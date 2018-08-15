«Ночной бухгалтер». Отказов по НДС все больше. Как бороться?

Отчитаться по НДС без явки директора в налоговую становится сложнее. Все бы ничего, если бы не появляющиеся у инспекторов уточненки, которых компании не отсылали. Росфиниторинг грозится прокуратурой тем бухгалтерам, которые срочно не зарегистрируются у них на сайте. Главное за сегодня.

Истории с липовыми уточненками участились

Сегодня в «Красном уголок бухгалтера» обсуждали шокирующую ситуацию. У компании не приняли декларацию по НДС из-за якобы найденной однодневки, вызвали директора, а когда тот не смог явиться по причине отпуска, налоговики сообщили, что в базе появилась нулевая уточненка. С чужого IP.

Бухгалтер, которая не понимает, откуда корректирующая декларация, приехала в налоговую, а там просьба — «Пожалуйста, уберите телефон в сумку... У вас там брешь образовалась, ваши проблемы, срочно уточняйтесь!».

Клерки обсуждают: такое происходит по всей России.

Еще налоговики стали отказывать в приеме деклараций по какой-нибудь придуманной причине типа несоответствия формата. Вызывают директора, а там заставляют без главбуха или юриста доказывать, что он не номинал.

С чем еще надо быть осторожнее

1. С новыми требованиями Росфинмониторинга.

Если вы оказываете по договору бухгалтерские или юридические услуги, лучше поскорее зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга.

Пошли предупреждения ведомства о том, что если этого не сделать, оно подаст жалобу в прокуратуру.

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2. С займами.

Получение компанией займов от участников или просто взаимозависимых лиц может закончиться весьма печально как для заемщика, так и для заимодавца.

Когда займы становятся вкладами в уставный капитал?

3. С налоговыми штрафами.

Инспекторы стали чаще начислять повышенные штрафы в размере 40%. Это дает ощутимый эффект для бюджета.

Новый тренд: налоговики находят умысел, чтобы повысить штраф по налогам.

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1. Бухгалтерский учет поступления материалов.

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