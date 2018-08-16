«Ночной бухгалтер». 54-ФЗ: свет в конце тоннеля. При выплатах физлицам ККТ не нужна

Сегодня бухгалтеры всей России в приподнятом настроении. Налоговая служба неожиданно для всех выпустила позитивное письмо про применение ККТ. На радостях мы нашли еще несколько хороших новостей. Картина дня в «НБ».

Хорошие новости про ККТ

ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам.

На удивление адекватное письмо от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@ выпустила ФНС.

Еще утром текст письма было не найти. Но спасибо дорогим клеркам, которые прислали нам текст. Вместе мы сила!

Нет необходимости в ККТ: при выплатах физлицам по договорам ГПХ,

при выплате зарплаты,

при выдаче наличных в подотчет сотрудникам,

при покупках через подотчетников. Кассовый аппарат должен применять продавец товаров, а не покупатель, даже если покупатель действует через физлицо.

Читайте подробнее разъяснения налоговой службы.

Еще про 54-ФЗ: чек коррекции освободит от ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы.

Еще хорошие новости

1. Новый экологический налог могут не ввести.

Налоговикам хочется больше собирать и они намерены заменить экологические платежи на налог. Так они смогут ходить с проверками.

Но в Минприроды обиделись на Минфин и высказались против нового налога.

Посмотрите, какой налог Минфин планирует ввести с 2020 года.

2. Позитив для владельцев гаражей.

Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен.

Маловероятная, но все равно приятная новость

С помощью пенсионной реформы среднюю пенсию хотят довести до 25 тыс руб.

О такой необходимости заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Правда, несколько дней назад Володин высказался о том, что государственные пенсии в будущем вообще под вопросом.

Ваша в надежде на светлое будущее редакция

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