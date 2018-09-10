«Ночной бухгалтер». Что Минфин планирует по налогам. Жесть на митингах против пенсионной реформы

Сегодня коротко и невесело.
Про состояние банков
В преддефолтном состоянии находится каждый десятый банк в России.
Что угрожает банковской системе?
Про свободу
Посмотрите, как соблюдалась ст. 29 Конституции РФ про свободу слова и мысли на митингах против пенсионной реформы.
Задержано больше 1000 человек.
Про новый налог
Минфин не будет инициировать введение туристического сбора, но может поддержать.
Про новый налог посмотрите тут.
Про НДФЛ
Его не будут менять в ближайшую шестилетку, заявил министр финансов.
И на том спасибо.
Почему властям нравится подоходный налог в существующем виде?
Про помощь
Путин предложил вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице — всем, кроме людей предпенсионного возраста
Про главное за неделю
В нашем традиционном недельном обзоре:
Ваша краткая, ибо понедельник редакция
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