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ТОП ошибок, которые приводят к доначислению налогов

Марат Самитов – о том, что помогает налоговикам доказать, что сделка не реальна. 

Вот основные грабли, на которые встают предприниматели при выборе поставщика:
 
1.  У исполнителя нет средств для выполнения сделки – нет персонала, основных средств, допусков или лицензий, нет арендованных машин и спецтехники.
 
2.  Сотрудники поставщика не подтверждают сделку.
На допросе директор заявляет, что не подписывал договор с проверяемой компанией. Другие сотрудники тоже плавают на допросе.
 
3.  Сомнения в транспортировке и погрузке-разгрузке.
В ходе проверки налоговики допрашивают водителей, экспедиторов и грузчиков о том, участвовали ли они в перевозке товара. Рассчитывают вместимость машин и габариты груза, чтобы проверить, поместится ли он там физически. Запрашивают данные из системы Платон.
 
4.  У покупателя нет потребности в сделке. Раньше работали с производителем. А теперь работаете с посредником. Зачем? Почему так?
 
5.  У поставщика нет типичных расходов - не оплачивает арендную плату, электроэнергию и другую коммуналку, не выдает зарплату, не оплачивает мобильную связь и коммунальные расходы и т. д. 
 
6.  Завышение цены при покупке.
 
7.  Занижение цены при продаже.
 
8.  Транзитное движение денег. Если участники сделки перечисляют деньги по цепочке, не задерживая их у себя, то это говорит о схеме. 
 
9.  Наличный расчет. Наличка позволяет избежать контроля банков, оформить передачу денег задним числом или вообще сымитировать оплату.
 
10.  Использование векселя. Расчет векселем также позволяет избежать контроля банка и имитировать оплату, что вызывает сомнения в законности сделки. 
 
11.  Накопление задолженности по поставщику.
Обычно долги копят перед дружественными компаниями или при покупке НДС, в этом случае долг перед поставщиком часто не удается закрыть без использования схем. 

Дополнительные признаки

12.  Взаимозависимость. В плоть до того, что директора вместе учились в школе или институте.
 
13.  Общие контакты, вывески, площади, сотрудники и вид деятельности. Это классическое описание схемы дробления бизнеса, при которой две компании работают как одно целое. 
 
14.  Регистрация одного из участников сделки незадолго до сделки.
 
15.  Приближение к лимитам. Некоторые компании сотрудничают со своим упрощенцем в начале года, а когда его доход приближается к 150 млн руб., резко обрывают все связи и переводят обороты на другого упрощенца.
 
16.  Подмена одного договора другим. Типовой пример –аванс за поставку товара маскируют под видом займа, чтобы упрощенец не платил налог с полученных денег. 
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