«Ночной бухгалтер». Про ошибки бухгалтеров, директоров и бухгалтерских СМИ

Всем классных солнечных выходных! Сегодня «НБ» про то, что все ошибаются. Но мы его простим: он кратко и по делу.

Про ошибки предпринимателей

В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП.

Про ошибки бухгалтеров

На форуме «Клерка» обсуждают, что бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках.

Как коллеги оправдываются, чтобы не упасть в грязь лицом?

Про ошибки директоров

Почему бизнес идет на дно?

Какие действия руководства ведут к краху предприятия?

Про ошибки бухгалтерских СМИ

На профильных сайтах в последние месяцы только и обсуждают страшилки про новые налоговые законы.

Налоговикам надоело это слушать, и они решили развеять мифы.

Про ошибки арендаторов

Какой офис в аренду вам точно не нужен?

Поиск офиса для небольшой компании: история о том, как превратить жизнь арендатора в ад.

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