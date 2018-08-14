«Ночной бухгалтер». Кто заплатит новый налог. Многим бухгалтерам придется доучиваться, иначе штраф

В 2018-м обналичика через «помойки» — мина замедленного действия. Минфин приготовил сюрприз в виде нового налога. Бухгалтеры, оказывающие услуги по договору, должны пройти обучение внутреннему контролю. Главное за сегодня.

Чем заменить незаконную обналичку

Налоговики выигрывают больше 94% споров с компаниями по связям с обнальными компаниями. Но собственники бизнеса по-прежнему считают, что «кэш нужен всем». Есть законные способы получения наличных. Перечисляем.

Новая глава НК принесет новый налог

В кодексе появится новая глава «Экологический налог».

Подробно расписали, кто и за что заплатит.

Скорее всего, новый налог будем платить уже в 2020 году.

Сколько стоит бухгалтер

Рубрика «Люди в поисках баланса» — это блиц-интервью с бухгалтерами. Сегодня на вопросы ответила Екатерина Николаева, главбух IT-компании из Санкт-Петербурга. На работе у них настольный теннис и массажные кресла. Екатерина считает, что сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит. Хотите рассказать о работе бухгалтера? Пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской на snegovskaya@klerk.ru.

Оказываете бухгалтерские или юридические услуги?

Теперь для вас новые правила:

— нужно зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга и доносить на своих клиентов, «если что»;

— и еще интересный момент. Нужно организовать систему внутреннего контроля, за которой должен следить специально обученный человек. Если вы сами оказываете бухгалтерские или юруслуги — то таким человеком становитесь вы.

Какие штрафы и чему учиться?

Что еще

— Поставщик не отразил реализацию в декларации по НДС. Чем это грозит?

— Возможно ли русскому бухгалтеру переквалифицироваться в американского?

— Производственный календарь на 2019 год.

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