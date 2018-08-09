Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах

Обезопасить себя от заключения сделки с недобросовестными деловыми партнерами поможет самостоятельная проверка контрагентов, напомнили налоговики. Где и что искать в ходе сбора информации — расскажем.

Где

Так, в частности, УФНС по Хабаровскому краю для проверки контрагентов рекомендует установить наличие информации, которая ставит под сомнение добросовестность контрагента, в электронных сервисах ФНС России и других официальных ресурсах. Среди таких ресурсов налоговики отмечают следующие:

— «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» — https://egrul.nalog.ru/;

— «Прозрачный бизнес» — https://pb.nalog.ru/ (с 01.08.2018);

— «Вестник государственной регистрации» — http://www.vestnik-gosreg.ru/search/;

— «Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов» — http://fssprus.ru/iss/ip/.

Напомним, «Прозрачный бизнес» с 1 августа так и не заработал, как, впрочем и предполагали наши читатели, высказывая свое мнение в ходе опроса, проведенного после провала второй попытки запуска сервиса.

Вместо запуска удобного сервиса ФНС в разделе открытых данных выложила на своем сайте информацию о спецрежимах и ССЧ в виде заархивированных файлов.

Для получения информации о контрагенте налоговики также рекомендуют изучить сведения о нем, размещенные в сети Интернет и средствах массовой информации (сайт контрагента, информация о нем в новостях, рекламе, отзывы покупателей, объявления), а также сведения из баз данных таких информационных ресурсов как ИАС «FIRA PRO», ИР «СПАРК», веб-сервис «Контур.Фокус» (при наличии возможности).

При выборе контрагента желательно сделать экранные копии Интернет-страниц с информацией о нём, распечатать их либо сохранить в памяти компьютера, советуют налоговики.

Впоследствии это поможет доказать, что проверка контрагента действительно проводилась.

Что

УФНС советует налогоплательщикам, доступны для связи по указанным ими номерам телефонов, адресу электронной почты.

Следует также запросить документы, подтверждающие право контрагента осуществлять заявленный вид деятельности (лицензии, сертификаты), полномочия должностного лица, подписывающего договор, и первичные учетные документы (внутренние приказы, протоколы об избрании руководителя организации, доверенности).

Кроме того, необходимо убедиться в наличии у контрагента ресурсов, необходимых для исполнения договора (квалифицированный персонал, производственные мощности, технологическое оборудование).

Кроме того, рекомендуется сохранять деловую переписку с контрагентом.

Что еще

Анализ сведений, содержащейся в указанных выше информационных ресурсах, а также запрос необходимых документов позволят значительно снизить риск заключения сделки с недобросовестными контрагентами и, как следствие, возникновения претензий со стороны налоговых органов.

Вместе с тем, важно обеспечить сохранность всей первичной документации, позволяющей подтвердить реальную возможность исполнения сделки конкретным контрагентом.

В случае привлечения контрагента для выполнения работ либо оказания услуг, организация должна располагать сведениями и первичными документами о лицах, выполняющих работы либо оказывающих услуги (квалификация, график и условия работы, паспортные данные).

В случае приобретения у контрагента товара, организация должна располагать сведениями и первичными документами о номерах транспортных средств, на которых осуществлялась доставка товаров, лицах его сопровождающих, пунктах погрузки/разгрузки товаров, лице, передавшем груз и т.д.

Вычет по НДС

В УФНС обращают внимание, что «покупать» вычеты по НДС бессмысленно, так как все отраженные в отчетности операции по НДС контролируются на федеральном уровне посредством ПО «АСК НДС-2».

Заявление вычетов по «проблемным» контрагентам приведет к пристальному вниманию со стороны налогового органа и проведению к углубленной камеральной налоговой проверки декларации по НДС в отношении организации.

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