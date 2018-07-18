Таблицы от налоговиков для выявления «дробильщиков»: проверьте себя

Применяете спецрежим? А не усматривается ли здесь схема дробления бизнеса? Сверьтесь с таблицами.

Дробление

Некоторые предприниматели применяют схему минимизации налоговых обязательств путем «дробления» бизнеса, приводящую к неправомерному применению специальных налоговых режимов.

С целью предупреждения и пресечения таких фактов УФНС по Хабаровскому краю разработало аналитические таблицы, заполнив которые налогоплательщик сможет понять, попадает он в группу риска или нет.

По данным статистики, использование специальных налоговых режимов крупными и средними налогоплательщиками с помощью искусственного разделения бизнеса («дробления»), является одним из самых популярных средств налоговой оптимизации, отмечают налоговики.

Как

Налогоплательщики производят дробление бизнеса за счет формального его деления на несколько прямо или косвенно зависимых как юрлиц, так и ИП, с применением данными лицами специальных налоговых режимов – УСН или ЕНВД. Это позволяет уменьшить налоговую нагрузку на бизнес за счет освобождения от уплаты НДС, налога на прибыль и имущество организаций. Список показателей, отраженных в таблицах, является базовым и подлежит расширению с учетом конкретных обстоятельств ведения финансово-хозяйственной деятельности, уточнили в УФНС.

Заполните таблицы и узнайте, рискуете ли вы.

УСН

Скачать таблицу в формате excel можно здесь.

ЕНВД

Скачать таблицу в формате excel можно здесь.

УСН+ЕНВД

Скачать таблицу в формате excel можно здесь.