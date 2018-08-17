«Ночной бухгалтер». Про ошибки бухгалтеров, директоров и бухгалтерских СМИ

Всем классных солнечных выходных! Сегодня «НБ» про то, что все ошибаются. Но мы его простим: он кратко и по делу.
Про ошибки предпринимателей
В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП.
Про ошибки бухгалтеров
На форуме «Клерка» обсуждают, что бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках.
Как коллеги оправдываются, чтобы не упасть в грязь лицом?
Про ошибки директоров
Какие действия руководства ведут к краху предприятия?
Про ошибки бухгалтерских СМИ
На профильных сайтах в последние месяцы только и обсуждают страшилки про новые налоговые законы.
Налоговикам надоело это слушать, и они решили развеять мифы.
Про ошибки арендаторов
Какой офис в аренду вам точно не нужен?
Поиск офиса для небольшой компании: история о том, как превратить жизнь арендатора в ад.
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