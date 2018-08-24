Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.

1. Списки

Ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях?

Росфинмониторинг формирует только Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Включение в этот Перечень и исключение из него осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1. и 2.2. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Ведение Росфинмониторингом каких-либо перечней лиц, участвующих в сомнительных операциях, действующим законодательством РФ не предусмотрено.

2. РФМ и блокировка счетов

Вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке счетов, ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие банковского счета (вклада), ввести ограничения на использование дистанционного банковского обслуживания?

Нет, ответили в РФМ. Таких полномочий у ведомства нет.

3. Почему счет блокируют

Почему банк заблокировал или приостановил операцию?

В соответствии с положениями статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ субъекты, поименованные в статье 5, обязаны:

применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 указанного закона,

приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

— юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 указанной статьи, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

— физлицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, по решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ.

4. РФМ и блокировка сделок

Уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции (сделки)?

Согласно статье 8 Федерального закона № 115-ФЗ Росфинмониторинг издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30 суток в случае, если полученная в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ информация по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, указанного постановления уполномоченного органа субъект осуществляет операцию по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

5. Основания блокировки

На каком основании субъекты, поименованные в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, расторгают договор банковского счета или отказывают в совершении операции?

Cогласно пункту 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ кредитные организации вправе:

отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ субъекты вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Решения об отказе или расторжении субъекты принимают самостоятельно на основании программ и порядка, закрепленных в их правилах внутреннего контроля.

Обо всех случаях отказа или расторжения субъекты обязаны информировать Росфинмониторинг.

6. Где банки берут информацию

Откуда кредитная организация или некредитная финансовая организация узнает, что с клиентом расторг договор банковского счета другой банк?

В соответствии с пунктом 13.2. статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Росфинмониторинг направляет информацию, представленную субъектами, в Банк России.

Согласно пункту 13.3. статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк России доводит полученную от РФМ информацию до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в порядке, установленном положением ЦБ 30.03.2018 № 639-П.

7. Как обжаловать

Какой порядок обжалования действий кредитной организации или некредитной финансовой организации при отказе в обслуживании клиенту по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ?

В случае принятия кредитной организацией или некредитной финансовой организацией решения об отказе или расторжении, предусмотренных пунктами 5.2. и 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, клиент вправе обжаловать их действия.

1. В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ клиент вправе представить в кредитную организацию (некредитную финансовую организация) документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее — решение об отказе).

Кредитная организация (некредитная финансовая организация) обязана рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

2. В случае получения от кредитной организации (некредитной финансовой организации) сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе, клиент вправе обратиться с заявлением и документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия указанного решения в межведомственную комиссию, созданную при ЦБ.

Перечень сведений и документов, необходимых для представления в межведомственную комиссию, определен Указанием ЦБ от 30.03.2018 № 4760-У.

Согласно пункту 13.6. статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, а также мотивированных обоснований соответствующей кредитной организации (некредитной финансовой организации) межведомственная комиссия принимает решение об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе либо решение об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого кредитной организацией (некредитной финансовой организацией), исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем. Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и соответствующей кредитной организации (некредитной финансовой организации), для которой оно является обязательным, не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

После получения кредитной организацией (некредитной финансовой организацией) решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной кредитной организацией (некредитной финансовой организацией) ранее было принято решение об отказе, такая кредитная организация (некредитная финансовая организация) обязана представить в Росфинмониторинг сведения согласно абзацам второму и третьему пункта 13 или абзацу второму пункта 13.1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а в случае обращения заявителя не вправе отказать заявителю в проведении операции или в заключении договора банковского счета (вклада) соответственно.

Кроме того, действия кредитной организации (некредитной финансовой организации) по-прежнему можно обжаловать в суде.

8. РФМ не информирует

Вправе ли Росфинмониторинг информировать о причинах отказа в обслуживании клиенту?

РФМ не уполномочен информировать лиц, в отношении которых субъектом приняты решения об отказе или расторжении о причинах принятия указанных решений.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ субъекты самостоятельно информируют клиентов об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах.

Порядок такого информирования определяется субъектом в правилах внутреннего контроля.

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