«Ночной бухгалтер». Как бухгалтеру защититься от субсидиарки. Новый налог (да, опять)

Бухгалтерам приходится защищаться от субсидиарной ответственности. Власти придумали новый налог и новый кодекс. Банковские карты подвергаются новым атакам мошенников. Главное за сегодня.

Тема дня

Изучали все вместе большой материал налогового адвоката «Отвечаем вместе: всё о субсидиарной ответственности главного бухгалтера».

Павел Тылик рассказывает:

Как изменилась практика привлечения бухгалтеров к ответственности за долги компании;

Какие обязанности берет на себя бухгалтер и какова ответственность за их неисполнение;

Как происходит привлечение к субсидиарной ответственности;

Когда к ней привлечь невозможно.

Почитайте (и пусть вам это никогда не пригодится!).

В тему:

Появится туристический сбор

В Правительстве обсуждают включение в Налоговый кодекс туристического сбора.

Курортного сбора мало, нужен новый денежный пылесос для «дополнительных доходов на гостях, приезжающих из других регионов или стран».

Комитет по финансам Петербурга, к примеру, планирует выручить от сбора 1 млрд руб. в год.

На что и сколько будут брать?

... и еще один кодекс

Чиновники подумали, что не только налогов, но и кодексов мало.

Поэтому задумали создать кодекс, регулирующий государственные и муниципальные закупки.

Что не нравится властям в существующем регулировании госзакупок?

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Новое мошенничество с картами

Сама схема старая: присылают смс, просят перезвонить и выуживают CVV код.

Новенькое в формулировках: «В рамках закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону».

Несмотря на кажущуюся банальность схемы, по ней увели уже 2 млн руб.

Простые, но работающие советы, как себя обезопасить, тут.

Про работу с документами

— Что нельзя указывать в трудовом договоре;

— Аннулирование актов и счет-фактур, возможно ли это?

— Требования из налоговой: как спасаются коллеги.

Ваша зашищающая бухгалтеров редакция