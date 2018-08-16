«Ночной бухгалтер». 54-ФЗ: свет в конце тоннеля. При выплатах физлицам ККТ не нужна

Сегодня бухгалтеры всей России в приподнятом настроении. Налоговая служба неожиданно для всех выпустила позитивное письмо про применение ККТ. На радостях мы нашли еще несколько хороших новостей. Картина дня в «НБ».
Хорошие новости про ККТ
ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам.
На удивление адекватное письмо от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@ выпустила ФНС.
Еще утром текст письма было не найти. Но спасибо дорогим клеркам, которые прислали нам текст. Вместе мы сила!
Нет необходимости в ККТ:
- при выплатах физлицам по договорам ГПХ,
- при выплате зарплаты,
- при выдаче наличных в подотчет сотрудникам,
- при покупках через подотчетников. Кассовый аппарат должен применять продавец товаров, а не покупатель, даже если покупатель действует через физлицо.
Читайте подробнее разъяснения налоговой службы.
Еще про 54-ФЗ: чек коррекции освободит от ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы.
Еще хорошие новости
1. Новый экологический налог могут не ввести.
Налоговикам хочется больше собирать и они намерены заменить экологические платежи на налог. Так они смогут ходить с проверками.
Но в Минприроды обиделись на Минфин и высказались против нового налога.
Посмотрите, какой налог Минфин планирует ввести с 2020 года.
2. Позитив для владельцев гаражей.
Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен.
Маловероятная, но все равно приятная новость
С помощью пенсионной реформы среднюю пенсию хотят довести до 25 тыс руб.
О такой необходимости заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Правда, несколько дней назад Володин высказался о том, что государственные пенсии в будущем вообще под вопросом.
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