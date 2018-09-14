«Ночной бухгалтер». Здравствуй, новый кадровый отчет с 1 октября. Налоговики ходят по домам

Главное за день: сдавайте в центр занятости новый отчет, смейтесь над пенсиями, учитесь не давать лишнего при встречной проверке, остерегайтесь визита налоговиков домой.

Защитим предпенсионеров, замучив работодателей

С 1 октября нужно сдавать в центры занятости новые отчеты о работниках — «Сведения об организации и численности работников организации, не являющихся пенсионерами».

Об этом рассказал Роструд в письме от 25.07.2018 № 858-ПР.

Посмотрите, что указывать в отчете.

Всеми любимый испанец-хохотун сегодня ржет про пенсии в России:

Когда налоговики заявятся к вам домой

Если у вас есть долг по уплате имущественных налогов, то вполне вероятно, что налоговики заглянут к вам в гости.

Вот какие квартирные рейды устраивают в Курганской области, например.

Даже забирают мобильники на месте...

Инструкция по встречной проверке

Что можно предоставить инспекторам по вашему контрагенту?

Эксперт дает план действий при встречке.

Понятно расписано, что требовать налоговики не имеют права.

Еще есть статья «Как написать ответ на требование налоговой?».

Ваша ура, что пятница редакция