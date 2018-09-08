Клерк.Ру

Изменения в НК, правилах банковских карт и для дачников. Неделя на «Клерке»

Осенью вступает в силу много новинок по налогам. Владельцев банковских карт тоже ждут изменения. Важно подготовиться к введению нового налога. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. Много поправок в НК: что меняется осенью 2018.

Изменения по налогу на имущество, налогу на прибыль и НДС, проверкам и контролируемым сделкам.

2. Налог новый, экологический. С 2020 года.

В статье разберемся, к чему готовиться уже сейчас, и как не стать налогоплательщиком экологического налога с негативными последствиями.

3. Как изменится жизнь дачников из-за нового закона.

Посмотрим, как изменится жизнь садоводов и дачников с 1 января 2019 года и расскажем о том, что следует предпринять уже сейчас.

4. Новые правила для владельцев банковских карт с сентября 2018.

В сентябре заработают два новых правила использования банковских карт при расчетах.

«Ночной бухгалтер»

За 3 сентября: Что изменится для бухгалтеров осенью;

За 4 сентября: Как не стать неплательщиком нового налога. Новые проблемы с директорами-пенсионерами;

За 5 сентября: Как бухгалтеру защититься от субсидиарки. Новый налог (да, опять);

За 6 сентября: Минфин: бизнес должен не спорить с налоговой, а просто платить в бюджет;

За 7 сентября: Как ФНС решила повысить свое качество. Куда ПФР тратит наши деньги.

Семь главных новостей

  1. Какие изменения ждут налогоплательщиков НДС с 1 октября;
  2. ФНС еще не определилась с применением ККТ по займам и кредитам;
  3. ПФР отменяет индексацию пенсии директору ООО, на которого не сдавалась СЗВ-М;
  4. Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста;
  5. Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года;
  6. Мошенники разработали новую схему хищения денег с банковских карт;

Бухпуши

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Пять важных статей

1

Отвечаем вместе: всё о субсидиарной ответственности главного бухгалтера

2

Требования из налоговой: как спасаются коллеги

3

Выездная налоговая проверка: пересмотр итогов камералки и последствия уточненок

4

Вклады в имущество: особенности применения на практике

5

Юрист и бухучет. Или «зачем козе баян»

Люди в поисках баланса

Обычно в рубрике «Люди в поисках баланса» мы общаемся с практиками. На прошедшей неделе у нас был необычный гость. Татьяна Филиппова — не только главбух с большим опытом и консультант, но и преподаватель по бухучету и налогам.

Что обсуждают в блогах компаний

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Блог компании НДФЛка

  1. Физлицам вовремя уплатившим налог, не смогут его пересчитать в сторону увеличения;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: приобретение жилья в ипотеку;
  3. Налоговые уведомления можно получить в МФЦ.
Блог Владимира Турова
  1. Росфинмониторинг «разжевал», как разблокировать счет;
  2. Не сдал «анализы»? Добро пожаловать в мир бесправных животных;
  3. «План-конфетка», или что учесть в стратегии развития.
Блог ИПБ России
  1. Жертв хакеров внесут в черный список?
  3. Объект продажи: обезличенные персональные данные.

Блог компании «Такснет»

  1. Весь август не было видно наших публикаций — отвечаем ПОЧЕМУ!
  2. Налоговики вправе запросить у компании характеристику на бывшего работника;
  3. «Контур» сбился с пути?

Что обсуждают бухгалтеры:

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