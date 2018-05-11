Бухгалтерский гороскоп на следующую неделю: настоящий, а вы какой думали?!

В России живет самый трудолюбивый народ в мире! Только мы придумали дачу для того, чтобы после тяжелой рабочей недели отдыхать с мотыгой и лопатой на грядках. Судя по погоде в некоторых регионах, майские жуки прилетят в пуховиках. А гороскоп-то с 14 по 20 мая 2018 года уже созрел!
Овен
Овны на выходных будут заниматься исключительно недвижимостью – будут лежать и не двигаться! Путешествие - единственная вещь, покупая которую, Овны станут намного богаче. Ведь они смогут увидеть, какой красивый мир без работы! Выражайте открыто свои чувства и ждите успешного завершения дел. Хорошая неделя для занятий, в которых нужны не только исполнительность, ловкость и мастерство, но и музыкальность, сенситивность, вера, фантазия и эмпатия.
Телец
У Тельца все дни недели давно расписаны: Бездельник, Повторник, Бреда, Четверг, Расслаблятница, Клуббота, Высплюсенье. Если к уху приложить пустой кошелек Тельца, можно услышать, как в нем шуршит Правительство России. Удачное время для сочувствия, гостеприимства, проявления уважения, а также, для тайных дел. Выбор между важным делом и легким развлечением лучше сделать в пользу первого. Общий, страховой, северный и специальный: что нужно знать о стаже
будущим пенсионерам.
Близнецы
Близнецы подобреют только тогда, когда поймут, что патронов на всех не хватит. Вам будет казаться, что тысячи людей вашего города, каждое утро идущих на работу с угрюмыми лицами, - это и есть зомби-апокалипсис. Лучше не делать эстетический выбор, не придумывать новые идеи, реализовать их все равно не получится. Если возникают сомнения и соблазны, прислушайтесь к собственной интуиции или обратитесь к вечным ценностям.
Рак
Вот и праздникам конец, кто не спился – молодец! Задумайтесь, а вдруг, все проблемы от того, что бегать нужно не за людьми, а по утрам! Неделя может оказаться безумно плодотворной. Вам будет гораздо легче, чем в иное время, концентрироваться на решении любых самых сложных задач. Используйте это время для разбора старых завалов, приведите дела в порядок и у вас получится вывести их на новый уровень. Если вы не хотите стать жертвой киберпреступников, следуйте семи главным правилам
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Лев
Да, вы самые счастливые! Это же как надо вас любить, чтобы общаться с вами каждый день! Если вы будете все время работать и никогда не отдыхать, можно стать самым богатым человеком на кладбище. На этой неделе особенно велика вероятность финансовых и имущественных споров. В случае, когда подобные споры давно назрели, то избегать их не имеет смысла, но следите за тем, чтобы ваши эмоции не выплеснулись через край, иначе конфликт может оказаться болезненным и острым.
Дева
Девы опять случайно разольют вино себе в рот. Дела будут идти у вас отлично, поскольку к ним вы не приступали. Идеи, которые придут вам в голову на днях, будут очень ценными, но окончательное решение лучше отложить на потом. В целом неделя не подходит для повседневной рутинной работы, но удачна для творческих находок и откровений. Удержания из зарплаты
сотрудников: таблица с предельными процентами ждет вас.
Весы
Весы говорят, что не пьют – все пытаются напоить. Говорят, что они на диете – все пытаются накормить. Говорят, что нет денег… То ли тихо говорят, то ли все вокруг сразу начинают плохо слышать… Пришло время для отдыха от отчетного периода. Стихийная внезапность способна привнести в дела кучу оригинальных идей и свежую струю незабываемых эмоций, а осторожная, вдумчивая твердость оградит от непродуманных действий. Самое время для проведения переговоров с начальством, оно не сможет вам ни в чем отказать.
Скорпион
Нет ничего вкуснее для Скорпионов, чем ощущать себя худой! И не заходите на работу в выходной, даже на полчаса! Рискуете остаться там на два дня. Вам будет обеспечен успех в делах и искренние симпатии окружающих. Готовьтесь к приятным сюрпризам, заманчивым предложениям, которые обязательно окажутся перспективными и прибыльными. Чтобы правильно начислить пособие по временной нетрудоспособности, бухгалтеру, в том числе, следует обратить внимание на код причины нетрудоспособности
, указанный в больничном листе.
Стрелец
Стрельцы, ухаживайте за собой так, как за новыми белыми кроссовками. Звезды знают, как вы работаете на этой неделе. Неохотно. Лучшее, что вы сможете сделать для человечества – не сдавать на права. Самое время для энергичных, четких и главное, конкретных действий! Девиз этой недели – эффективность, напор и простота. Четыре вопроса про вычет при покупке жилья
– читаем на «Клерке».
Козерог
Козероги мечтают о лете! Тогда они точно смогут уходить с работы, когда еще светло. Все знают, что в России две беды – дураки и дороги, но Козероги с этим высказыванием не согласны. Для них дороги самые лучшие: и грыжу вправят, и камни из почек вытрясут! Заботьтесь о здоровье. Нынешнее время не подходит для монотонной работы, особенно требующей внимания (бухгалтер вполне способен не дописать где-нибудь «0»). Зато если потребуется работать в авральном режиме, вы будете на высоте.
Водолей
Водолеям просто необходим домик в деревне. Утром выбежали в огород, вечером заползли. Вы будете способны ограбить банк. А все потому, что он первый начал! В качестве встряски организуйте себе мозговой штурм. Соблюдение собственных интересов будет стоять для вас выше интересов, связанных с работой, но, если вы захотите вести с коллегами или партнерами свою игру, главное – делать это с умом, не перегибая палку. А мы узнали у экспертов, как свести расходы по займу до возможного минимума
, а то и вовсе избежать переплаты.
Рыбы
Согласно таблице соотношения роста и веса, Рыбам нужно срочно стать выше. Врачи утверждают, что лимон полезен для здоровья данного знака зодиака. Особенно, если это лимон евро. В будни деловой активности и хватке Рыб можно только позавидовать! Их руки и голова будут работать особенно четко в обеденное время, позволяя с легкостью справляться с самыми сложными задачами, не отрываясь от бутерброда. А вот и пять мифов про то, как увеличить пенсию
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