«Ночной бухгалтер». Измеряем скорость бухгалтеров. Мифы о пенсионном возрасте

Вы работаете с секундомером? Кто-то считает, что бухгалтер должен следить поминутно за каждой операцией. В чем чаще всего ошибаются директора? Бухгалтеры уже не мечтают о пенсии. Главное за сегодня.

Время на учетные операции: нужно ли стандартизировать?

Второй день не утихают страсти вокруг статьи «С какой скоростью должен работать бухгалтер».

На проведение каждой бухгалтерской операции требуется время. А сколько конкретно?

Кто-то из коллег в коммерческих организациях ориентируется на правила для бюджетников.

Например, учет движения одного ОС в карточке должен занимать10 минут. На списание одной позиции материалов отводится 5 минут. Учет расчетов с поставщиками — 7 минут на одну позицию.

Многие коллеги возмущаются: — Сколько времени должен потратить бухгалтер на изучение творчества наших законодателей, и в какое время он это должен делать: в рабочее или по ночам? — Сколько уходит на проверку первички и её исправление с общением с «тупыми» менеджерами и контрагентами?

Картинка от противников излишнего формализма:

А вы считаете, это нормально: считать по минутам время на учетные операции?

Больше примеров о времени на каждую операцию — тут.

Покажите своему директору

Сегодня несколько материалов об ответственности руководителей компаний.

1. «Это фиаско, братан»: самые частые ошибки директоров.

Собрали несколько распространенных в судебной практике ошибок директоров, за которых их привлекают к ответственности.

2. Не стоит стесняться признавать себя банкротом.

Все об угрозе субсидиарной ответственности для директора компании.

3. Почему налоговики сейчас приглашают на комиссии: лайфхаки, как не подставить себя.

Как подготовиться к комиссии, как себя вести на ней, и какие последствия ее проведения.

Новость от спонсора «НБ». С 3 июля действуют новые поправки по ККТ, которые касаются всех. Редакция Системы Главбух выяснила в ФНС у Алексея Батарина, как учесть эти изменения в работе, чтобы ничего не нарушить. Поправки изменили понятие «расчеты», установили новые требования к чекам и кто должен применять ККТ. Читать подробнее >>>

Мечты о пенсии

Похоже, у бухгалтеров остались в прошлом.

Правительство рассказало, когда точно введут электронные трудовые книжки.

Мы спросили в нашей группе в Фейсбуке, будут ли бухгалтеры настаивать, чтобы работодатель продолжил ведение бумажной трудовой книжки.

И почти половина выбрала самый пессимистичный вариант: «Мне всё равно, как будут вести трудовые книжки. О пенсии уже не мечтаю».

Повышение пенсионного возраста по-прежнему самая актуальная тема. Разместили версию происходящего с пенсионной реформой от оппозиции: «Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста».

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