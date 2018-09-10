«Ночной бухгалтер». Что Минфин планирует по налогам. Жесть на митингах против пенсионной реформы

devasman MissCherie, Вы писали:Вот и чиновники московские тоже не ориентируются, что за пределами Москвы д... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman VikaV2193, Вы писали:Государство должно много чего, в том числе и бесплатную медицину всем гражда... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ToT Мне кажется, кна момент публикации этой статьи в 2011 году ей уже было 17 лет. Хроники лаборатории. Детство

Бумашкина А если собрать все расходы ПФР на роскошь? А если к этому еще добавить сбережения ... Как Пенсионный фонд тратит наши деньги: новое расследование ФБК

vsv84 В этом и суть Хроники лаборатории. Детство

frolova lena Знаете, за этим сами чиновники должны следить и прокуратура я о них и говорю Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег

MissCherie Пока дыру не залатали, либо активней и рентабельней вяжите, либо не вяжите вовсе. И переезж... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Т.е когда ранее ее назначали на этот пост, это было как бы ни кому не известно? Знаете, за ... Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег

ale96433132 "Нет, с этим нельзя смириться".Согласен. Все объяснения должны быть на уровне семьи. Мои дети уже... Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

ale96433132 Да по фигу уже что он там внёс или вынес. Этот президент сломался, дайте нам другого. Путин внес законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам для «предпенсионеров»