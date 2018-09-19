Завещание или дарственная – что лучше и дешевле в 2018 году

Родители, достигая определенного возраста, часто задумываются как распорядиться нажитым имуществом (недвижимостью или автомобилем), чтобы это было выгодно их детям в будущем. Возникает вопрос: что лучше — завещание или дарственная? Каждый желает правильно распорядиться, разделить наследство и при этом постараться уменьшить расходы на оформление прав. Давайте разберемся с понятиями и экономикой этих юридических действий.

Определения дарственной и завещания

— это договор дарения, где присутствуют в обязательном порядке две стороны — одаряемый и даритель. В результате заключения договора дарения даритель безвозмездно передает имущество в собственность одаряемому, независимо является ли тот родственником или нет.

Завещание — односторонний договор или волеизъявление гражданина (наследодателя), в котором решается, каким образом и кем будет использовано его имущество в случае смерти. При этом указываются наследники, в том числе и не имеющие родственных связей.

Отличия дарственной и завещания

Сравним документы по ряду положений.

1) Длительность оформления:

Дарственная. Время на составление договора. Нотариальное заверение не обязательно. Договор подписывается сторонами, оплачивается госпошлина. Подготовленные документы сдаются на регистрацию. По закону РФ процедура оформления дарственной должна длиться не более двух с половиной недель.

Завещание. Процедура оформления наследства начинается только после смерти наследодателя. Свидетельство о наследстве можно получить у нотариуса спустя полгода. Нужно оформить право собственности в соответствующих госорганах.

2) Момент получения имущества в собственность:

Дарственная. Такое право одаряемый получает сразу же после регистрации права. То есть начинает полностью владеть имуществом при жизни дарителя.

Завещание. Наследник по завещанию становится владельцем имущества не менее чем через шесть месяцев с момента смерти собственника.

3)Возможность изменить или отменить договор:

Дарственная. Договор дарения подразумевает сделку, которую очень сложно отменить. Оспорить дарственную можно в судебном порядке, доказав недееспособность дарителя или подписание договора под давлением и применением силы.

А также договор дарения можно отменить если одаряемый:

— совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;

— обращается с подарком, представляющим для дарителя большую неимущественную ценность, так, что создает угрозу его безвозвратной утраты.

Завещание. Завещание можно в любой момент отменить (изменить) или дописать еще одно для уточнения деталей: перераспределить наследство между другими наследниками.

4) За что платим при оформлении:

Дарственная. Уплачиваем государственную пошлину. Платим за составление договора. Если заверяем у нотариуса, то — за заверение. Завещание. Оплачивается нотариальное заверение. Оплачивается процентная ставка за выдачу документа на наследство (от 0,3 до 0,6%).

5) Уплата налогов:

Дарственная. Налог на дарение составляет 13% НДФЛ от стоимости наследства. Его уплачивает одаряемый, если он не является близким родственником дарителя.

Завещание. Не платится.

6) Возможные проблемы:

Дарственная. У дарителя практически отсутствуют рычаги воздействия на подаренное имущество. Для одаряемого это несомненный плюс, поскольку он становится владельцем имущества сразу после регистрации.

Завещание. Независимо от воли завещателя, часть его имущества может перейти к родственникам, которые по закону имеют право на наследование. Это пожилые родители, инвалиды и несовершеннолетние дети.

Стоимость оформления в цифрах

госпошлина — 2000 рублей;

налог на дарение составляет 13% НДФЛ от стоимости наследства. От уплаты налога освобождаются близкие родственники.

Если оформление дарственной происходит через нотариуса, то дополнительно оплачиваются:

составление договора — от 2000 рублей;

госпошлина за нотариальные услуги — в соответствии со ст. 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 года № 4462-1).

удостоверение завещания — 100 рублей;

вскрытие конверта и оглашение закрытого завещания — 300 рублей;

проведение описи наследуемого имущества (за принятие мер по охране наследства) — 600 рублей.

За выдачу свидетельства о праве на наследство:

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3 % стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;

другим наследникам — 0,6 % стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей.

Что лучше: завещание или дарственная?

Завещание безопасно для наследодателя, так как в любой момент он может изменить, или дополнить документ. Дарственная же — это наиболее выгодная сделка для одаряемого, так как оспорить дарственную очень трудно. Имущество при завещании до смерти принадлежит наследодателю, и наследники так или и иначе вынуждены поддерживать отношения с завещателем. При оформлении дарственной для дарителя есть риск, что новые владельцы имущества могут «забыть» о нем сразу после подписания договора дарения.

Важно не забывать, что при завещании наследникам придется делиться имуществом, если у наследодателя остались дети до 18 лет, инвалиды, иждивенцы, родители-пенсионеры, которые также имеют право на часть в наследстве.

Что дешевле: оформление дарственной или завещания?

Необходимо учитывать следующие нюансы: при оформлении дарения имущества человеку, не являющемуся родственником дарителя, по закону нужно заплатить налог; по завещанию такой налог не оплачивается. Поэтому для наследников первой-второй очереди вопрос, что дешевле, не играет роли.

К первой и второй очереди наследников относятся:

муж или жена;

родители;

дети;

родители, которые усыновили детей;

дети, которые усыновлены;

дедушки и бабушки;

внуки; родные братья и сестры, дети, имеющие общих отца или мать.

Для остальных наследников выгодней будет оформить завещание.

На самом деле, что лучше и дешевле, зависит от конкретной ситуации наличия имущества и его стоимости. Однозначной формулы ответа на этот вопрос нет.

Наследодателю, по моему мнению, выгодней оформить завещание. Завещание можно аннулировать или коренным образом изменить. С юридической точки зрения, в действие вступает только последнее волеизъявление человека. Также собственность остается в полном распоряжении завещателя до конца жизни. Наследник получит имущество в собственность только после смерти наследователя.

Для наследника лучше оформлять дарственную. Оспорить договор дарения практически невозможно и имущество автоматически переходит во владение одариваемому. Он вправе распоряжаться имуществом сразу после регистрации договора.

Важно! Оспаривание в судебном порядке и завещания, и дарственной одинаково сложно. Для этого потребуется доказать правомерность приведенных в иске фактов. Нужно будет пройти медицинскую экспертизу, собрать показания свидетелей, доказательства по делу. И желательно нанять юриста.

В этой статье мною были рассмотрены основные различия между дарственной и завещанием, плюсы и минусы каждого документа.

Надеюсь, приведенная информация окажется полезной и позволит принять правильное решение, что лучше именно в вашей ситуации: завещание или дарственная.