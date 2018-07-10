«Ночной бухгалтер». Измеряем скорость бухгалтеров. Мифы о пенсионном возрасте

Вы работаете с секундомером? Кто-то считает, что бухгалтер должен следить поминутно за каждой операцией. В чем чаще всего ошибаются директора? Бухгалтеры уже не мечтают о пенсии. Главное за сегодня.
Время на учетные операции: нужно ли стандартизировать?
Второй день не утихают страсти вокруг статьи «С какой скоростью должен работать бухгалтер».
На проведение каждой бухгалтерской операции требуется время. А сколько конкретно?
Кто-то из коллег в коммерческих организациях ориентируется на правила для бюджетников.
Например, учет движения одного ОС в карточке должен занимать10 минут. На списание одной позиции материалов отводится 5 минут. Учет расчетов с поставщиками — 7 минут на одну позицию.
Многие коллеги возмущаются:
— Сколько времени должен потратить бухгалтер на изучение творчества наших законодателей, и в какое время он это должен делать: в рабочее или по ночам?
— Сколько уходит на проверку первички и её исправление с общением с «тупыми» менеджерами и контрагентами?
Картинка от противников излишнего формализма:
А вы считаете, это нормально: считать по минутам время на учетные операции?
Больше примеров о времени на каждую операцию — тут.
Покажите своему директору
Сегодня несколько материалов об ответственности руководителей компаний.
1. «Это фиаско, братан»: самые частые ошибки директоров.
Собрали несколько распространенных в судебной практике ошибок директоров, за которых их привлекают к ответственности.
2. Не стоит стесняться признавать себя банкротом.
Все об угрозе субсидиарной ответственности для директора компании.
3. Почему налоговики сейчас приглашают на комиссии: лайфхаки, как не подставить себя.
Как подготовиться к комиссии, как себя вести на ней, и какие последствия ее проведения.
Новость от спонсора «НБ».
С 3 июля действуют новые поправки по ККТ, которые касаются всех. Редакция Системы Главбух выяснила в ФНС у Алексея Батарина, как учесть эти изменения в работе, чтобы ничего не нарушить. Поправки изменили понятие «расчеты», установили новые требования к чекам и кто должен применять ККТ. Читать подробнее >>>
Мечты о пенсии
Похоже, у бухгалтеров остались в прошлом.
Правительство рассказало, когда точно введут электронные трудовые книжки.
Мы спросили в нашей группе в Фейсбуке, будут ли бухгалтеры настаивать, чтобы работодатель продолжил ведение бумажной трудовой книжки.
И почти половина выбрала самый пессимистичный вариант: «Мне всё равно, как будут вести трудовые книжки. О пенсии уже не мечтаю».
Повышение пенсионного возраста по-прежнему самая актуальная тема. Разместили версию происходящего с пенсионной реформой от оппозиции: «Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста».
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