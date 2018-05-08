«Ночной бухгалтер». Что ждет ИП в ближайшие шесть лет. Как отбиться от ИФНС, если среди контрагентов однодневка

Президент утвердил планы развития малого бизнеса до 2024 года. В судах стало реально доказать реальность сделки. Бухгалтеры не боятся изменений в учете. Коротко о главном за сегодня.

Планы на шестилетку

Путин подписал новый майский указ.

Что ждет страну до 2024 года? Посмотрите 17 основных пунктов.

Там много про малый бизнес и, особенно, про ИП. Самозанятых тоже не забыли.

Ну, и еще заодно искоренят бедность, повысят продолжительность жизни и выведут нашу экономику в пятерку крупнейших.

Кто будет реализовывать планы Президента? Внезапно, но Дмитрий Медведев.

«Моего контрагента подозревают в обналичке»: что делать?

Полезная статья. Автор проанализировал судебную практику и выделил кучу оригинальных идей, как выпутаться из ситуации, если вашего контрагента обвиняют в обналичке.

Отбиться от доначислений и доказать, что сделка была реальной, в суде реально. Таких дел сейчас немало.

Важно:

— предоставить нетрадиционные документы (читайте, какие);

— показать реальность контрагента;

— описать дальнейшее использование товара;

— обратиться за помощью к «первоисточнику»;

— устроить жесткий конкурентный отбор;

— ссылаться на давность;

— не надеяться на статью 54.1 НК РФ.

Бухгалтеров не волнуют ФСБУ

Решили расспросить бухгалтеров, как они относятся к реформе бухучета.

Вчера разместили статью, где автор предупредил: от федстандартов не убежать, а беспокоиться и изучать их надо уже сейчас.

Но бухгалтеров не испугать. Результаты нашего опроса показывают: бухгалтеры будут разбираться с новыми правилами только тогда, когда они вступят в силу.

Три инструкции для бухгалтера

1. Удержания из зарплаты сотрудников: таблица с предельными процентами;

2. Как бухгалтеру на рабочем месте не стать жертвой атаки мошенника;

3. Четыре вопроса про вычет при покупке жилья.

Ваша всех с наступающим Днем Победы поздравляющая редакция