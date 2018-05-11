Бухгалтерский гороскоп на следующую неделю: настоящий, а вы какой думали?!

В России живет самый трудолюбивый народ в мире! Только мы придумали дачу для того, чтобы после тяжелой рабочей недели отдыхать с мотыгой и лопатой на грядках. Судя по погоде в некоторых регионах, майские жуки прилетят в пуховиках. А гороскоп-то с 14 по 20 мая 2018 года уже созрел!

Овен

Овны на выходных будут заниматься исключительно недвижимостью – будут лежать и не двигаться! Путешествие - единственная вещь, покупая которую, Овны станут намного богаче. Ведь они смогут увидеть, какой красивый мир без работы! Выражайте открыто свои чувства и ждите успешного завершения дел. Хорошая неделя для занятий, в которых нужны не только исполнительность, ловкость и мастерство, но и музыкальность, сенситивность, вера, фантазия и эмпатия.

Телец

У Тельца все дни недели давно расписаны: Бездельник, Повторник, Бреда, Четверг, Расслаблятница, Клуббота, Высплюсенье. Если к уху приложить пустой кошелек Тельца, можно услышать, как в нем шуршит Правительство России. Удачное время для сочувствия, гостеприимства, проявления уважения, а также, для тайных дел. Выбор между важным делом и легким развлечением лучше сделать в пользу первого. Общий, страховой, северный и специальный: что нужно знать о стаже будущим пенсионерам.

Близнецы

Близнецы подобреют только тогда, когда поймут, что патронов на всех не хватит. Вам будет казаться, что тысячи людей вашего города, каждое утро идущих на работу с угрюмыми лицами, - это и есть зомби-апокалипсис. Лучше не делать эстетический выбор, не придумывать новые идеи, реализовать их все равно не получится. Если возникают сомнения и соблазны, прислушайтесь к собственной интуиции или обратитесь к вечным ценностям.

Рак

Вот и праздникам конец, кто не спился – молодец! Задумайтесь, а вдруг, все проблемы от того, что бегать нужно не за людьми, а по утрам! Неделя может оказаться безумно плодотворной. Вам будет гораздо легче, чем в иное время, концентрироваться на решении любых самых сложных задач. Используйте это время для разбора старых завалов, приведите дела в порядок и у вас получится вывести их на новый уровень. Если вы не хотите стать жертвой киберпреступников, следуйте семи главным правилам

Лев

Да, вы самые счастливые! Это же как надо вас любить, чтобы общаться с вами каждый день! Если вы будете все время работать и никогда не отдыхать, можно стать самым богатым человеком на кладбище. На этой неделе особенно велика вероятность финансовых и имущественных споров. В случае, когда подобные споры давно назрели, то избегать их не имеет смысла, но следите за тем, чтобы ваши эмоции не выплеснулись через край, иначе конфликт может оказаться болезненным и острым.

Дева

Девы опять случайно разольют вино себе в рот. Дела будут идти у вас отлично, поскольку к ним вы не приступали. Идеи, которые придут вам в голову на днях, будут очень ценными, но окончательное решение лучше отложить на потом. В целом неделя не подходит для повседневной рутинной работы, но удачна для творческих находок и откровений. Удержания из зарплаты сотрудников: таблица с предельными процентами ждет вас.

Весы

Весы говорят, что не пьют – все пытаются напоить. Говорят, что они на диете – все пытаются накормить. Говорят, что нет денег… То ли тихо говорят, то ли все вокруг сразу начинают плохо слышать… Пришло время для отдыха от отчетного периода. Стихийная внезапность способна привнести в дела кучу оригинальных идей и свежую струю незабываемых эмоций, а осторожная, вдумчивая твердость оградит от непродуманных действий. Самое время для проведения переговоров с начальством, оно не сможет вам ни в чем отказать.

Скорпион

Нет ничего вкуснее для Скорпионов, чем ощущать себя худой! И не заходите на работу в выходной, даже на полчаса! Рискуете остаться там на два дня. Вам будет обеспечен успех в делах и искренние симпатии окружающих. Готовьтесь к приятным сюрпризам, заманчивым предложениям, которые обязательно окажутся перспективными и прибыльными. Чтобы правильно начислить пособие по временной нетрудоспособности, бухгалтеру, в том числе, следует обратить внимание на код причины нетрудоспособности , указанный в больничном листе.

Стрелец

Стрельцы, ухаживайте за собой так, как за новыми белыми кроссовками. Звезды знают, как вы работаете на этой неделе. Неохотно. Лучшее, что вы сможете сделать для человечества – не сдавать на права. Самое время для энергичных, четких и главное, конкретных действий! Девиз этой недели – эффективность, напор и простота. Четыре вопроса про вычет при покупке жилья – читаем на «Клерке».

Козерог

Козероги мечтают о лете! Тогда они точно смогут уходить с работы, когда еще светло. Все знают, что в России две беды – дураки и дороги, но Козероги с этим высказыванием не согласны. Для них дороги самые лучшие: и грыжу вправят, и камни из почек вытрясут! Заботьтесь о здоровье. Нынешнее время не подходит для монотонной работы, особенно требующей внимания (бухгалтер вполне способен не дописать где-нибудь «0»). Зато если потребуется работать в авральном режиме, вы будете на высоте.

Водолей

Водолеям просто необходим домик в деревне. Утром выбежали в огород, вечером заползли. Вы будете способны ограбить банк. А все потому, что он первый начал! В качестве встряски организуйте себе мозговой штурм. Соблюдение собственных интересов будет стоять для вас выше интересов, связанных с работой, но, если вы захотите вести с коллегами или партнерами свою игру, главное – делать это с умом, не перегибая палку. А мы узнали у экспертов, как свести расходы по займу до возможного минимума , а то и вовсе избежать переплаты.

Рыбы