Изменения в НК, правилах банковских карт и для дачников. Неделя на «Клерке»

Осенью вступает в силу много новинок по налогам. Владельцев банковских карт тоже ждут изменения. Важно подготовиться к введению нового налога. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
Изменения по налогу на имущество, налогу на прибыль и НДС, проверкам и контролируемым сделкам.
В статье разберемся, к чему готовиться уже сейчас, и как не стать налогоплательщиком экологического налога с негативными последствиями.
Посмотрим, как изменится жизнь садоводов и дачников с 1 января 2019 года и расскажем о том, что следует предпринять уже сейчас.
4. Новые правила для владельцев банковских карт с сентября 2018.
В сентябре заработают два новых правила использования банковских карт при расчетах.
«Ночной бухгалтер»
За 3 сентября: Что изменится для бухгалтеров осенью;
За 4 сентября: Как не стать неплательщиком нового налога. Новые проблемы с директорами-пенсионерами;
За 5 сентября: Как бухгалтеру защититься от субсидиарки. Новый налог (да, опять);
За 6 сентября: Минфин: бизнес должен не спорить с налоговой, а просто платить в бюджет;
За 7 сентября: Как ФНС решила повысить свое качество. Куда ПФР тратит наши деньги.
Семь главных новостей
- Какие изменения ждут налогоплательщиков НДС с 1 октября;
- ФНС еще не определилась с применением ККТ по займам и кредитам;
- ПФР отменяет индексацию пенсии директору ООО, на которого не сдавалась СЗВ-М;
- Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста;
- Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года;
- Мошенники разработали новую схему хищения денег с банковских карт;
Бухпуши
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Пять важных статей
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Требования из налоговой: как спасаются коллеги
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Выездная налоговая проверка: пересмотр итогов камералки и последствия уточненок
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Вклады в имущество: особенности применения на практике
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Юрист и бухучет. Или «зачем козе баян»
Люди в поисках баланса
Обычно в рубрике «Люди в поисках баланса» мы общаемся с практиками. На прошедшей неделе у нас был необычный гость. Татьяна Филиппова — не только главбух с большим опытом и консультант, но и преподаватель по бухучету и налогам.
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Что обсуждают бухгалтеры:
- ИФНС требует, чтобы в 6-НДФЛ строки 070 и 140 совпадали, хотя это не предусмотрено контрольными соотношениями;
- Поставщики & покупатели: кто заплатит за повышение ставки НДС в начале 2019 года;
- Отдай налоги и спи спокойно: что такое налоговый комплаенс по-минфиновски;
- ПФР начнет слежку за трудовыми договорами;
- ПФР не будет продавать свои шикарные офисы.
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