Четыре вопроса про вычет при покупке жилья

НК РФ прописана процедура получения вычета, поименованы необходимые документы, установлен максимальный размер вычета – 2 млн руб. Однако кодекс описывает стандартные ситуации, при которых возникает право на вычет. Особенности получения вычета при покупке рассматриваются в Письмах ФНС и Минфина.

Имущественный вычет при покупке жилья – это реальная возможность вернуть уплаченный в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Условиями для получения вычета при покупке являются:

Статус налогового резидента РФ, то есть человек проживает более 183 дней в календарном году на территории России; Приобретение либо строительство жилого имущества (дома, квартиры, комнаты или доли в них) на территории РФ; Наличие доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.

Расходы на отделку дома после получения свидетельства о праве собственности

НК РФ предусматривает возможность получения имущественного вычета не только при покупке жилого имущества, но и в случае, если такое имущество было построено налогоплательщиком. Для этого необходимо документально подтвердить сумму понесенных расходов, связанных со строительством. Перечень расходов поименован в п. 3 ст. 220 НК РФ, к ним относятся расходы на проектно-сметную документацию, строительные и отделочные материалы, подключение к коммуникациям, услуги и работы по строительству. Также можно купить не оконченный строительством дом, достроить его и заявить право на вычет. Причем срок, за который можно учесть расходы, отсчитывается с момента приобретения земельного участка, на котором будет возведен дом, или с момента покупки незавершенного строительства.

А вот окончание периода, за который учитываются расходы, не связано с моментом регистрация права собственности на объект и получением свидетельства о праве или выписки из ЕГРП. Так, в Письме ФНС от 22.04.2016 № БС-4-11/7253 указано, что расходы, связанные с отделкой жилого дома, произведенные после регистрации права собственности на него, могут быть включены в состав имущественного налогового вычета. При этом не стоит забывать про максимальный размер вычета – 2 млн руб.

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Договор долевого участия в строительстве: особенности вычета

При получении вычета по приобретению жилья по договору долевого участия (ДДУ) в строительстве есть нюансы. Во-первых, право на вычет по такому имуществу возникает не с момента регистрации права собственности, а с даты подписания акта приема-передачи объекта строительства (Письмо Минфина РФ от 14.12.2017 № 03-04-05/83678). Во-вторых, цена объекта в ДДУ указывается не единой цифрой, а складывается из нескольких статей затрат.

К ним могут относится услуги застройщика и возмещение расходов на строительство объекта. На практике налоговые органы отказывали в имущественном вычете по расходам, связанным с оплатой услуг застройщика, то есть учитывали только возмещение затрат на строительство. Однако в Письме ФНС от 27.06.2017 № БС-4-11/12277 указано, что в составе имущественного вычета по ДДУ учитывается вся сумма фактических расходов налогоплательщика в размере цены договора, то есть услуги застройщика также учитываются.

Можно ли получить 260 000 рублей по договору мены?

Мена является одним из вариантов приобретения жилья, когда стороны договора желают произвести обмен своим имуществом, признавая стоимость объектов равноценными либо обязывая одну из сторон произвести доплату за меньшее по стоимости имущество. Согласно ГК РФ к договору мены применяются правила купли-продажи, то есть каждая из сторон сделки является продавцом.

Приобретая имущество по договору мены, может ли налогоплательщик получить вычет при покупке жилья? Да, если ранее право на такой вычет не было реализовано в полном объеме. Практика получения вычета при покупке по мене давно сформирована Минфином и ФНС РФ (например, Письмо ФНС от 01.09.2011 № ЕД-4-3/14250, Письмо Минфина от 14.03.2017 № 03-04-05/14260). Также вычет при покупке можно получить в случае, если договор мены составлен в связи с предоставлением квартиры взамен имущества в сносимом доме (Письмо Минфина от 03.06.2014 № 03-04-05/26663).

Покупка жилья по договору с жилищно-строительным кооперативом

Особенностью приобретения имущества по договору с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) является то, что член ЖСК, имеющий право на паенакопления, получает жилье в собственность только после полной оплаты паевых взносов. В НК РФ прямо не предусмотрена возможность получения имущественного вычета при приобретении жилья по договору с ЖСК. Однако в Письме ФНС от 14.03.2016 № БС-4-11/4127 указано, что член ЖСК имеет право на вычеты, предусмотренные пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ. Причем, право на вычет возникает не с момента государственной регистрации, а при полной оплате паевого взноса и оформленного в соответствии с законодательством акта приема-передачи (Письмо ФНС от 11.04.2017 № БС-4-11/6879).

Имущественный вычет при покупке – отличная льгота, предоставляемая государством. Но не всегда налогоплательщик знает о своих правах и может отстоять их в налоговом органе. Поэтому помимо НК РФ в нестандартной ситуации необходимо руководствоваться практикой, сформированной Письмами ФНС и Минфина.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», март 2018.