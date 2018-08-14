«Ночной бухгалтер». Кто заплатит новый налог. Многим бухгалтерам придется доучиваться, иначе штраф

В 2018-м обналичика через «помойки» — мина замедленного действия. Минфин приготовил сюрприз в виде нового налога. Бухгалтеры, оказывающие услуги по договору, должны пройти обучение внутреннему контролю. Главное за сегодня.
Чем заменить незаконную обналичку
Налоговики выигрывают больше 94% споров с компаниями по связям с обнальными компаниями.
Но собственники бизнеса по-прежнему считают, что «кэш нужен всем».
Есть законные способы получения наличных. Перечисляем.
Новая глава НК принесет новый налог
В кодексе появится новая глава «Экологический налог».
Подробно расписали, кто и за что заплатит.
Скорее всего, новый налог будем платить уже в 2020 году.
Как снизить затраты на обработку первички в 6 раз? Рассказывает спонсор «НБ».
Если годовой документооборот вашей организации насчитывает более 1 млн. страниц в год, вы не справляетесь с потоком первички или хотите сократить трудозатраты на её обработку, внедрите решение SOICA.
SOICA — новый российский продукт в области оцифровки бумажных документов, распознавания и извлечения данных из бумажных и оцифрованных носителей информации.
Приглашаем Вас 22 августа на вебинар — демонстрацию «Как снизить затраты на обработку первички в 6 раз?».
Также смотрите вебинар «Как компании вернуть налог с загран. командировок сотрудников».
Сколько стоит бухгалтер
Рубрика «Люди в поисках баланса» — это блиц-интервью с бухгалтерами.
Сегодня на вопросы ответила Екатерина Николаева, главбух IT-компании из Санкт-Петербурга. На работе у них настольный теннис и массажные кресла.
Екатерина считает, что сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит.
Хотите рассказать о работе бухгалтера? Пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской на snegovskaya@klerk.ru.
Оказываете бухгалтерские или юридические услуги?
— нужно зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга и доносить на своих клиентов, «если что»;
— и еще интересный момент. Нужно организовать систему внутреннего контроля, за которой должен следить специально обученный человек. Если вы сами оказываете бухгалтерские или юруслуги — то таким человеком становитесь вы.
Что еще
— Поставщик не отразил реализацию в декларации по НДС. Чем это грозит?
— Возможно ли русскому бухгалтеру переквалифицироваться в американского?
— Производственный календарь на 2019 год.
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