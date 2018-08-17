Клерк.Ру
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В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

УФНС Волгоградской области похвасталось на своем сайте выигранным судебным делом, пополнившим казну на 134 млн рублей.

АС Поволжского округа отказал в кассационной жалобе ИП о признании недействительным решения ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по результатам выездной проверки.

Претензии налоговиков возникли из-за продажи недвижимости. В 2009-2011 годах он до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя приобрел 34 объекта недвижимости нежилого, торгового и производственного назначения, а также четыре земельных участка под объектами торговли. Имущество было передано в доверительное управление. В 2012 году владелец этого имущества зарегистрировался как глава КФХ (они регистрируются как ИП) и начал применять УСН.

Посчитав, что получение арендных платежей через доверительное управление не является предпринимательской деятельностью, ИП не включал эти суммы в доходы по УСН. А доверительный управляющий удерживал у него НДФЛ, как налоговый агент и перечислял в бюджет.

По истечении трех лет ИП продал имущество обществу, которое все эти годы его арендовало. При этом УСН он не уплатил, поскольку не считал это предпринимательством, а НДФЛ не посчитал нужным платить, потому как имущество принадлежало ему более 3-х лет.

В ходе налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу, что доход, полученный от аренды недвижимого имущества и от его последующей продажи, является доходом ИП, полученным от предпринимательской деятельности, а не доходом физического лица. Следовательно, как посчитал налоговый орган, налогоплательщик должен был определить размер подлежащего уплате в бюджет единого налога по УСН, НДФЛ и НДС с учетом суммы полученного дохода от аренды спорных нежилых помещений, а также суммы дохода от их от реализации.

НДФЛ и НДС в решении налоговиков появились потому, что с учетом доходов от сдачи в аренду имущества ИП потерял право на УСН.

По результатам выездной проверки ИП было начислено 134 млн.рублей налогов, пеней и штрафов. Их и пришлось уплатить предпринимателю, после того, как суд встал на сторону налоговиков.

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Источник: «Клерк». Все статьи источника
Мнения
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7 мнений
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Аноним
, Ижевск
Арендодателей с таким кол-вом торговых точек не жалко - 100% тут замешана коррупция. А вот главбуха жалко- скорее всего она пыталась достучаться до мозга этого ИП- но он же крутой, у него все схвачено...
<b>Модератор</b>
бух2007
НДФЛ и НДС в решении налоговиков появились потому, что с учетом доходов от сдачи в аренду имущества ИП потерял право на УСН.
кошмар. Вот не повезло человеку... Мало того, что посчитали это предпринимательским доходом, так еще и на ОСНО его перевели
Клерк
MissCherie
, Тольятти

Откуда у человека такие деньги можно только догадываться.

В такую ситуацию может попасть любой, кто владеет недвижимостью, особенно коммерческой. Просто как всегда у нас законы через одно место написаны. 

Явно коммерческая недвижимость покупается для предпринимательской деятельности. Если ты ее продал, пока ты ИП, то налоги как с ИП, а если закрыл ИП и завтра продал, налоги уже как физика. Или это будет уже схема? А суммы то налогов получаются бешеные.

<b>Модератор</b>
бух2007
Просто как всегда у нас законы через одно место написаны.

 

про то и речь. Купил коммерческую недвижимость за 10 млн., через 10 лет продал за те же 10 млн (а то и дешевле) и по мнению налоговой отдай государству 1,3 млн. За что?
В его ситуации или на авось можно было надеяться, или закрывать ИП перед продажей. Тогда не было бы НДС и НДФЛ был бы меньше за счет уменьшения на покупную стоимость. ОН выбрал первый вариант и прогадал. (
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Аноним
как тогда поделить физика и ИП в части доходов?  Допустим, у физика есть жилая недвижимость и коммерческая, он их сдает, получает доход, и уплачивает 13% ндфл с этого дохода. 
Затем он регистрирует ИП. И что? Все доходы как физика от сдачи в аренду, он должен учитывать как доходы ИП и при продаже платить налог. Тогда ему должны вернуть 13% ндфла.
Кроме того, при учете как ИП, например, на УСН 15% предприниматель учитывает расходы на покупку. А тут получается, что расходов нет. Это совершенно несправедливо, если так можно выразиться, даже не человеческом понимании, а в экономическом. А так-то конечно, против лома нет приема.
С другой стороны, столько недвижимости и такой оборот, это уже не простой скромный труженик. Без административного ресурса тут наверняка не обошлось. Уже хорошо, что вопрос не порешали и перед законом в этом случае все равны. 
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Аноним
, Владимир
про то и речь. Купил коммерческую недвижимость за 10 млн., через 10 лет продал за те же 10 млн (а то и дешевле) и по мнению налоговой отдай государству 1,3 млн. За что?

 Налога в этом случае не возникнет. При декларировании он может заявить вычет на приобретение той самой коммерческой недвижимости в размере фактически произведенных расходов. Проблема в том, что наши умные предприниматели сначала делают так как хотят, а потом думают о том как надо было бы. Но поздно. Большая финансовая и налоговая безграмотность и большая самоуверенность наших предпринимателей и не желание слушать бездельников и нахлебников бухгалтеров именно к таким последствиям и приводят. НЕ ЖАЛКО!!!

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