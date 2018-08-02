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Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2018 года

Мы подготовили календарь налогоплательщика по отчетности за 3 квартал 2018 года.

Сохраните себе, чтобы не искать потом. Удобно поделиться в соцсетях — и сами не потеряете, и френдам поможете. Под заголовком есть кнопки для Facebook, ВКонтакте, Одноклассников и Твиттера. Правее есть кнопки, чтобы сохранить график сдачи отчетности за 3 квартал 2018 в «избранное» или в дневник на «Клерке». Еще таблицу можно распечатать.

И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2018 года

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)

22 октября (в бумажном виде)

25 октября (в форме электронного документа)

НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15 (ред. от 17.01.2018)

31 октября

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п

15 августа

17 сентября

15 октября

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п22 октября
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России N ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016

30 октября

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за I квартал 2018 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

22 октября

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союзаПриказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010

20 августа

20 сентября

22 октября

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 20.12.2016)

25 октября

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукциюПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

27 августа

25 сентября

25 октября

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

27 августа

25 сентября

25 октября

Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)

Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (ред. от 13.05.2016)22 октября

ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВДПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.)  Может быть новая форма!

22 октября

 

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

22 октября

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@

28 августа

28 сентября

29 октября

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@

29 октября

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@

28 августа

28 сентября

29 октября

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@29 октября
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

29 октября

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

28 августа

28 сентября

29 октября

Налог на имущество

Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17

30 октября

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015 (ред. от 17.04.2017)

31 августа

1 октября

31 октября

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

22 октября

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@

20 августа

20 сентября

22 октября


Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2018 года можно найти в этой таблице.
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