дабы не нанести ущерб работе, Водолею не стоит отвлекаться на неважные мысли, сосредоточьтесь на своих прямых обязанностях.

Рыбы