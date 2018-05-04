«Ночной бухгалтер». Новый налог и маркировка вязаных кофточек. Планы властей на 2019 год

О этот дивный новый мир! Няни и репетиторы платят новый налог с дохода, бабушки вяжут свитера и маркируют их. Нет, это не антиутопия. Это планы властей на ближайшее будущее. Рассказываем о главном за сегодня.

Что еще промаркируют

В следующем году станет значительно больше товаров, подлежащих маркировке.

Полный список тут. Там есть даже кухонное белье. Что это такое, мы честно не знаем.

В список вошла верхняя одежда: как мужская, так и женская. А вот что касается блузок – тут мужчин обошли стороной. Маркировать предлагается только женские кофточки, причем речь идет и о блузонах ручной вязки.

Бедные бабушки, которые вяжут кофточки и продают у метро. Да что там бабушки. Остальные тоже попадут под раздачу. Вся эта канитель с маркировкой обернется подорожанием товаров.

Здравствуй, налог на профессиональный доход

Минфин предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане.

Ставка налога будет 3 %, если оказание услуг идет физлицам, и 6 % — если юрлицам.

Вместо ККТ министерство предлагает разработать эрзац — мобильное приложение, через которое надо будет отражать доход и платить налог.

«Опора России» поддерживает введение нового налога, но предлагает установить верхнюю границу доходов для обложения этим налогом на уровне 20 млн в год. Как будто, это поможет самозанятым...

Аудиторская тайна, прощай!

С 4 мая 2018 года для вас опасен ваш аудитор.

И веселее всего, что вы даже не узнаете, что про ваши методы налоговой оптимизации донесли в Росфинмониторинг.

ЦБ рассказал про схемы с обналичкой

Стало известно, как чаще всего обналичивают деньги.

Диаграммы подготовил Банк России.

Статистика по обналу, выводу денег за рубеж и рискованным транзитным операциям опубликована Центробанком впервые.

Ваша утопическая редакция