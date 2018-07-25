Передача полномочий директора предпринимателю на УСН: риски и выгода

В настоящее время действующее законодательство РФ допускает возможность заключения с индивидуальным предпринимателем договора о возмездном оказании услуг по управлению обществом. Между тем контролирующие органы рассматривают подобные договоры, как правило, в качестве варианта ухода от налогообложения. В частности, претензии неизбежны, если предприниматель применяет УСНО и платит налог по ставке 6 %. Можно ли их оспорить?

Вопрос о правомерности передачи полномочий руководителя юридического лица физическому лицу – управляющему, зарегистрированному в статусе индивидуального предпринимателя, на сегодняшний момент не имеет четкого решения.

С одной стороны, ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, тогда как фактически имеют место трудовые отношения. Штраф за правонарушения подобного рода может налагаться:

– на должностных лиц – в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

С другой стороны, действующим законодательством не установлен прямой запрет на заключение с предпринимателем договора о возмездном оказании услуг по управлению обществом.

Следовательно, формально организация вправе передать полномочия исполнительного органа управляющему – физическому лицу, имеющему статус предпринимателя. Реализация данного права зависит от волеизъявления самой организации. Причем подобная передача для организации в равной степени как привлекательна, так и опасна с точки зрения налогообложения.

В чем заключается налоговая выгода?

Сравнительную характеристику гражданско-правовых и трудовых отношений в анализируемой ситуации для удобства представим в таблице. Предположим, что договором установлено вознаграждение управляющего в размере 50 000 руб.

Показатели

Трудовые отношения с физическим лицом Гражданско-правовые отношения с ИП

Предмет договора

Выполнение физлицом трудовой функции Выполнение ИП определенного вида услуг Период действия

Бессрочные или срочные (если трудовой договор заключен на определенный период)

Гражданско-правовой договор всегда заключается на определенный срок Обязанности налогового агента Работодатель как налоговый агент обязан исчислить и удержать при выплате дохода работнику НДФЛ и перечислить его в бюджет У заказчика не возникают обязанности налогового агента, так как все налоги с дохода уплачивает сам ИП Фискальная нагрузка НДФЛ – 6 500 руб. (50 000 руб. x 13 %); страховые взносы (по основным тарифам) – ПФ РФ (22 %), ФСС (2,9 %), ОМС (5,1 %) – 15 000 руб. (50 000 руб. x 30 %); страховые взносы на «травматизм» (к примеру, при V классе профессионального риска тариф – 0,6 %) – 300 руб. (50 000 руб. x 0,6 %) УСНО – 3 000 руб. (50 000 руб. x 6 %); страховые взносы уплачивает предприниматель Итого 21 800 руб. (6 500 руб. удерживаются из дохода работника) 3 000 руб. (уплачивает сам предприниматель)

Как видим, при втором варианте отношений организация может существенно сэкономить на уплате фискальных платежей. Другой несомненный плюс данного варианта – срочный характер взаимоотношений сторон (который гарантирует отсутствие проблем, связанных с сокращением или увольнением работника).

Между тем налоговики зачастую рассматривают передачу полномочий по управлению организации предпринимателю на УСНО как схему ухода от налогов, целью которой является избежание обязанностей налогового агента по НДФЛ. При этом арбитражная практика по подобным спорам неоднозначна. А учитывая, что с 2017 года взаимоотношения в сфере страховых взносов регламентируются положениями гл. 34 НК РФ, можно предположить, что споры о законности передачи полномочий по управлению обществом предпринимателю на УСНО (из‑за снижения размера страховых взносов) вспыхнут с новой силой.

Примеры судебных решений

Яркий пример положительного для организации решения – Постановление АС ПО от 22.01.2015 № Ф06-18785/2013 по делу № А65-8559/2014. Суть спорной ситуации, возникшей в 2011 году, такова.

Инспекторы по результатам проверки общества сочли, что передача полномочий его руководителя предпринимателю (одному из участников общества) на основании договора возмездного оказания услуг по управлению текущей финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществлена с целью уклонения от уплаты НДФЛ (величина претензии – 669 тыс. руб.).

Однако суды (все три инстанции) не усмотрели в действиях общества схемы, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды. При этом они привели следующие доводы.

Общество в силу ст. 42 Закона № 14‑ФЗ[1]вправе передать по договору осуществление полномочий своего исполнительного органа управляющему. Подобная передача полномочий управляющему является прерогативой общества, поскольку решение данного вопроса находится в компетенции общего собрания участников общества либо его совета директоров (наблюдательного совета), если последнее предусмотрено уставом (пп. 2 п. 2.1 ст. 32, пп. 4 п. 2 ст. 33 Закона № 14‑ФЗ).

Совпадение полномочий генерального директора с полномочиями управляющего обусловлено выполнением ими одних и тех же функций по управлению обществом, что прямо вытекает из ст. 40 и 42 Закона № 14‑ФЗ. Названное обстоятельство не может доказывать мнимость (притворность) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

Арбитры АС ПО также подчеркнули, что сама по себе регистрация предпринимателя для заключения спорного договора не указывает на незаконность действий участников сделки. В свою очередь, наличие статуса предпринимателя влечет не только возможность применения 6 %-ной ставки налогообложения (разумеется, если предприниматель применяет УСНО с объектом налогообложения «доходы»), но и повышенную ответственность по обязательствам.

Взаимозависимость общества и управляющего (последний, напомним, являлся одним из его участников), по мнению судей АС ПО, не свидетельствует однозначно о необоснованности полученной налоговой выгоды. Последняя лишь может быть признана необоснованной, если взаимозависимость повлияла на ценообразование.

Обратите внимание Цена договора возмездного оказания услуг включает в себя компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение (ч. 2 ст. 709 ГК РФ). Доходы, полученные от оказания возмездных услуг, включаются в базу по «упрощенному» налогу. По мнению Минфина, компенсация издержек управляющего, понесенных при выполнении полномочий единоличного исполнительного органа, подлежит включению в состав доходов, учитываемых при расчете «упрощенного» налога (см. Письмо от 28.04.2014 № 03‑11‑11/19830).

Вместе с тем иные выводы в аналогичной ситуации сделали судьи ФАС УО в Постановлении от 11.06.2012 № Ф09-4929/12 по делу № А50-19343/2011[2]. В этом споре налоговики смогли доказать, что полномочия единоличного исполнительного органа общества были переданы ИП в целях получения необоснованной налоговой выгоды. На исход спора повлияли следующие обстоятельства дела:

– регистрация управляющего в качестве ИП была осуществлена всего за несколько дней до принятия решения обществом о передаче ему полномочий управляющего и прекращена сразу же после расторжения договора о возмездном оказании услуг по управлению обществом;

– предприниматель не проявил должной деловой активности – все действия по регистрации, внесению изменений в ЕГРИП, представлению налоговых деклараций осуществлял юрист общества при отсутствии оплаты оказанных услуг предпринимателем;

– сумма выплаченного управляющему дохода максимально приближена к предельному значению дохода, позволяющему применять УСНО;

– у предпринимателя отсутствовали иные клиенты помимо общества;

– договор оказания услуг по управлению с ИП содержал признаки трудовых отношений;

– рабочий график управляющего совпадал с графиком работы сотрудников общества.

С учетом названных обстоятельств суды пришли к выводу, что договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, заключенный между обществом и предпринимателем, является трудовым и оформлен в целях получения необоснованной налоговой выгоды.

Что в итоге?

Итак, заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества предпринимателю с точки зрения действующего законодательства не является противоправной, а осуществление полномочий единоличного исполнительного органа – незаконной предпринимательской деятельностью. Данный договор по своей природе считается смешанным гражданско-правовым, поскольку в нем присутствуют отдельные элементы договоров поручения, доверительного управления имуществом, возмездного оказания услуг.

Более того, из пп. 2 п. 2.1 ст. 32 Закона № 14‑ФЗ следует, что управляющим может быть не любой гражданин, а лишь тот, кто является ИП. Ведь предпринимательская деятельность без образования юридического лица, в отличие от работы по найму, предполагает самостоятельно организуемую инициативную деятельность субъекта на свой риск без подчинения правилам трудового распорядка, принятым в той или иной организации. Иначе говоря, законодатель в анализируемой ситуации изначально предполагает установление не трудовых, а гражданско-правовых отношений.

В указанном случае предприниматель (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2017 № 09АП-19171/2017 по делу № А40-11416/2016):

– находится в гражданско-правовых отношениях с обществом на основании договора возмездного оказания услуги;

– именуется «управляющим» и в качестве «управляющего» обозначен в заключаемых от имени общества договорах с контрагентами, финансовой и служебной документации, а также в деловой переписке;

– имеет право на получение платы за услуги, оказанные им как управляющим обществом;

– приобретает права и обязанности по руководству текущей деятельностью общества на основании Закона № 14‑ФЗ, иных правовых актов РФ и договора.

На отношения между обществом и управляющим, регулируемые договором об оказании услуг, не распространяется действие законодательства РФ о труде. Из Закона № 14‑ФЗ следует, что действие трудового законодательства распространяется только на отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) (но не управляющим) и только в части, не противоречащей положениям названного закона.

Напомним, что отличительными характеристиками трудовых отношений являются (ст. 15, 16, 56 – 59 ТК РФ):

– принятие работника на должность, предусмотренную штатным расписанием, или закрепление за ним конкретной трудовой функции;

– издание приказа о его приеме на работу с указанием должности, размера зарплаты и других существенных условий работы;

– оплата труда работника по тарифным ставкам или должностному окладу (то есть оплачивается сам процесс исполнения трудовой функции, а не ее конечный результат);

– подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка.

В связи с этим в договор с управляющим, на наш взгляд, нецелесообразно включать такие элементы трудового договора, как систематическое ежедневное выполнение исполнителем работ определенного рода, фиксированная оплата труда в виде почасовой ставки (в противном случае велика вероятность переквалификации налоговиками и судами гражданско-правового договора в трудовой).

Тем более что в силу п. 5 ст. 38 НК РФ результаты оказанных услуг по управлению обществом не имеют единицы измерения, количественного объема и цены единицы измерения. Управляющему передается весь объем (а не часть) полномочий единоличного исполнительного органа, поэтому и вознаграждение ему полагается за руководство всей текущей деятельностью без привязки к какому‑то определенному объему выполненных полномочий[3].

В вышеприведенных судебных актах претензии контролеров возникли только в части НДФЛ, поскольку с 2010 по 2017 годы администрированием страховых взносов занимались внебюджетные фонды. В настоящее время соответствующие полномочия снова переданы налоговикам (гл. 34 НК РФ). И это обстоятельство, на наш взгляд, лишь усугубит ситуацию – теперь у них появился дополнительный стимул для того, чтобы доказать, что передача полномочий единоличного исполнительного органа общества предпринимателю не имела деловой цели и была притворной.

Прежде подобные споры уже возникали (см., например, постановления ФАС ПО от 14.02.2013 по делу № А65-15483/2012, ФАС УОот 10.09.2007 № Ф09-7158/07‑С2 по делу № А71-226/07, в которых речь шла не только об НДФЛ, но и о ЕСН – предшественнике нынешних страховых взносов).

Следует обратить внимание и на Постановление АС ДВО от 28.11.2017 № Ф03-4497/2017 по делу № А73-3767/2017[4], в котором арбитры согласились с доводами ревизоров из ПФ РФ о том, что заключенный обществом договор с предпринимателем на УСНО о передаче ему полномочий по управлению обществом, по сути, являлся трудовым договором.

Поэтому на сумму выплат нужно было начислить страховые взносы. В обоснование своей позиции судьи указали на то, что в договоре не были определены характерные для гражданско-правовых отношений сроки оказания услуг (дата начала и дата окончания), возможное количество этапов, результат, достигаемый исполнителем по окончании оказания услуг. Напротив, в нем были прописаны обязанности, характерные для трудовой функции, которую этот предприниматель выполнял, будучи руководителем этого общества, а не управляющим.