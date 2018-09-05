«Ночной бухгалтер». Как бухгалтеру защититься от субсидиарки. Новый налог (да, опять)

Бухгалтерам приходится защищаться от субсидиарной ответственности. Власти придумали новый налог и новый кодекс. Банковские карты подвергаются новым атакам мошенников. Главное за сегодня.
Тема дня
Изучали все вместе большой материал налогового адвоката «Отвечаем вместе: всё о субсидиарной ответственности главного бухгалтера».
Павел Тылик рассказывает:
- Как изменилась практика привлечения бухгалтеров к ответственности за долги компании;
- Какие обязанности берет на себя бухгалтер и какова ответственность за их неисполнение;
- Как происходит привлечение к субсидиарной ответственности;
- Когда к ней привлечь невозможно.
Почитайте (и пусть вам это никогда не пригодится!).
В тему:
Появится туристический сбор
В Правительстве обсуждают включение в Налоговый кодекс туристического сбора.
Курортного сбора мало, нужен новый денежный пылесос для «дополнительных доходов на гостях, приезжающих из других регионов или стран».
Комитет по финансам Петербурга, к примеру, планирует выручить от сбора 1 млрд руб. в год.
... и еще один кодекс
Чиновники подумали, что не только налогов, но и кодексов мало.
Поэтому задумали создать кодекс, регулирующий государственные и муниципальные закупки.
Что не нравится властям в существующем регулировании госзакупок?
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Новое мошенничество с картами
Сама схема старая: присылают смс, просят перезвонить и выуживают CVV код.
Новенькое в формулировках: «В рамках закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону».
Несмотря на кажущуюся банальность схемы, по ней увели уже 2 млн руб.
Простые, но работающие советы, как себя обезопасить, тут.
Про работу с документами
— Что нельзя указывать в трудовом договоре;
— Аннулирование актов и счет-фактур, возможно ли это?
— Требования из налоговой: как спасаются коллеги.
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