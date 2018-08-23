Как правильно оспаривать увольнение

На практике работники оспаривают любые увольнения, даже если это увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон. Тем более, если это увольнение по инициативе работодателя. Главное в данном случае – оставаться спокойным и не быть спровоцированным на ненужные эмоции.

Если вы считаете, что вас уволили незаконно, у вас есть на обжалование увольнения в суде один месяц с момента ознакомления с приказом об увольнении или с момента вручения трудовой книжки (ст. 392 Трудового кодекса РФ). Конечно, можно обратиться и позднее, но тогда придется доказывать, что вы пропустили срок по уважительной причине, например, по болезни. Некоторые работники пытаются пожаловаться на незаконное увольнение в инспекцию труда, но, как правило, инспекция не может помочь, ссылаясь на то, что это индивидуальный трудовой спор, а время уже может быть потеряно. Поэтому лучше сразу обратиться в районной суд по вашему месту жительства или по месту нахождения организации с заявлением о незаконном увольнении.

Посмотрите видео, как сотрудника увольняют за 10 минут.

В заявлении необходимо указать наименование организации и ее адрес, ваше имя, паспортные данные, место регистрации, описать все произошедшее, указать со ссылкой на законы причину незаконного увольнения, попросить суд о восстановлении на работе, выплате среднего заработка за время потери заработка, попросить о возмещении судебных расходов и компенсации морального вреда.

Иногда полезно предварительно обратиться к работодателю и сообщать, что вы считаете увольнение незаконным и готовы обратиться в суд. Но не стоит подробно рассказывать, почему именно его действия незаконны, ведь он может это исправить, и тогда у вас не будет аргументов в суде.

Стоит лишь сказать, что вы показали документы и описали ситуацию своему юристу, и он полагает, что действия компании незаконны, поэтому вы предлагаете решить дело миром, например, выплатить вам определенную компенсацию.

Это лучшее решение проблемы по сравнению с возвращением туда, где вам не рады. Ведь работать там будет нелегко, работодатели не прощают обращений в суд и через некоторое время, хорошо подготовившись, предпримет новую попытку увольнения.

И в суде также стоит предлагать мировое соглашение работодателю с выплатой компенсации, суды, как правило, с удовольствием подтверждают такие соглашения.

Какие доводы стоит использовать для обжалования увольнений

При оспаривании увольнения по собственному желанию работники чаще всего ссылаются на давление со стороны работодателя, то есть указывают на то, что их заставили подписывать заявление. Как показывает практика, доказать это можно только если есть свидетели того, что вам угрожали в связи с нежеланием уволиться. А коллеги, как правило, не торопятся быть свидетелями. Поэтому если вам предлагают уволиться «по собственному», просто не подписывайте заявление. Подписав его, вы скорее всего не сможете доказать давление. То же самое касается и соглашения сторон.

Текущая судебная практика делает исключение только для беременных работниц. Им суд разрешит расторгнуть соглашение об увольнении, если они докажут, что не знали о своей беременности во время подписания.

Увольнение по сокращению оспорить легче, так как для этого увольнения в ТК РФ прописана непростая процедура, и нередко работодатели ее нарушают.

Вот наиболее частые ошибки: уведомляют работника за срок, меньший чем 2 месяца до увольнения, не предлагаю все подходящие вакансии равного уровня и нижестоящие), предлагают вакансии только один раз (тогда как должны предлагать несколько раз), не исключают должность из штатного расписания, увольняют, когда работник болеет ли находится в отпуске, не учитывают защищенность работника (беременные, женщины до трех лет, единственные кормильцы, одинокие матери), не учитывают преимущественное право на оставление на работе и так далее. Поэтому если вы работали инженером, а вам не предложили должность уборщицы по совместительству, то смело обжалуйте такое увольнение.

Часто успешно обжалуются дисциплинарные увольнения, в частности увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей. Дело в том, что работодателю необходимо в суде доказать правомерность объявления выговора (замечания) и увольнения. Ведь часто бывает, что в должностной инструкции обязанность описана обобщенно, без конкретики, а наказывает руководитель за конкретное нарушение, и в суде выясняется, что фактически ничего не нарушено, ведь в инструкции не было четких запретов или предписаний. Также работодатели забывают запросить у работ инков объяснения или нарушают сроки ожидания объяснительных (2 рабочих дня). Все это является поводом для отмены увольнения и восстановления на работе.

Конечно, если вы прогуляли рабочий день (более 4 часов) или появились на работе в состоянии опьянения, у работодателя шансов доказать нарушение больше.

Но и здесь суд тщательно проверит, не было ли у вас уважительной причины для отсутствия (это не обязательно лист нетрудоспособности, но может быть и болезнь родственника, и авария на дороге), а в случае подозрений на то, что имело место опьянение, потребует у работодателя доказательств (освидетельствование в поликлинике или показаний свидетелей).

По статистике, 85 % судебных дел оканчиваются в пользу работника, поэтому оспаривать увольнения стоит, если с вами поступили несправедливо.

Тем более, что работник освобожден от оплаты госпошлины, и он жертвует только своим временем. Но злоупотреблять своим правом и судиться без повода все же не стоит, ведь никому не хочется приобрести репутацию сутяжника.

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