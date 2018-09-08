Изменения в НК, правилах банковских карт и для дачников. Неделя на «Клерке»

Осенью вступает в силу много новинок по налогам. Владельцев банковских карт тоже ждут изменения. Важно подготовиться к введению нового налога. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Изменения по налогу на имущество, налогу на прибыль и НДС, проверкам и контролируемым сделкам.

В статье разберемся, к чему готовиться уже сейчас, и как не стать налогоплательщиком экологического налога с негативными последствиями.

Посмотрим, как изменится жизнь садоводов и дачников с 1 января 2019 года и расскажем о том, что следует предпринять уже сейчас.

В сентябре заработают два новых правила использования банковских карт при расчетах.

«Ночной бухгалтер»

За 3 сентября: Что изменится для бухгалтеров осенью;

За 4 сентября: Как не стать неплательщиком нового налога. Новые проблемы с директорами-пенсионерами;

За 5 сентября: Как бухгалтеру защититься от субсидиарки. Новый налог (да, опять);

За 6 сентября: Минфин: бизнес должен не спорить с налоговой, а просто платить в бюджет;

За 7 сентября: Как ФНС решила повысить свое качество. Куда ПФР тратит наши деньги.

Семь главных новостей

Бухпуши

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Пять важных статей

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Выездная налоговая проверка: пересмотр итогов камералки и последствия уточненок

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Вклады в имущество: особенности применения на практике

5

Юрист и бухучет. Или «зачем козе баян»

Люди в поисках баланса Обычно в рубрике «Люди в поисках баланса» мы общаемся с практиками. На прошедшей неделе у нас был необычный гость. Татьяна Филиппова — не только главбух с большим опытом и консультант, но и преподаватель по бухучету и налогам. Татьяна Филиппова про то, как учила правильно говорить с налоговиками начальника камерального отдела.

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