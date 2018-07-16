ТОП ошибок, которые приводят к доначислению налогов

Марат Самитов – о том, что помогает налоговикам доказать, что сделка не реальна.

Вот основные грабли, на которые встают предприниматели при выборе поставщика:

1. У исполнителя нет средств для выполнения сделки – нет персонала, основных средств, допусков или лицензий, нет арендованных машин и спецтехники.

2. Сотрудники поставщика не подтверждают сделку.

На допросе директор заявляет, что не подписывал договор с проверяемой компанией. Другие сотрудники тоже плавают на допросе.

3. Сомнения в транспортировке и погрузке-разгрузке.

В ходе проверки налоговики допрашивают водителей, экспедиторов и грузчиков о том, участвовали ли они в перевозке товара. Рассчитывают вместимость машин и габариты груза, чтобы проверить, поместится ли он там физически. Запрашивают данные из системы Платон.

4. У покупателя нет потребности в сделке. Раньше работали с производителем. А теперь работаете с посредником. Зачем? Почему так?

5. У поставщика нет типичных расходов - не оплачивает арендную плату, электроэнергию и другую коммуналку, не выдает зарплату, не оплачивает мобильную связь и коммунальные расходы и т. д.

6. Завышение цены при покупке.

7. Занижение цены при продаже.

8. Транзитное движение денег. Если участники сделки перечисляют деньги по цепочке, не задерживая их у себя, то это говорит о схеме.

9. Наличный расчет. Наличка позволяет избежать контроля банков, оформить передачу денег задним числом или вообще сымитировать оплату.

10. Использование векселя. Расчет векселем также позволяет избежать контроля банка и имитировать оплату, что вызывает сомнения в законности сделки.

11. Накопление задолженности по поставщику.

Обычно долги копят перед дружественными компаниями или при покупке НДС, в этом случае долг перед поставщиком часто не удается закрыть без использования схем.

Дополнительные признаки

12. Взаимозависимость. В плоть до того, что директора вместе учились в школе или институте.

13. Общие контакты, вывески, площади, сотрудники и вид деятельности. Это классическое описание схемы дробления бизнеса, при которой две компании работают как одно целое.

14. Регистрация одного из участников сделки незадолго до сделки.

15. Приближение к лимитам. Некоторые компании сотрудничают со своим упрощенцем в начале года, а когда его доход приближается к 150 млн руб., резко обрывают все связи и переводят обороты на другого упрощенца.

16. Подмена одного договора другим. Типовой пример –аванс за поставку товара маскируют под видом займа, чтобы упрощенец не платил налог с полученных денег.