Выплаты физлицам, подотчет, безнал и займы: новые разъяснения налоговиков по применению ККТ

Вышло еще одно письмо налоговиков с разъяснениями по спорным моментам порядка применения ККТ. Выплаты физлицам, расчеты по договору займа, безналичные расчеты — об этих ситуациях поведало УФНС по г. Москве.

Неясности стали разъясняться

Больше месяца бухгалтеры пребывали в растерянности относительно порядка применения ККТ при выплатах физлицам. Отдельно взятые налоговые инспекции давали противоречивые разъяснения, которыми коллеги делились друг с другом в бухгалтерских сообществах.

Между тем на днях ФНС выпустила письмо от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@, в котором разъяснила некоторые неясные моменты.

Из письма следует, что не надо применять ККТ:

при выплатах физлица по договору ГПХ;

при выплате сотрудникам зарплаты;

при выдаче сотрудникам подотчетных сумм;

при покупке подотчетником товаров для организации.

Однако вышеназванное письмо — одна из первых ласточек. Процесс пошел! Вслед за своими федеральными коллегами разъяснения по аналогичным вопросам (а также по ряду других ситуаций) выпустили столичные налоговики.

О чем говорится в письме УФНС по г. Москве № 17-15/176342@ от 14.08.2018 — расскажем. Сразу оговоримся, что в письме представлены только ответы. К сожалению, там нет вопросов, которые задавали налогоплательщики, поэтому некоторые разъяснения представляются весьма туманными.

Теория

Московские налоговики на всякий случай уведомляют, что функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере применения ККТ осуществляет Минфин. УФНС этим не занимается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54- ФЗ ККТ, включенная в реестр, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Выплаты

Статьей 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ установлены основные понятия, используемые в настоящем законе, в том числе:

— пользователь — организация или ИП, применяющие ККТ при осуществлении расчетов;

— расчеты — прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, под выплатами следует понимать выплату денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, выплату денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выплату денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей, выплату денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Учитывая изложенное, при выплате аванса применение ККТ обязательно.

Договор ГПХ

Правовые положения участников гражданского оборота, договорные и иные обязательства определены Гражданским кодексом.



В соответствии со статьей 779 ГК по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.



При заключении организацией (ИП) договора ГПХ с физлицом на оказываемые им в пользу такой организации (ИП) услуги и последующей выплате денежных средств физлицу клиентом является сама организация (ИП). В данном случае услуги оказывает физлицо, в свою очередь, в соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54- ФЗ, ККТ применяется исключительно организациями и ИП.

Учитывая изложенное, при осуществлении организацией (ИП) выплаты денежных средств физлицу в рамках обязательств по ГПХ применение ККТ и выдача кассового чека не производятся.

Подотчет

В письме УФНС также сообщается, что выдача денежных средств под отчет сотруднику организации, индивидуального предпринимателя, возмещение понесенных субъектом расходов не является оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в связи с чем, не может считаться расчетом в понимании Федерального закона № 54-ФЗ и соответственно не требует применения ККТ.

Расчеты между ЮЛ и ИП

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) ИП, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.



Таким образом, при расчетах между организациями и ИП наличными денежными средствами либо с предъявлением электронного средства платежа возникает обязанность применения ККТ.



Следует учитывать, что если продавцом достоверно не установлен статус лица как подотчетного (например, что могло быть достигнуто предъявлением подотчетным лицом доверенности), то ККТ продавцу следует применять в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем — физлицом.



Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом № 192-ФЗ реквизитный состав кассового чека, сформированного при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ, должен содержать, в частности, следующие реквизиты: наименование покупателя (клиента) (наименование организации, ФИО ИП) и ИНН покупателя (клиента). Данные положения вступают в силу с 01.07.2019.

Указание данных реквизитов в кассовом чеке позволит оформить расчет одним чеком с идентификацией обеих сторон в качестве организаций.

При этом до 01.07.2019 указанные расчеты могут осуществляться также с использованием одной единицы ККТ и формированием одного кассового чека без указания в нем сведений об ИНН покупателя.

Безнал и чеки

В соответствии с пунктом 5.3 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом и не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 настоящей статьи (через кредитные организации), пользователи обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека (БСО) одним из следующих способов:



1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не позднее срока, указанного в пункте 5.4 настоящей статьи;



2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю такого кассового чека (БСО) в электронной форме;



3) на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого кассового чека (БСО) в электронной форме.



При этом, при осуществлении расчетов в безналичной форме, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, кассовый чек (БСО) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего после дня поступления денежных средств на расчетный счет пользователя, но не позднее момента передачи товара, момента начала выполнения работы или оказания услуги.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1.2 кассовый чек или БСО, полученные покупателем (клиентом) в электронной форме и распечатанные им на бумажном носителе, приравниваются к кассовому чеку или БСО, отпечатанным ККТ на бумажном носителе, при условии, что сведения, указанные в таком кассовом чеке или таком БСО, идентичны направленным покупателю (клиенту) в электронной форме кассовому чеку или БСО.

Кредиты и займы

В соответствии с пунктом 3 статьи 807 ГК особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами.



Так, согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» потребительский кредит (заем) — это денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.

Таким образом, при реализации товаров, (работ, услуг) физлицам посредством кредита организации и ИП обязаны применять ККТ и выдавать (направлять) им кассовый чек или БСО.

На основании вышеизложенного, при переводе физлицом денежных средств за индивидуального предпринимателя (организацию) с использованием электронных средств платежа, а также при переводе банком денежных средств клиента за счет кредита применение ККТ обязательно.



В тоже время, согласно статье 4 Федерального закона № 192-ФЗ организации и ИП при осуществлении расчетов с физлицами, которые не являются ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять ККТ и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

Следовательно, при погашении работником займа применение ККТ обязательно.

Банковские счета

Московское УФНС обращает внимание, что перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов осуществляется Банками в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ и разработанным в соответствии с указанным законом Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного решением ЦБ от 19.06.2012 № 383-П, которым в свою очередь установлены формы безналичных расчетов и порядок исполнения распоряжения клиента.



Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа — это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.



Банк России, отвечая на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона № 161-ФЗ, указал, в частности, что системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, являются электронными средствами платежа.



Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов:



1. расчетов платежными поручениями;



2. расчетов по аккредитиву;



3. расчетов инкассовыми поручениями;



4. расчетов чеками;



5. расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);



6. расчетов в форме перевода электронных денежных средств.



В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России устанавливает правила осуществления расчетов в РФ, определяет порядок осуществления расчетов с юридическими и физическими лицами, правила проведения банковских операций, осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе.



При этом согласно пунктам 2.2, 2.3 главы 2 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» текущие счета открываются физлицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета открываются юрлицам, не являющимся кредитными организациями, а также ИП или физлицам, занимающимся частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Вопрос, касающийся возможности использования банковских счетов для расчетов при осуществлении предпринимательской деятельности, вопросы о переводе денежных средств посредством платежных поручений, не может регулироваться законодательством о налогах и сборах.

В этой связи по вопросу порядка ведения расчетов в РФ индивидуальным предпринимателем с использованием личного счета, по вопросам применения форм безналичных расчетов и порядка исполнения распоряжения клиента, УФНС рекомендует обратиться в Банк России.

Стандартная оговорка

В завершении УФНС не забыло пояснить, что данное письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений правового регулирования отношений в сфере применения ККТ, не содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающемся от положений настоящего письма.

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