Как сэкономить НДС — это второй самый распространенный вопрос предпринимателей. Не рекомендую использовать в работе однодневки и просто включать их счета-фактуры в книгу покупок, желательно подойти к этому вопросу творчески.

Первый самый распространенный вопрос: как превращают безнал на счету ООО или ИП в наличность на руках.

Общих рекомендаций тут не дашь, нужно разбираться в особенностях каждого бизнеса конкретно. Рассмотрим пример нашего клиента — IT компании, предоставляющей облачный сервис.

При реализации своих услуг наш клиент заключает не только договор оказания услуг, но и лицензионный договор. А общая сумма услуг делится на вознаграждение по лицензионному договору, и на вознаграждение по договору оказания услуг по предоставлению удаленного доступа. Такое разделение позволяет сэкономить НДС.

Реализация прав на программы для ЭВМ на основании лицензионного договора не облагается НДС.

Наш клиент размещает на сервере программу и предоставляет к ней доступ. Только оказание услуг по предоставлению удаленного доступа облагается НДС в общем порядке.

С такой возможностью экономии НДС согласен не только наш клиент, но и Минфин в письме от 30.11.2016 № 03-07-08/70744.

Чтобы не было проблем при проверке, нужно иметь лицензионный договор с клиентами. Об этом говорит ФНС в письме от 03.04.2018 № СД-4-3/6204@.

В итоге клиент экономит более 70% НДС, так как его выручка просто не облагается НДС. Много и законно.